Inizia il Black Friday di easyJet

easyJet ha annunciato oggi la sua offerta per il Black Friday, con 130.000 posti in vendita da e per l’Italia per i viaggi tra il 10 dicembre e il 30 giugno 2021. L’offerta è valida da domani, mercoledì 25 novembre, fino al 2 dicembre: le tariffe sono disponibili su easyJet.com.

A questo si aggiunge anche uno sconto fino al 25%, valido da domani, mercoledì 25 novembre, al 2 dicembre, sul noleggio auto per i ritiri dal 27 novembre al 31 maggio 2021.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Quest’anno siamo particolarmente lieti di annunciare la nostra offerta per il Black Friday ai nostri clienti. Sappiamo che la domanda di tornare a viaggiare c’è, ed è per questo che ci teniamo ad offrire a tutti coloro che quest’anno non hanno potuto concedersi una pausa, la possibilità di prenotare a un prezzo vantaggiosi il loro prossimo viaggio. Noi non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri di nuovo in volo con noi in futuro”.

Le tariffe scontate sono disponibili su easyJet.com.

(Ufficio Stampa easyJet)