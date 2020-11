Qatar Airways lancia tre voli settimanali per Abuja

Qatar Airways annuncia che opererà tre voli settimanali per Abuja, Nigeria, via Lagos dal 27 novembre 2020, che diventa la sesta nuova destinazione annunciata dal vettore dall’inizio della pandemia. Il servizio verso Abuja sarà operato con i Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia della compagnia aerea, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare voli per la capitale della Nigeria ed entusiasti di volare ad Abuja, oltre ai nostri voli esistenti per Lagos, iniziati nel 2007. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Nigeria per far crescere costantemente questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione”.

Con voli verso più di 85 destinazioni in Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Nord America, i passeggeri che desiderano viaggiare da o verso la Nigeria possono ora godere di una connettività senza interruzioni tramite l’Hamad International Airport di Doha. Entro la metà di dicembre Qatar Airways opererà oltre 65 voli settimanali verso 20 destinazioni in Africa, tra cui Accra, Addis Abeba, Città del Capo, Casablanca, Dar es Salaam, Gibuti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Luanda, Maputo, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunisi e Zanzibar.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di aeromobili Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia, aumentando la sua flotta totale di A350 a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un aereo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

I viaggiatori di Qatar Airways provenienti dall’Africa possono ora godere di nuove franchigie bagaglio che vanno dai 46 kg per la classe Economy suddivisi in due pezzi ai 64 kg suddivisi in due pezzi in Business Class. Questa iniziativa è stata pensata per offrire ai passeggeri maggiore flessibilità e comfort a bordo di Qatar Airways. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.qatarairways.com/en-qa/baggage/allowance.html.

Orario del volo per Abuja, operato il mercoledì, venerdì e domenica:

Doha (DOH) – Abuja (ABV), QR1419, partenza 01:10, arrivo 11:35.

Abuja (ABV) – Doha (DOH), QR1420, partenza 16:20, arrivo 05:35 +1.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)