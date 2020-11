News Brevi – 21.11.2020

EASA PUBBLICA LE GUIDELINES PER IL DE-STORAGE DEGLI AEROMOBILI – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha sviluppato guidelines per il de-storage degli aeromobili, con il supporto dell’industria e delle autorità nazionali competenti. Ciò fa parte del più ampio sforzo dell’Agenzia per sostenere il safe return to normal operations (RNO) e per integrare le già pubblicate FAQs in continuing airworthiness. Il documento aumenta la consapevolezza dei possibili pericoli e suggerisce le mitigazioni relative ai potenziali rischi del rientro in servizio degli aeromobili dopo lo storage. Sottolinea la necessità di considerare le particolarità di ogni caso e la comunicazione con le organizzazioni e le autorità competenti. Questa seconda versione delle linee guida offre ulteriori dettagli, come esempi di buone pratiche relative al parked/stored aircraft returning to service. L’EASA ha pubblicato inoltre due nuovi set di guidelines nei settori Air Operations e Aircrew nel contesto della pandemia COVID-19. Questi due orientamenti sosterranno le autorità nazionali competenti.

IBERIA LANCIA IL NEW BLACK FRIDAY – Iberia ha lanciato oggi il suo New Black Friday, una campagna con l’obiettivo di stimolare il mercato, ma anche con contenuti ambiziosi per risvegliare il desiderio di volare verso le destinazioni della compagnia aerea. Durante la campagna, che durerà fino al primo dicembre, Iberia lancerà promozioni segmentate per i suoi clienti Iberia Plus, in modo che i clienti che hanno già un voucher possano acquistare i loro biglietti a condizioni speciali. La campagna del New Black Friday di Iberia consente di acquistare i biglietti per volare fino al 30 giugno 2021, il che facilita l’organizzazione di viaggi sia per le prossime settimane che a lungo termine. A dicembre Iberia opererà più di 75 destinazioni in più di 30 paesi e, per tutte, durante il Black Friday si possono trovare prezzi interessanti. I clienti Iberia possono prenotare i loro biglietti con ‘Volo Sicuro e Flessibile’, che consente loro di modificare la data dei loro voli senza alcun costo o di ottenere un rimborso se sono interessati da qualsiasi circostanza relativa al COVID. Secondo il Safe Travel Barometer, che valuta cinque variabili relative ai processi e alle misure adottate per prevenire il COVID durante l’intera esperienza di volo, Iberia è tra le 10 compagnie aeree più sicure contro il COVID, con il 4° miglior punteggio al mondo.

KLM PUNTA SULL’INTERCONNESSIONE CON IL TRENO – Rafforzare il treno internazionale in modo che diventi un’alternativa attraente ai voli brevi per più viaggiatori. Questa è l’ambizione dell’agenda che è stata elaborata da Schiphol, ProRail, KLM e NS in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della gestione delle acque. L’agenda contiene azioni e misure per rendere il treno internazionale a distanze fino a 700 chilometri una scelta logica in alternativa e in aggiunta al traffico aereo. Vengono nominati percorsi per sei destinazioni di viaggio che possono essere raggiunte anche in treno da Schiphol o Amsterdam. I colli di bottiglia e le possibili azioni sono stati mappati per ciascuno di questi percorsi. Le rotte hanno come destinazione finale Bruxelles, Parigi, Londra, Francoforte, Düsseldorf e Berlino. Queste sei destinazioni sono ora facilmente accessibili anche in treno, ma per rendere il treno ancora più attraente occorre fare di più. Questo è il motivo per cui si esaminerà se i treni da e per Londra e Düsseldorf / Francoforte possono essere fermati a Schiphol e come i bagagli possano essere trasferiti dall’aereo al treno. All’inizio di quest’anno KLM ha sostituito uno dei cinque voli giornalieri per Bruxelles con viaggi in treno con Thalys. Ciò significa, ad esempio, che un viaggiatore da Bruxelles a Hong Kong viaggia in treno fino a Schiphol e poi in aereo. KLM offre un biglietto AirRail con crescente successo. I biglietti e i collegamenti AirRail possono essere ulteriormente migliorati ed estesi ad altre destinazioni come Düsseldorf. I&W, Schiphol, ProRail, KLM e NS vogliono che il treno internazionale sia un’alternativa interessante, in modo che i viaggiatori possano prendere sia il treno che l’aereo o combinare un viaggio in treno e aereo durante il trasferimento. Attualmente si stanno concentrando sulle destinazioni Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino.

