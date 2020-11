Da Emirates una nuova copertura assicurativa di viaggio più ampia contro il Covid

I clienti Emirates possono ora pianificare i loro viaggi e volare con ancora maggiore sicurezza e tranquillità, con l’ultima iniziativa della compagnia aerea, unica nel suo genere, che fornirà una copertura di viaggio estesa, oltre alla sua attuale copertura per COVID-19. Fornita da Emirates senza costi aggiuntivi per i suoi clienti e fornita da AIG Travel, questa copertura è la prima del suo genere nel settore delle compagnie aeree e delle assicurazioni di viaggio. È progettata per fornire a tutti i passeggeri Emirates un’offerta davvero unica per viaggiare senza stress e senza problemi.

Questa nuova assicurazione di viaggio e copertura per COVID-19 si applicherà automaticamente a tutti i biglietti Emirates acquistati dal 1° dicembre e si estenderà ai voli Emirates in codeshare operati dalle compagnie aeree partner, a condizione che il numero del biglietto inizi con 176.

Lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore delegato di Emirates, ha dichiarato: “Emirates è stata la prima compagnia aerea ad offrire una copertura globale gratuita per COVID-19 per i viaggiatori a luglio e la risposta dei nostri clienti è stata estremamente incoraggiante. Non ci siamo riposati e abbiamo continuato a cercare come offrire ai nostri clienti una proposta ancora migliore. Siamo molto lieti di poter fornire ora questa nuova assicurazione di viaggio e la copertura per il COVID-19, un’altra novità assoluta nel settore, a tutti i nostri clienti.

Vediamo una forte domanda per i viaggi in tutto il mondo, soprattutto durante le vacanze invernali poiché le persone cercano climi più caldi e destinazioni per famiglie come Dubai. Con il lancio di questa nuova assicurazione di viaggio e della copertura per il COVID-19, miriamo a dare ai nostri clienti ancora più fiducia nel fare i loro piani di viaggio per questo inverno e nel 2021″.

I clienti Emirates saranno coperti quando volano verso qualsiasi destinazione, in qualsiasi classe di viaggio. I punti salienti della copertura includono:

– Spese mediche di emergenza fuori dal paese di origine e consulto medico di emergenza fino a 500.000 Dollari, valido per il COVID-19 (contratto durante il viaggio) e altre emergenze mediche durante il viaggio all’estero.

– Annullamento del viaggio fino a 7.500 Dollari per costi non rimborsabili se il viaggiatore o un parente (come definito nella polizza) non è in grado di viaggiare perché gli è stato diagnosticato il COVID-19 prima della data di partenza del viaggio programmata, o per altri motivi indicati.

– Annullamento o interruzione del viaggio fino a 7.500 Dollari se l’anno scolastico viene prolungato a causa del COVID-19 oltre la data di partenza e il viaggiatore o un parente (come definito nella polizza) è un insegnante a tempo pieno, un dipendente a tempo pieno o uno studente di una scuola primaria o secondaria.

– Riduzione dei costi di viaggio per un massimo di 7.500 Dollari per costi di viaggio non rimborsabili e costi aggiuntivi per il ritorno nel paese di residenza se il viaggiatore o un parente (come definito nella polizza) si ammala gravemente (ad esempio se contrae il COVID-19 durante un viaggio all’estero).

– Copertura fino a 7.500 Dollari se il viaggiatore è costretto ad abbandonare il viaggio a seguito di un mancato superamento di un test per COVID-19 o uno screening medico in aeroporto.

– Copertura di 150 Dollari al giorno a persona, per un massimo di 14 giorni consecutivi se, mentre si trova fuori dal proprio paese di residenza, il viaggiatore risulta positivo al COVID-19 e se viene inaspettatamente messo in quarantena obbligatoria al di fuori del proprio paese di residenza da un corpo governativo.

“Abbiamo una relazione di lunga data con Emirates e siamo entusiasti di lavorare con loro per personalizzare questo prodotto per soddisfare le esigenze dei clienti Emirates in tutto il mondo”, ha affermato Jeff Rutledge, CEO di AIG Travel. “La nostra speranza è di contribuire ad alleviare alcune delle preoccupazioni che i viaggiatori possono avere quando pianificano un viaggio durante questo periodo”.

Analogamente ad altri prodotti assicurativi di viaggio, la generosa copertura di Emirates prevede anche disposizioni per incidenti personali durante il viaggio, copertura per sport invernali, perdita di effetti personali e interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, consigli di viaggio o avvisi.

I clienti non devono registrarsi o compilare alcun modulo prima di viaggiare e non sono obbligati a utilizzare questa copertura fornita da Emirates. Per maggiori info visitare: www.emirates.com/multi-risk-travel-insurance.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)