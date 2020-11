Qatar Airways aiuta a riportare a casa decine di migliaia di marittimi

Qatar Airways sta giocando un ruolo importante nel rimpatrio dei marittimi bloccati a causa della pandemia, lavorando a stretto contatto con i governi e l’industria marittima per operare centinaia di voli charter e di linea per aiutare a riportare a casa oltre 150.000 lavoratori. Comprendendo le difficoltà e le sfide che molti di questi lavoratori vitali hanno dovuto affrontare per tornare a casa o completare i cambi di equipaggio, Qatar Airways ha recentemente istituito una Mariner Lounge dedicata presso l’Hamad International Airport.

I marittimi e gli offshore worker passengers possono rilassarsi e godersi un rinfresco nell’esclusiva Mariner Lounge mentre aspettano il loro volo. Oltre a una selezione internazionale di cibi e bevande, i servizi includono wi-fi ad alta velocità illimitato, docce, una zona TV, materiale di lettura e un Business Center.

L’impegno della compagnia aerea a portare le persone a casa ha visto operare charter per i lavoratori marittimi verso molte destinazioni non precedentemente servite da Qatar Airways, tra cui Abidjan, Costa d’Avorio; Bridgetown, Barbados; Lomé, Togo; Port of Spain, Trinidad e Tobago; Port Moresby, Papua Nuova Guinea. Inoltre, Qatar Airways ha sostenuto le operazioni durante la pandemia in molte località importanti per i marittimi, come Amsterdam, Barcellona, Copenaghen, Giacarta, Kuala Lumpur, Oslo, San Paolo, Seoul e Singapore. Con il supporto dell’industria marittima, Qatar Airways è stata anche in grado di stabilire servizi di linea per Cebu e Clark nelle Filippine.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle spedizioni marittime e come i marittimi siano essenziali per mantenere l’economia globale aperta e operativa. Come gesto di ringraziamento e per mostrare il nostro sostegno al settore, abbiamo istituito una Mariner Lounge dedicata presso l’Hamad International Airport, gratuita per tutti i marittimi e gli offshore workers che viaggiano con Qatar Airways. In attesa del volo in coincidenza possono rilassarsi in tutta comodità e godersi l’ampia varietà di rinfreschi offerti.

Durante la pandemia, abbiamo lavorato a stretto contatto con i governi e l’industria marittima per operare il maggior numero di voli possibile per facilitare i cambi di equipaggio e per riunire i marittimi con le loro famiglie e i loro cari. Mentre altre compagnie aeree hanno smesso di volare, Qatar Airways si impegna a rimanere aperta alle imprese per facilitare i viaggi d’affari essenziali. Con l’intenzione di espandere ulteriormente la nostra rete a più di 125 destinazioni, continueremo a lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate per continuare a essere la compagnia aerea preferita per mantenere in movimento i marittimi e l’economia globale”.

Qatar Airways attualmente opera più di 700 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine della IATA Winter Season, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 126 destinazioni di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un programma intenso con frequenze giornaliere o più.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)