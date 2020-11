News Brevi – 23.11.2020

AIRBUS: LANCIATO CON SUCCESSO IL “SENTINEL-6 MICHAEL FREILICH” SATELLITE – L’Airbus-built European ocean satellite “Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich” ha iniziato con successo la sua missione “Seeing-the-Seas”. Il 21 novembre 2020 il satellite è stato lanciato dallo Space Launch Complex 4E presso la Vandenberg Air Force Base in California. Circa un’ora e mezza dopo il lancio, i primi segnali dallo spacecraft sono stati ricevuti da una ground station in Alaska. Il Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich effettuerà misurazioni ad alta precisione della topografia della superficie oceanica. Il satellite misurerà la sua distanza dalla superficie dell’oceano con una precisione di pochi centimetri e utilizzerà questi dati per mapparlo, ripetendo il ciclo ogni 10 giorni, con durata della missione fino a sette anni. Oltre a misurare l’innalzamento del livello del mare globale e la circolazione oceanica, il satellite registrerà i profili verticali della temperatura e dell’umidità atmosferica. Il satellite si trova su una 1336 km non-Sun-synchronous orbit con un’inclinazione di 66 gradi, in modo che passi sulle locations in diversi momenti del giorno e della notte, consentendogli di misurare i cambiamenti che possono variare nell’arco di 24 ore, come le maree. “I risultati della missione consentiranno ai governi e alle istituzioni di stabilire una protezione efficace per le regioni costiere. I dati saranno preziosi non solo per le organizzazioni di soccorso in caso di catastrofe, ma anche per le autorità coinvolte nella pianificazione urbana, nella messa in sicurezza di edifici o nella messa in servizio di dighe. I dati aiuteranno anche gli scienziati a migliorare ulteriormente le previsioni del tempo e le previsioni degli uragani”, ha affermato Philippe Pham, Head of Earth Observation, Navigation and Science at Airbus. La missione Sentinel-6 fa parte dell’European Union Copernicus Programme for environment. Questa missione comprende due satelliti ed è stata sviluppata sotto la leadership industriale di Airbus. Sebbene sia una missione europea, Sentinel-6 è un vero esempio di cooperazione internazionale: è stato sviluppato congiuntamente da ESA, NASA, EUMETSAT e NOAA, con il supporto del CNES. Il satellite pesa circa 1,5 tonnellate. Ora, a partire da Sentinel-6 Michael Freilich, i satelliti raccoglieranno misurazioni satellitari delle superfici degli oceani, proseguendo un’attività iniziata per la prima volta nel 1992. La seconda sonda Sentinel-6 dovrebbe seguire nel 2025.

QANTAS RIPRENDE LA ROTTA TRA MELBOURNE E SYDNEY – Dopo quattro mesi di chiusura delle frontiere, Qantas e Jetstar aiutano le persone a riunirsi mentre decollano i primi voli regolari tra Melbourne e Sydney. Le compagnie aeree opereranno un totale di 17 voli di andata e ritorno tra Sydney e Melbourne. Durante il blocco, i voli sulla rotta sono scesi a un minimo di un volo al giorno su quella che storicamente è stata la rotta aerea più trafficata del paese e la seconda più trafficata del mondo. Questo segna la prima volta che i Victorians sono in grado di viaggiare ovunque da uno stato all’altro senza quarantena da luglio, il che per migliaia di persone significherà vedere la famiglia dopo mesi di separazione. Qantas inizierà oggi anche una nuova rotta tra Sydney e Mildura, che originariamente avrebbe dovuto iniziare a marzo, e i voli tra Sydney e Bendigo riprenderanno all’inizio di dicembre. Jetstar riprenderà i voli regolari tra Melbourne e Newcastle e Ballina (Byron Bay) questa settimana. Dopo l’annuncio all’inizio di questo mese della riapertura del confine NSW / VIC, sono stati venduti più di 25.000 posti nelle prime 48 ore. La recente vendita “Return for Free” di Jetstar ha visto anche un’enorme domanda. “Dopo un anno molto difficile per molte persone, questa è una grande pietra miliare per la riapertura dell’Australia. Sarà una giornata davvero emozionante per molti dei nostri passeggeri. È un grande giorno anche per molte delle nostre persone, che sono state licenziate per mesi. Sono stati così professionali in tutto questo e siamo entusiasti di vedere altri di loro tornare al lavoro. La rotta da Melbourne a Sydney è normalmente la più trafficata della nostra rete. Durante il blocco, è stata ridotta a un solo volo al giorno. Siamo ancora molto lontani dal ritrovare la piena forza, ma il forte rimbalzo della domanda di viaggi che stiamo vedendo ci dà molta fiducia”, afferma Alan Joyce, Qantas Group CEO.

EASA PUBBLICA GUIDELINES AGGIORNATE PER IL TRASPOROT CARGO NEI PASSENGERS COMPARTMENTS – EASA ha rivisto le sue guidelines per il trasporto del cargo nelle passenger cabins. Questa versione delle linee guida è stata aggiornata in particolare per quanto riguarda alcuni punti. EASA continuerà a supportare le autorità e gli operatori partner nelle relative valutazioni tecniche, in particolare quando in parallelo è stato avviato un certification project correlato.