AIRBUS: I PRIMI AIRBUS-TRAINED PILOT CADETS COMPLETANO L’INITIAL TRAINING – Il primo gruppo di futuri aviatori professionisti ha completato l’initial training presso Airbus Flight Academy Europe. I cadetti sono i primi a diplomarsi all’Ab-Initio Pilot Cadet Training Program di Airbus, portandoli un passo avanti verso una carriera come piloti di una compagnia aerea commerciale. Questi cadetti hanno seguito la loro prima fase di addestramento presso l’Airbus Flight Academy Europe ad Angoulême, Francia, che comprendeva oltre 750 ore di ground school e più 200 ore di flight instruction. Ora si trasferiranno all’Airbus Training Center di Tolosa, per i jet orientation and multi-crew cockpit cooperation courses, dove potranno seguire un Type Rating. Ab-Initio significa “dall’inizio” e, grazie al programma completo di addestramento Airbus, un cadetto senza esperienza di volo può essere addestrato e qualificato come pilota. Airbus Flight Training ha il vantaggio di fornire un curriculum unico e armonioso dall’inizio alla fine, applicando gli Airbus flight training standards. Ciò alimenta una nuova generazione di Airbus ambassadors, che porteranno le competenze e gli airmanship values dei piloti Airbus dall’addestramento alle operazioni commerciali. Airbus offre training courses for airline customers sin dalla sua creazione, 50 anni fa, e ha sempre adottato un approccio completo e innovativo, con l’introduzione delle ultime tecnologie e concetti di apprendimento. Continuando con questa strategia lungimirante, il cadet training aiuta a preparare i piloti di domani, contribuendo alla preparazione del settore per la ripresa del traffico aereo, prevista nel periodo 2023-2025.

STAR ALLIANCE RICEVE IL CORPORATE INNOVATION AWARD DA PLUG AND PLAY – Plug and Play, global innovation platform basata nella Silicon Valley, ha nominato Star Alliance, la più grande alleanza globale di compagnie aeree del mondo, come destinatario dell’accelerator’s annual Corporate Innovation Award. Il premio riconosce partner esemplari nell’ecosistema Plug and Play che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel coinvolgere le startup tecnologiche e hanno ottenuto risultati nel guidare l’innovazione digitale. Più di 400 partner aziendali globali sono impegnati con Plug and Play in tutto il mondo. “Lavoriamo con Star Alliance e alcuni dei loro vettori membri dal 2017 e sono di gran lunga l’alleanza aerea più innovativa e orientata al digitale”, ha affermato Saeed Amidi, fondatore e CEO di Plug and Play. “Il numero di startup engagements che Star Alliance è stata in grado di garantire li mette in cima al nostro travel and hospitality ecosystem”. Star Alliance è la prima alleanza globale di compagnie aeree a collaborare con Plug and Play. Insieme, Plug and Play e Star Alliance hanno riunito 126 aziende tecnologiche emergenti nel settore dei viaggi in tre anni. Una dozzina di prodotti di queste società sono in fase di test da parte di varie compagnie aeree membri dell’Alleanza. “Star Alliance punta tutto sulla tecnologia, non solo per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri, ma anche per essere pronti con le innovazioni per i clienti al ritorno dei viaggi. Lavorando a stretto contatto con Plug and Play, Star Alliance e le nostre compagnie aeree associate stanno alimentando le startup nel settore, dandoci un’opportunità unica per identificare la prossima generazione di innovazione, oggi”, ha affermato Jeffrey Goh, CEO of Star Alliance. “È fondamentale investire nel futuro adesso”.