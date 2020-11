Airbus inaugura il nuovo Singapore Campus

Airbus ha ufficialmente aperto il suo nuovo campus integrato a Singapore. L’inaugurazione è stata ospitata da Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus, Head of International and Member of the Airbus Executive Committee, alla presenza di Chan Chun Sing, Ministro del Commercio e dell’Industria per la Repubblica di Singapore.

Intervenendo all’evento, Christian Scherer ha dichiarato: “Il nuovo campus a Singapore riflette il costante impegno per la nostra presenza nelle regioni chiave. Da Singapore, possiamo connetterci più facilmente con i clienti e altre parti interessate in Asia e nel Pacifico, agendo rapidamente per soddisfare le loro esigenze. Ciò è particolarmente importante durante questi tempi difficili”.

Situato presso il Seletar Aerospace Park di Singapore, il nuovo campus copre un’area di 51.000 metri quadrati. Si tratta di un’espansione di un sito esistente, che ospita l’Airbus Asia Training Center (AATC), una joint venture tra Airbus e Singapore Airlines, e la Asia-Pacific spare parts distribution facility della società, gestita dalla controllata Airbus Satair.

Le nuove strutture del campus includono uffici che fungono da regional hub della società per i suoi commercial aircraft, defence, space and helicopter businesses. Inoltre un secondo magazzino Satair ha aumentato il volume e la capacità di stoccaggio di oltre il 70%.

Nel campus si trova anche la nuova South East Asia operation per la Airbus digital services platform Skywise. Oltre a supportare i clienti Skywise, il team basato a Singapore sarà coinvolto nell’esplorazione di potenziali partnership con start-up e altri fornitori di tecnologia nella regione.

Inoltre, il campus ospiterà una filiale della global Airbus Leadership University, che fornirà corsi di formazione e programmi di sviluppo su misura per i dipendenti dell’azienda. Quando sarà operativa, la struttura di Singapore sarà la seconda in Asia, a complemento di un centro esistente in Beijing, e offrirà corsi ai dipendenti basati negli uffici Airbus in tutta la regione.

L’inaugurazione dell’Airbus Singapore Campus era originariamente prevista per febbraio 2020, ma è stata ritardata a causa dell’inizio della pandemia COVID-19. L’inaugurazione rivista è stata effettuata secondo le normative vigenti per gli eventi pubblici a Singapore, con un massimo di 50 partecipanti e misure di allontanamento sociale applicabili in atto.

