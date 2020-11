Qatar Airways e Air Canada firmano un accordo di codeshare

Qatar Airways annuncia di aver finalizzato un accordo di codeshare con Air Canada, applicabile ai viaggi tra Doha e Toronto. Le vendite sono iniziate con il primo volo in codeshare operante dal 15 dicembre 2020. L’accordo rafforza l’impegno a lungo termine di Qatar Airways nei confronti dei passeggeri canadesi, per aumentare la connettività globale del Canada e supportare la ripresa del turismo e del commercio.

I passeggeri di Qatar Airways possono ora usufruire di one-stop connections da e per Toronto tramite l’Hamad International Airport di Doha. I passeggeri di Air Canada beneficeranno della possibilità di prenotare viaggi sui voli di Qatar Airways tra Toronto e Doha e verso oltre 75 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di garantire questo accordo strategico di codeshare con Air Canada per fornire ai nostri viaggiatori un viaggio senza soluzione di continuità da e per Toronto con l’eccellenza state-of-the-art e aerei sostenibili, sicurezza, comfort e servizio a bordo. L’accordo aumenterà la scelta per migliaia di passeggeri e consentirà una connettività fluida verso un numero significativo di nuove destinazioni, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente. Sfruttando i nostri punti di forza complementari, questo accordo fornirà anche vantaggi per aiutare il recupero dei viaggi internazionali”.

Qatar Airways ha iniziato a volare in Canada nel giugno 2011 con tre voli settimanali per Montreal, che si sono espansi a quattro settimanali nel dicembre 2018. La compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con il governo del Canada e le sue ambasciate in tutto il mondo durante la pandemia, operando temporaneamente tre servizi settimanali per Toronto oltre ai voli charter per Vancouver, per aiutare a portare più di 40.000 passeggeri a casa in Canada.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di aeromobili Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aeromobili Airbus A350-1000 (leggi anche qui), aumentando la sua flotta totale di A350 a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione (leggi anche qui).

Entro la fine della IATA Winter Season, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 126 destinazioni di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un programma intenso, con frequenze giornaliere o più.

Air Canada è la più grande compagnia aerea del Canada. La compagnia di bandiera del Canada è tra le 20 compagnie aeree più grandi al mondo e nel 2019 ha servito oltre 51 milioni di clienti. Classificata come compagnia aerea a quattro stelle da Skytrax, Air Canada è stata anche premiata come 2019 Best Airline in North America.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)