News Brevi – 24.11.2020

ICAO: INNOVAZIONE, SOLIDARIETA’ E SOSTENIBILITA’ AL CENTRO DELLA RIPRESA – Parlando oggi alla leadership delle compagnie aeree globali e dei settori dell’aviazione europea, il presidente del Consiglio ICAO Salvatore Sciacchitano ha sottolineato l’importanza di porre la solidarietà, l’innovazione e la sostenibilità al centro dei piani di ripresa degli Stati e degli operatori. Le sue osservazioni sono state pronunciate in videoconferenza al 76th Annual General Meeting of IATA e all’AeroDays2020 Berlin Aviation Summit. “Abbiamo l’onere di avere la visione per guardare oltre questa recessione e massimizzare le opportunità offerte da essa”, ha detto il presidente. “Dobbiamo imparare le lezioni che questa malattia ci sta insegnando e rendere la nostra rete globale più resistente alle future minacce pandemiche”. “L’obiettivo è accelerare ogni mezzo prudente per ripristinare la fiducia del pubblico nei viaggi aerei, anche attraverso la promozione di test efficaci volti a incoraggiare i governi a ridurre i requisiti di quarantena”, ha sottolineato. “I governi si riservano il diritto sovrano di affrontare una minaccia per la salute pubblica con tutte le misure necessarie per proteggere la vita dei loro cittadini. Allo stesso tempo, è importante che riconoscano quanto la situazione possa diventare disastrosa se il viaggio aereo non fosse ragionevolmente garantito”.

DELTA: NUOVE SECURITY LINES PIU’ VELOCI AD ATLANTA – Delta, l’Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport e la Transportation Security Administration stanno accelerando le security lines per viaggi interni più veloci da Atlanta. Il domestic terminal south security checkpoint di Atlanta è il primo negli Stati Uniti che sarà convertito con computed tomography-automated screening lane (CT-ASL) systems, rendendo l’aeroporto più trafficato del mondo ancora più efficiente man mano che i viaggiatori si collegano a destinazioni in tutto il mondo. Le newlanes consentono ai viaggiatori di tenere elettronica e liquidi approvati nel bagaglio a mano e vengono installate per aiutare le persone a spostarsi attraverso il checkpoint sud di Atlanta in modo più fluido e con meno punti di contatto. “La nostra partnership con TSA e l’aeroporto di Atlanta ci consente di migliorare l’esperienza di sicurezza rendendola più veloce e più fluida, cosa che sappiamo essere importante per i nostri clienti”, ha affermato Eric Phillips, