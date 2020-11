SAS riprende i voli su diverse rotte durante le festività

SAS sta riprendendo i voli su molte rotte durante le festività natalizie per soddisfare la domanda di viaggi da, verso e all’interno della Scandinavia.

Da metà dicembre a metà gennaio, SAS volerà su tutte le rotte nazionali in Norvegia e Svezia, nonché su rotte nazionali in Danimarca ad eccezione di Billund. SAS continua a volare le sue rotte tra le capitali scandinave e sta riaprendo una serie di rotte verso l’Europa. Le rotte per New York, Chicago, San Francisco, Washington e Shanghai continueranno a operare.

SAS offrirà un totale di 129 rotte verso 82 destinazioni, comprese le principali città come Berlino, Londra, Parigi, Roma e Atene.

Dalla Norvegia, SAS sta riaprendo rotte dirette tra la Norvegia e l’Europa e volerà 20 rotte dirette verso il continente.

Il programma è stato ridotto rispetto a un anno normale e saranno disponibili meno biglietti del solito. SAS esorta i clienti a pianificare il viaggio con largo anticipo per assicurarsi di poter ottenere i biglietti per le partenze preferite. SAS desidera notare che il programma può essere modificato se vengono introdotte restrizioni di viaggio che indicano che le rotte debbano essere cancellate.

“Sappiamo che la flessibilità è importante per i nostri viaggiatori in questi tempi turbolenti e di conseguenza abbiamo introdotto opzioni di cambio di prenotazione più flessibili. I nostri viaggiatori possono annullare il viaggio fino a 72 ore prima della partenza e ottenere un voucher di viaggio SAS valido come pagamento su tutte le destinazioni SAS. Questa offerta si applica a tutti i viaggi internazionali. SAS offre anche un cambio di prenotazione gratuito per tutti i voli internazionali fino a 72 ore prima della partenza. Tutti i viaggi prenotati tramite SAS sono rimborsabili entro 24 ore dall’acquisto, indipendentemente dal tipo di biglietto.

La sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti è la preoccupazione principale di SAS e viaggiare in aereo è molto sicuro, anche per quanto riguarda il controllo delle infezioni. SAS ha introdotto una serie di misure per garantire che i passeggeri si sentano al sicuro quando viaggiano con SAS. Ad esempio, sono state introdotte procedure per la pulizia extra a bordo, nuove procedure di imbarco e l’uso obbligatorio di maschere facciali a bordo durante il viaggio. La ricerca ha dimostrato che la probabilità di essere infettati a bordo di un aereo è microscopica, in parte perché l’aria secca a bordo viene filtrata ogni tre minuti”, afferma la compagnia.

Rotte intercontinentali operate

CPH-PVG Copenaghen-Shanghai, CPH-EWR Copenaghen-New York, CPH-IAD Copenaghen-Washington DC, CPH-ORD Copenhagen-Chicago, CPH-SFO Copenhagen-San Francisco.

Rotte dalla Norvegia all’Europa

OSL-ALC Oslo-Alicante, OSL-AMS Oslo-Amsterdam, OSL-BER Oslo-Berlino, OSL-BRU Oslo-Bruxelles, OSL-DUS Oslo-Düsseldorf, OSL-FRA Oslo-Francoforte, OSL-GDN Oslo-Danzica, OSL-HAM Oslo-Amburgo, OSL-KBP Oslo-Kiev, OSL-KEF Oslo-Reykjavik, OSL-LHR Oslo-Londra, OSL-LPA Oslo-Las Palmas, OSL-MAN Oslo-Manchester, OSL-MUC Oslo-Monaco di Baviera, OSL-VNO Oslo-Vilnius, OSL-WAW Oslo-Varsavia, OSL-ZRH Oslo-Zurigo, SVG-ABZ Stavanger-Aberdeen, SVG-WAW Stavanger-Varsavia.

Rotte dalla Danimarca all’Europa

CPH-AGP Copenhagen-Malaga, CPH-ALC Copenhage-Alicante, CPH-AMS Copenhagen-Amsterdam, CPH-ATH Copenaghen-Atene, CPH-BER Copenaghen-Berlino, CPH-BHX Copenhagen-Birmingham, CPH-BRU Copenaghen-Bruxelles, CPH-CDG Copenaghen-Parigi, CPH-DUS Copenhagen-Düsseldorf, CPH-FAO Copenhagen-Faro, CPH-FCO Copenhagen-Roma, CPH-FRA Copenhagen-Francoforte, CPH-GDN Copenhagen-Danzica, CPH-GVA Copenhagen-Ginevra, CPH-HAM Copenhagen-Hamburg, CPH-KEF Copenhagen-Reykjavik, CPH-LHR Copenaghen-Londra, CPH-LPA Copenhagen-Las Palmas, CPH-MAN Copenhagen-Manchester, CPH-MIL Copenhagen-Milano, CPH-MUC Copenhagen-Monaco di Baviera, CPH-NCE Copenhagen-Nice, CPH-OTP Copenhagen-Bucaresti, CPH-PLQ Copenhagen-Palanga, CPH-PMI Copenhagen-Palma de Mallorca, CPH-PRN Copenhagen-Pristina, CPH-STR Copenaghen-Stoccarda, CPH-SZG Copenhagen-Salisburgo, CPH-TLL Copenaghen-Tallinn, CPH-VNO Copenhagen-Vilnius, CPH-WAW Copenaghen-Varsavia, CPH-ZRH Copenhagen-Zurigo.

Rotte dalla Svezia all’Europa

ARN-AGP Stoccolma-Malaga, GOT-AGP Gothenburg-Malaga, ARN-ALC Stoccolma-Alicante, ARN-AMS Stoccolma-Amsterdam, ARN-ATH Stoccolma-Atene, ARN-BER Stoccolma-Berlino, ARN-BRU Stoccolma-Bruxelles, ARN-CDG Stoccolma-Parigi, ARN-DUB Stoccolma-Dublino, ARN-DUS Stoccolma-Düsseldorf, ARN-FAO Stoccolma-Faro, ARN-FCO Stoccolma-Roma, ARN-FRA Stoccolma-Francoforte, ARN-GVA Stoccolma-Ginevra, ARN-HAM Stoccolma-Amburgo, ARN-HEL Stoccolma-Helsinki, ARN-LHR Stoccolma-Londra, ARN-LPA Stoccolma-Las Palmas, ARN-MAN Stoccolma-Manchester, ARN-MIL Stoccolma-Milano, ARN-MUC Stoccolma-Monaco, ARN-NCE Stoccolma-Nizza, ARN-PMI Stoccolma-Palma di Maiorca, ARN-RIX Stoccolma-Riga, ARN-SKG Stoccolma-Salonicco, ARN-TLL Stoccolma-Tallinn, ARN-VNO Stoccolma-Vilnius, ARN-ZRH Stoccolma-Zurigo.

