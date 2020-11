News Brevi – 18.11.2020

NUOVI SEDILI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA E STAZIONE SPERIMENTALE PELLI – Realizzazione e sviluppo di innovativi sedili passeggeri per aerei con materiali più resistenti, antibatterici, anti acari e sostenibili. È una delle possibili applicazioni che derivano dall’accordo siglato fra Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC. Una intesa che è esempio di come l’innovazione nel settore delle pelli, applicato al settore aerospaziale, può dare risposte significative alle nuove esigenze ergonomiche e soprattutto alla necessità di avere sempre più confort in volo senza impattare sull’ambiente. A firmare l’accordo il Direttore Generale della Stazione Sperimentale Pelli, Edoardo Imperiale e Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. L’obiettivo è quello di cooperare per l’individuazione e lo sviluppo progetti congiunti e di un portafoglio di programmi di studio e di ricerca, di divulgazione, disseminazione ed altre iniziative comuni nell’ambito delle tematiche oggetto di reciproco interesse. Più nel dettaglio, nell’ambito della collaborazione continua saranno verificate possibili azioni di sperimentazione che coinvolgano imprese della filiera pelle nel settore aerospaziale; sviluppate sinergie per l’avvio di programmi congiunti di formazione specializzata e di divulgazione scientifica; individuate possibili tematiche di reciproco interesse su cui sviluppare nuovi progetti di ricerca congiunti. “Grazie a questo accordo valorizziamo la cooperazione fra cluster, azione che ci consente di realizzare ampie sinergie e l’impiego di risorse umane specialistiche verso obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile. L’aerospazio è uno dei settori trainanti dell’economia mondiale e deve esprimere il suo massimo contributo alla salvaguardia del pianeta in ogni attività della filiera aeronautica e aerospaziale”, ha detto Luigi Carrino, presidente del DAC.

IBERIA E’ TRA LE DIECI COVID-SAFEST AIRLINES – Iberia è tra le dieci compagnie aeree mondiali che proteggono meglio i propri clienti dalle infezioni da Covid-19, secondo Safe Travel Barometer, che valuta cinque variabili relative alle misure igieniche e ai protocolli utilizzati durante l’esperienza di viaggio aereo. Allo scoppio della pandemia, Iberia è stata tra le prime ad adottare tutte le raccomandazioni dell’Agenzia spagnola per la sicurezza aerea (AESA) e dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), nonché quelle del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), destinate a facilitare il ripristino dei viaggi aerei in Europa e nel resto del mondo in un ambiente sicuro. Inoltre, l’Iberia SARS-CoV2 Prevention Plan per i dipendenti è stato certificato come conforme ai requisiti di igiene e controllo della Applus Certification PHC Ed 1 e correttamente implementato nei suoi uffici, hangar, officine e tutte le postazioni di lavoro negli aeroporti nazionali. La compagnia aerea non risparmia sforzi per garantire la sicurezza dei propri clienti e del personale, spesso rafforzando le raccomandazioni in materia di pulizia e disinfezione e l’uso di dispositivi di protezione. I suoi nuovi protocolli negli aeroporti e in volo sono progettati per garantire la sicurezza mantenendo l’esperienza di viaggio il più piacevole possibile. Tutte queste misure e protocolli sono descritti in dettaglio sul sito web di Iberia: https://www.iberia.com/es/en/covid-19/measures-taken/.

IBERIA NOMINATA “EMBAJADORA HONORARIA DE LA MARCA ESPANA” – Durante i prossimi due anni Iberia avrà l’onore di essere “Embajadora Honoraria de la Marca España” nella categoria “Turismo e gastronomia”. Il Forum of Renowned Spanish Brands (FMRE), in collaborazione con il Segretario di Stato della Spagna Globale, e con l’approvazione del Ministero degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, nomina gli Ambasciatori del Marchio Spagnolo ogni due anni su sette categorie: Relazioni internazionali, gestione aziendale, azione sociale, arte e cultura, sport, scienza e innovazione e turismo e gastronomia, che quest’anno è andato a Iberia. Javier Sánchez-Prieto, Presidente di Iberia, ha commentato: “Dalla nascita di Iberia, 93 anni fa, per la sua origine, il nome, il suo contributo all’occupazione e al PIL del nostro paese, per i suoi valori condivisi, è sempre stata un ambasciatore del meglio del nostro paese. Il fatto che ora ci riconoscano con questo titolo è motivo di orgoglio per ognuno dei dipendenti della compagnia, che stanno vivendo questo periodo con il gusto agrodolce di soffrire della complicata situazione dell’aviazione, e allo stesso tempo orgogliosi di essere essenziali e utili per i nostri concittadini e la compagnia aerea”.

RYANAYR: VOLI AGGIUNTIVI NEL PERIODO NATALIZIO – Ryanair ha annunciato voli aggiuntivi a partire dal 17 dicembre, in risposta alla forte domanda, per un totale di 24 voli aggiuntivi da Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito. In Italia, Milano Bergamo – Gran Canaria 3 voli settimanali (+2), Milano Bergamo – Tenerife 4 voli settimanali (+2). Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare altri 24 voli a dicembre e gennaio, giusto in tempo per portare tutti a casa per festeggiare il Natale con le loro famiglie e amici”.