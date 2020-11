Rolls-Royce rafforza la partnership con Gulfstream aprendo un nuovo customer service centre

Rolls-Royce ha ufficialmente aperto la sua ultima customer support facility a Savannah, Georgia, USA. Il nuovo Savannah Customer Service Center di 62.000 piedi quadrati è adiacente al nuovo Gulfstream Service Center East e dovrebbe essere pienamente operativo entro la fine di quest’anno. Ospiterà un on-site customer support office, una on wing services repair facility, un powerplant completion centre e un magazzino, tutto sotto lo stesso tetto. L’investimento creerà ulteriori posti di lavoro altamente qualificati nei prossimi anni, aumentando il numero totale dei dipendenti che supportano Gulfstream e i suoi clienti.

Il nuovo service centre è stato chiamato Rolls-Royce Raines Building, in onore della pioniera dell’aviazione locale Hazel Jane Raines. Raines è stata la First Lady of Aviation della Georgia, una forte sostenitrice dei diritti delle donne e una pioniera ispiratrice per le donne nel settore dell’aviazione.

Dall’inizio delle business aviation activities nel 1958, segnate dal primo volo del Gulfstream I con motore Dart, al recente primo volo del G700 di Gulfstream con motori Pearl 700, Rolls-Royce e Gulfstream hanno sviluppato una partnership forte e di successo. Rolls Royce attualmente produce i motori BR710 e BR725 per il G550 e il G650 di Gulfstream e sviluppa il Pearl 700 per equipaggiare il G700. Complessivamente Rolls-Royce supporta più di 2.100 business jet Gulfstream in tutto il mondo tramite il dedicated 24/7 Business Aviation Availability Centre.

Molti di questi aeromobili sono coperti da CorporateCare e CorporateCare Enhanced, circa il 70% dei nuovi aeromobili motorizzati Rolls-Royce consegnati sono iscritti al programma. CorporateCare Enhanced, un completo fixed-cost engine maintenance management plan, fornisce ai clienti un’infrastruttura di supporto globale che include: Engine Health Monitoring, un network globale di Authorised Service Centres e parti di ricambio e motori distribuiti a livello globale.

Andy Robinson, SVP Customers & Services – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “In qualità di produttore di motori leader nella Business Aviation, i nostri clienti si affidano a noi per avere livelli eccezionali di in-service support. Questa nuova customer support facility è un investimento strategico, che porta la nostra partnership di lunga data con Gulfstream al livello successivo e ci aiuterà a fornire servizi leader di mercato ai nostri Business Aviation customers in Nord America”.

“Il nuovo Rolls-Royce Savannah Customer Services Center riflette la forte partnership tra le nostre due società e il nostro continuo impegno reciproco a fornire una world-class ownership experience per i nostri operatori”, ha affermato Mark Burns, Presidente di Gulfstream Aerospace Corp. “Prima nel suo genere all’interno del Rolls-Royce network, questa struttura funge da complemento strategico ai nostri due Gulfstream Savannah Service Centers, fornendo ampie engine capabilities dove avranno il maggiore impatto: presso la nostra azienda e la sede di produzione”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)