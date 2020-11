Emirates è stata valutata la compagnia aerea più sicura nella sua risposta al COVID-19 secondo il Safe Travel Barometer

Emirates è stata valutata dal Safe Travel Barometer come ‘safest airline in the world’ nella sua risposta alla pandemia COVID-19, grazie alle contromisure adottate per fronteggiarla.

La Compagnia aerea, al momento di riprendere le operazioni a maggio, ha implementato sistemi di sicurezza di riferimento nel settore. Gli sforzi di Emirates sono stati premiati con un “Safe Travel Score” di 4.4 su 5 nella speciale classifica che ha visto coinvolte oltre 230 compagnie aeree di tutto il mondo. Attualmente il Safe Travel Barometer è la soluzione più completa al mondo per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione delle soluzioni offerte dagli attori del settore viaggi, turismo e hospitality.

Il punteggio ottenuto da Emirates si basa su una valutazione indipendente che tiene conto di 26 parametri legati alla salute e alla sicurezza. Aspetti, questi, che sono stati immediatamente curati da Emirates, che ha profuso tutti gli sforzi possibili al fine di garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori, dei dipendenti e delle comunità dei paesi nei quali opera.

Tra le misure di sicurezza adottate da Emirates vi sono la distribuzione di kit igienici gratuiti, l’implementazione di barriere protettive sui desk per il check-in e immigrazione, l’utilizzo di DPI, l’introduzione di nuovi protocolli di sicurezza per il personale di bordo e di terra che si trova a contatto con i clienti; procedure avanzate di sanificazione degli aeromobili, che includono la pulizia dei sanitari ogni 45 minuti durante il volo.

Altro aspetto del quale ha tenuto conto il Safe Travel Barometer è legato all’offerta ai viaggiatori. Emirates ha infatti messo loro a disposizione la copertura gratuita delle spese per il Covid-19, nel caso in cui venga contratto il virus durante il viaggio. Inoltre, la policy di prenotazione offre molta flessibilità per consentire ai viaggiatori di pianificare con serenità il proprio viaggio. Infine, Emirates ha tutelato anche i membri del programma fedeltà Skywards, consentendo loro di mantenere lo status acquisito e introducendo nuovi modi per guadagnare e spendere le Miglia.

Il Safe Travel Barometer è stato lanciato nel 2020 per valutare anche come le misure messe a disposizione dalle compagnie aeree impattino sul processo decisionale dei viaggiatori, soprattutto in relazione alla nuova realtà imposta dall’impatto del Covid-19. Safe Travel Barometer è una soluzione B2B di Safe Travel Technologies, una consociata indipendente di VIDEC, società di advisory e di consulenza del settore dei viaggi. Il monitoraggio copre oltre 2.000 aziende, declinate in 10 categorie di settore, tiene conto di 50 parametri e delle informazioni raccolte al momento dell’arrivo dei viaggiatori in oltre 80 destinazioni.

Emirates inoltre è stata riconosciuta come ‘Best Airline for 2020’ ai The Sun Travel Awards e ‘Best Long-Haul Airline’ ai The Times and The Sunday Times Travel Awards. La gamma di prodotti e servizi di Emirates a bordo dei suoi moderni aeromobili wide-body, ha contribuito a garantire la vittoria dei premi.

Le vincite arrivano mentre Emirates continua a riprendere le operazioni in sicurezza e a ricostruire la sua rete per fornire maggiori opportunità di viaggio, collegando i clienti a oltre 95 destinazioni tramite Dubai.

Le vittorie sottolineano l’impegno di Emirates a offrire un’esperienza migliore e più sicura per i clienti in volo e a terra, in ogni classe di viaggio. Emirates ha reintrodotto i suoi iconici prodotti A380 e le relative esperienze a bordo, tra cui Onboard Lounge e Shower Spa, nonché aree sociali in Business Class e First Class su aeromobili Boeing 777-300ER selezionati, a seguito di una revisione approfondita e all’implementazione di ulteriori servizi sanitari e misure di sicurezza.

Emirates è una delle più grandi compagnie aeree internazionali del mondo, con un’impronta globale in sei continenti. La compagnia aerea attualmente opera 36 voli settimanali dal Regno Unito a Dubai: tre giornalieri da Londra Heathrow, uno giornaliero da Manchester, quattro settimanali da Glasgow e quattro settimanali da Birmingham.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)