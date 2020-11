ACI collabora con Bureau Veritas per introdurre un Airport Health Measures Audit programme

Airports Council International (ACI) World ha annunciato oggi una partnership con Bureau Veritas, leader mondiale nei test, ispezioni e certificazioni per proporre agli aeroporti di tutto il mondo un programma di audit per garantire la corretta implementazione di adeguate health & safety measures.

L’Airport Health Measures Audit Program mira a supportare gli operatori aeroportuali affrontando i loro rischi specifici e rassicurando i passeggeri. Gli audit in loco, condotti da Bureau Veritas, e l’etichetta SafeGuardTM associata consentiranno agli aeroporti di dimostrare la propria conformità a una serie di misure armonizzate, in linea con le raccomandazioni delle autorità nazionali e internazionali.

“In aggiunta al nostro Airport Health Accreditation Programme, questa partnership con Bureau Veritas fornirà agli aeroporti il vantaggio del rigore e della precisione di un solido controllo fisico dei loro processi”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Bureau Veritas ha l’esperienza e le competenze internazionali per fornire audit per verificare che le misure di protezione e prevenzione di sicurezza e igiene relative a COVID-19 siano impostate e attuate sulla base di raccomandazioni internazionali e nazionali. Questa partnership è un altro esempio dell’intenzione di ACI di lavorare con l’industria per supportare la ripresa. Lo sviluppo sociale ed economico sostenibile può quindi essere fornito alle comunità che serviamo. Le partnership supporteranno l’industria aeronautica e contribuiranno a spingerla avanti durante il processo di recupero e oltre”.

Antoine Blin, Director of the Aeronautics & Space Agency at Bureau Veritas, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di lavorare con ACI per supportare la ripresa del settore aeroportuale attraverso una soluzione che promuove la fiducia dei passeggeri. Da diversi mesi ormai, l’etichetta SafeGuardTM è stata implementata con successo in un gran numero di aziende in vari settori e aree geografiche. La nostra rete globale di auditor ha una vasta esperienza nei requisiti di salute e sicurezza ed è in grado di mobilitarsi in tutto il mondo. Con la nostra etichetta, oggi abbiamo la capacità di soddisfare le nuove aspettative della nostra società in termini di salute e sicurezza”.

La SafeGuardTM label affronta i rischi specifici per tutti i luoghi in cui le persone vivono e lavorano, fornendo un riferimento continuo ai viaggiatori lungo il loro viaggio. Significa che i team sono stati formati in modo efficace sulle migliori pratiche igieniche e garantisce che le misure di protezione siano adeguatamente stabilite e implementate in modo trasparente.

Per questa partnership con ACI, Bureau Veritas ha sviluppato una checklist dedicata per coprire tutti i processi di un aeroporto, dalla gestione alle operazioni, che viene implementata attraverso un audit in loco. Esperti di salute, sicurezza e trasporto aereo hanno tutti contribuito alla creazione di questa airport-specific checklist.

Gli aeroporti che completeranno con successo il processo potranno mostrare la SafeGuardTM label per comunicare questo risultato ai passeggeri, al personale e al pubblico.

(Ufficio Stampa ACI World)