ExxonMobil aggiunge gli Airbus H145 alle operazioni in Papua Nuova Guinea

ExxonMobil ha firmato un contratto per due elicotteri Airbus H145 a supporto del PNG LNG project (Liquefied Natural Gas) in Papua Nuova Guinea (PNG).

Il nuovo H145 model con five-blade, bearingless main rotor fornisce un aumento del payload di 150 kg.

Il velivolo sarà basato presso l’Hides Gas Conditioning Plant (HGCP) nella Hela Province delle PNG Highlands e sarà utilizzato per il trasporto di personale e attrezzature a supporto delle operazioni del progetto PNG LNG.

Oltre alla sua affidabilità e all’economia, le “hot and high” performance del nuovo H145 sono state fondamentali perché venisse selezionato per essere utilizzato in un ambiente che richiede operazioni di routine ad un’altitudine di 5.400 piedi con temperature fino a 35° C.

La vendita è la prima da parte di Airbus Helicopters a ExxonMobil e il primo ordine nell’oil and gas sector per il nuovo H145 nella regione Asia-Pacifico.

Ben Bridge, Executive Vice President Global Business, per Airbus Helicopters, ha dichiarato: “È un onore conquistare la fiducia di un cliente concentrato sulla sicurezza e sulle performance come ExxonMobil per le operazioni nell’ambiente operativo altamente esigente della PNG. Il nuovo H145 ha avuto un forte avvio nel mercato ed è chiaro che ha un grande futuro in più market segments”.

