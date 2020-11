Emirates rilancia la sua offerta Dubai Connect

Emirates ha rilanciato la sua offerta Dubai Connect che offre ai clienti che transitano attraverso il suo hub un soggiorno gratuito in hotel a Dubai. L’offerta è disponibile per i clienti prenotati in tutte le classi con miglior tempo di connessione che supera le 10 ore. Dubai Connect garantisce che viaggiare attraverso l’hub di Emirates sia fluido nonostante gli orari dei voli modificati durante la pandemia COVID-19.

Emirates ora serve oltre 90 destinazioni in sei continenti in tutto il mondo, collegando i clienti a destinazioni chiave in Europa, Asia, Americhe, Africa e Australasia con una comoda fermata a Dubai.

Con Dubai Connect, i passeggeri Emirates riceveranno una notte gratuita in un hotel a 4 o 5 stelle, trasferimenti via terra da e per l’aeroporto, pasti in hotel e visto per gli Emirati Arabi Uniti all’arrivo, ove richiesto. Il servizio mira a fornire ai clienti il cui miglior tempo di connessione è compreso tra 10 e 24 ore un viaggio più conveniente.

Emirates garantisce che tutti i suoi clienti siano ben soddisfatti. Coloro che si qualificano per Dubai Connect ma non possono lasciare l’aeroporto, avranno accesso alla Emirates Dubai Connect airport lounge per rilassarsi e distendersi.

I clienti con prenotazioni nuove o esistenti che viaggiano dal 1° dicembre 2020 possono beneficiare dell’offerta. Si applicano termini e condizioni, per ulteriori informazioni visitare: https://www.emirates.com/ae/english/before-you-fly/dubai-international-airport/dubai-connect/.

Dubai Connect fa parte dei continui investimenti di Emirates in prodotti e servizi per offrire un’esperienza di viaggio senza pari. Nell’ultimo mese, la compagnia aerea ha introdotto altri servizi tra cui self-check-in and bag drop kiosks a Dubai International Airport e miglioramenti a bordo per un viaggio più fluido.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)