KLM: NUOVO MANAGING DIRECTOR PER KLM HEALTH SERVICES – Il Managing Director di KLM Health Services andrà in pensione il 1° marzo 2021. Veldhuijzen van Zanten gestisce la filiale KLM Health Services dal 2000, che supporta KLM e altre organizzazioni internazionali nel campo del lavoro, dei viaggi e della salute. In questi anni ha portato KLM Health Services dove si trova oggi: un’azienda finanziariamente sana e indipendente che sta dimostrando il suo valore aggiunto, soprattutto in questa attuale crisi del COVID-19. Odette Wagemans, attualmente Director HR Shared Services Center presso KLM, succederà a Veldhuijzen van Zanten e sarà nominata Managing Director KLM Health Services con effetto dal 1° marzo.

SAS: COLLABORAZIONE PER TEST PCR IN SVEZIA – A causa della pandemia covid-19, sempre più paesi richiedono la documentazione sotto forma di un certificato sanitario basato su un test PCR. SAS vuole rendere tutto più semplice per i viaggiatori che necessitano di un certificato di viaggio. Attraverso una collaborazione con Doktor24, ai clienti SAS viene ora offerto un test a un prezzo ridotto. I test possono essere eseguiti a casa con l’ausilio della guida digitale con il personale sanitario o tramite una visita a una delle cliniche di Doktor24. I test PCR eseguiti soddisfano i requisiti dell’Agenzia svedese per la sanità pubblica e i risultati vengono inviati digitalmente ai viaggiatori entro 48 ore. L’offerta è valida a partire dal 23 novembre a Stoccolma e all’inizio di dicembre a Göteborg e Malmö, per poi estendersi gradualmente a più località in tutto il paese. SAS lavora costantemente per garantire viaggi sicuri e ha introdotto una serie di misure per ridurre il rischio di diffusione dell’infezione in relazione ai viaggi aerei. La compagnia ha inoltre introdotto opzioni di cambio di prenotazione più flessibili.

BRITISH AIRWAYS APRE IL SUO MAGAZZINO PER PORTARE LA MAGIA DEL VOLO A CASA A NATALE – Per la prima volta nella sua storia, British Airways ha deciso di aprire le porte del suo magazzino questo Natale per offrire ai clienti e agli appassionati di aviazione l’opportunità unica di mettere le mani su oggetti provenienti dagli aerei British Airways che hanno fatto il giro del mondo centinaia di volte. Sebbene un’esperienza a casa non possa competere con la realtà, i clienti e i collezionisti possono ordinare British Airways inflight dining items come piatti, tazze, piattini, ecc.., oltre a pantofole, coperte, pigiami, asciugamani, ecc.., consentendo loro di creare un’autentica First Class flying experience a casa durante il periodo festivo. E per chi cerca il regalo di Natale definitivo, per un periodo limitato c’è la possibilità di acquistare un pezzo di storia con oggetti come aircraft trolleys e contenitori del Boeing 747, che British Airways ha ora completamente ritirato. Carolina Martinoli, Director of Brand and Customer Experience di British Airways, ha dichiarato: “Questa è un’incredibile opportunità per le persone di portare la magia del volo con British Airways nelle proprie case. Sappiamo che questi oggetti speciali voleranno e siamo lieti di poterli offrire in tempo per Natale, per dare alle persone l’opportunità di renderlo memorabile durante un anno difficile”. Gli articoli saranno disponibili per l’acquisto su whatabuy.co.uk/british-airways a partire da lunedì 23 novembre 2020. British Airways incoraggia i clienti a condividere fotografie di se stessi utilizzando gli articoli nelle loro case taggando @British_Airways e utilizzando l’hashtag #BAathome.

QANTAS: NUOVO VOLO DOMESTICO PER LA COMPAGNIA – Qantas ha operato oggi il suo primo volo tra Mildura e Sydney, in coincidenza con l’apertura del confine tra New South Wales e Victoria. Il percorso era originariamente previsto con inizio a marzo, ma è stato ritardato a causa del COVID-19 e delle restrizioni di viaggio. I voli opereranno quattro giorni alla settimana con con i Q300 turboprop da 50 posti della compagnia aerea. Il nuovo servizio sarà l’unico collegamento diretto tra Sydney e Mildura, facendo risparmiare ai viaggiatori circa due ore rispetto al volo via Melbourne. Sulla scia della pandemia COVID-19, Qantas ha introdotto una serie di iniziative per incoraggiare i clienti a prenotare con maggiore flessibilità, nonché per migliorare la sicurezza e la tranquillità durante i viaggi nazionali attraverso il Fly Well program.

ETIHAD AVIATION GROUP A SOSTEGNO DEI BAMBINI IN LIBANO – Nell’ambito delle sue iniziative umanitarie in corso, Etihad Aviation Group sta donando 10.000 sciarpe a bambini rifugiati in Libano. Questa iniziativa fa parte dell’impegno del Gruppo per sostenere le Nazioni Unite nella sensibilizzazione riguardo il World Children’s Day. In collaborazione con UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, la donazione verrà spedita e distribuita a 10.000 bambini rifugiati in Libano di età compresa tra i 6 ei 14 anni. L’anno scorso Etihad Aviation Group ha lanciato diverse iniziative per sostenere i bambini di tutto il mondo e più di 43.000 bambini hanno beneficiato degli Etihad’s Corporate Social Responsibility projects.