La FAA apre la strada al ritorno in servizio del Boeing 737 MAX

La U.S. Federal Aviation Administration, in un proprio comunicato, informa: “Il FAA Administrator Steve Dickson ha firmato oggi un ordine che apre la strada al ritorno del Boeing 737 MAX al servizio commerciale. L’azione dell’Administrator ha seguito un completo e metodico safety review process che ha richiesto 20 mesi per essere completato. Durante questo periodo, i dipendenti FAA hanno lavorato diligentemente per identificare e affrontare i problemi di sicurezza che hanno avuto un ruolo nella tragica perdita di 346 vite a bordo del volo Lion Air 610 e del volo Ethiopian Airlines 302.

Durante il nostro processo trasparente, abbiamo collaborato strettamente con le nostre controparti straniere su ogni aspetto del ritorno in servizio. Inoltre, Dickson ha effettuato personalmente il recommended pilot training e ha pilotato il Boeing 737 MAX, in modo da poter sperimentare in prima persona l’handling dell’aereo.

Oltre a revocare l’ordine che ha messo a terra l’aeromobile, la FAA ha pubblicato oggi una Airworthiness Directive che specifica le modifiche di design che devono essere apportate prima che l’aereo torni in servizio, ha emesso una Continued Airworthiness Notification to the International Community (CANIC) e ha pubblicato i MAX training requirements.

Queste azioni non consentono al MAX di tornare immediatamente nei cieli. La FAA deve approvare le 737 MAX pilot training program revisions per ciascuna compagnia aerea statunitense che opera con il MAX e manterrà la sua autorità per emettere airworthiness certificates and export certificates of airworthiness per tutti i nuovi aeromobili 737 MAX prodotti da quando la FAA ha emesso l’ordine di messa a terra. Inoltre, le compagnie aeree che hanno parcheggiato i loro aeromobili MAX devono adottare i necessari maintenance steps per prepararli a volare di nuovo.

La progettazione e la certificazione di questo velivolo hanno incluso un livello senza precedenti di revisioni collaborative e indipendenti da parte delle autorità aeronautiche di tutto il mondo. Queste autorità di regolamentazione hanno indicato che le modifiche al design di Boeing, insieme alle modifiche a crew procedures and training, daranno loro la fiducia necessaria per convalidare l’aereo come sicuro per volare nei rispettivi paesi e regioni. Dopo il ritorno in servizio, la FAA continuerà a lavorare a stretto contatto con i nostri civil aviation partners per valutare eventuali miglioramenti aggiuntivi per il velivolo. L’agenzia condurrà inoltre la stessa rigorosa e continua supervisione della sicurezza operativa del MAX che forniamo all’intera flotta commerciale degli Stati Uniti”.

(Ufficio Stampa Federal Aviation Administration – Photo Credits: Boeing)