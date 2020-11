IATA: le perdite proseguiranno anche nel 2021

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato una prospettiva rivista per le performance del settore aereo nel 2020 e nel 2021. Le perdite profonde del settore continueranno nel 2021, anche se si prevede che le prestazioni miglioreranno nel periodo delle previsioni.

Per il 2020 è prevista una perdita netta di 118,5 miliardi di dollari (superiore alla previsione di 84,3 miliardi di dollari a giugno). Si prevede una perdita netta di $38,7 miliardi nel 2021 (più profonda della previsione di $15,8 miliardi a giugno).

“Questa crisi è devastante e inesorabile. Le compagnie aeree hanno tagliato i costi del 45,8%, ma i ricavi sono scesi del 60,9%. Il risultato è che le compagnie aeree perderanno $66 per ogni passeggero trasportato quest’anno per una perdita netta totale di $118,5 miliardi. Questa perdita sarà ridotta drasticamente di $80 miliardi nel 2021. Ma la prospettiva di perdere $38,7 miliardi il prossimo anno non è nulla da festeggiare. Dobbiamo riaprire le frontiere in modo sicuro senza quarantena in modo che le persone possano volare di nuovo. E con le compagnie aeree che dovrebbero perdere contanti almeno fino al quarto trimestre del 2021, non c’è tempo da perdere”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“I libri di storia registreranno il 2020 come il peggior anno finanziario del settore, nessuno escluso. Le compagnie aeree hanno tagliato le spese in media di un miliardo di dollari al giorno nel 2020 e continueranno ad accumulare perdite senza precedenti. Se non fosse stato per i 173 miliardi di dollari di sostegno finanziario da parte dei governi, avremmo assistito a fallimenti su vasta scala”, ha detto de Juniac.

Tutti i principali parametri operativi nel settore passeggeri sono negativi, tra cui il numero di passeggeri dovrebbe precipitare a 1,8 miliardi (il 60,5% in meno rispetto ai 4,5 miliardi di passeggeri nel 2019). Questo è più o meno lo stesso numero che l’industria ha trasportato nel 2003.

I parametri operativi per il cargo stanno ottenendo risultati significativamente migliori rispetto al comparto passeggeri, ma sono ancora depressi rispetto al 2019. “Il cargo sta andando meglio del business passeggeri. Tuttavia, non è stato possibile compensare il calo delle entrate passeggeri. E’ diventata diventata una parte significativamente più grande dei ricavi delle compagnie aeree e le entrate cargo stanno consentendo alle compagnie aeree di sostenere le loro reti internazionali”, ha detto de Juniac.

Nel 2019 il cargo ha rappresentato il 12% dei ricavi e si prevede che crescerà al 36% nel 2020.

Nel 2021 si prevede che la performance finanziaria delle compagnie aeree vedrà una svolta significativa in meglio, anche se prevalgono perdite profonde. La perdita prevista di 38,7 miliardi di dollari nel 2021 sarà seconda solo alla performance del 2020.

Il numero di passeggeri dovrebbe crescere fino a 2,8 miliardi nel 2021. Sarebbe un miliardo di viaggiatori in più rispetto al 2020, ma ancora 1,7 miliardi di viaggiatori al di sotto delle performance del 2019.

Il lato cargo dell’attività dovrebbe continuare con ottime prestazioni. Si prevede che il miglioramento della fiducia delle imprese e l’importante ruolo che le merci aviotrasportate dovrebbero svolgere nella distribuzione di vaccini vedranno crescere i volumi cargo fino a 61,2 milioni di tonnellate (rispetto ai 54,2 milioni di tonnellate nel 2020 e sostanzialmente corrispondenti ai 61,3 milioni di tonnellate trasportate nel 2019).

Sebbene il settore vedrà prestazioni migliori nel 2021 rispetto al 2020, la strada per la ripresa dovrebbe essere lunga e difficile. I volumi di passeggeri non dovrebbero tornare ai livelli del 2019 fino al 2024 al più presto, con i mercati nazionali in ripresa più rapidamente dei servizi internazionali.

Sebbene tutte le regioni siano colpite dalla crisi, le compagnie aeree con mercati nazionali più ampi o con operazioni cargo di grandi dimensioni stanno ottenendo risultati migliori. Le differenze tra le regioni diventano più esagerate nel 2021 con i vettori dell’Asia Pacifico e del Nord America che vedono le riduzioni più significative delle perdite previste.

(Ufficio Stampa IATA)