EL Al Israel Airlines ed Etihad Airways esploreranno una maggiore cooperazione

EL AL Israel Airlines ed Etihad Airways stanno esplorando una cooperazione più profonda dopo la firma di un Memorandum of Understanding (MOU) virtuale.

Il memorandum d’intesa ad ampio raggio copre l’introduzione di joint codeshare services tra Abu Dhabi e Tel Aviv, nonché sui network globali oltre gli hub dei due vettori.

Il MOU contiene anche piani per una maggiore cooperazione commerciale nei settori cargo, engineering, loyalty, destination management e per l’uso ottimale delle pilot and cabin crew training facilities.

Il MOU è stato firmato “virtualmente” da Tony Douglas, Group Chief Executive Officer of Etihad Aviation Group e Gonen Usishkin, Chief Executive Officer of EL AL Israel Airlines.

Tony Douglas ha dichiarato: “Dopo lo storico volo di EL AL per Abu Dhabi, il primo volo in assoluto tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, questo MOU è il fondamento di quello che prevediamo sarà un forte rapporto in corso tra Abu Dhabi e Tel Aviv. Non vediamo l’ora di esaminare i modi in cui le due compagnie di bandiera – Etihad ed EL AL – possono lavorare più strettamente insieme per migliorare le operazioni commerciali e migliorare l’esperienza per i nostri ospiti”.

Gonen Usishkin ha dichiarato: “A seguito della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, ci è stata offerta una grande opportunità per esaminare la possibilità di cooperazione con Etihad Airways. Questo MOU è solo l’inizio e crediamo che insieme i due vettori saranno in grado di fornire ai nostri comuni clienti il miglior prodotto e servizio possibile. Gli obiettivi comuni che abbiamo delineato parlano già del successo della nostra futura cooperazione”.

Oltre alle operazioni in codeshare, i team dei programmi fedeltà Etihad Guest ed EL AL Matmid esploreranno opportunità di guadagno reciproche per i propri membri, nonché altri vantaggi. I destination management teams collaboreranno anche per incoraggiare il turismo in entrata ad Abu Dhabi e Tel Aviv.

Entrambe le engineering and cargo divisions inizieranno anche a discutere di una maggiore cooperazione. Queste discussioni esaminerebbero l’ottimizzazione delle MRO (maintenance repair and overhaul) opportunities, nonché i modi per aumentare i volumi di freighter traffic in entrata e in uscita da Abu Dhabi e Tel Aviv e attraverso i network combinati dei vettori.

Etihad Airways ha annunciato questa settimana la sua intenzione di iniziare i servizi giornalieri tra Abu Dhabi e Tel Aviv dal 28 marzo 2021 (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Etihad Airways)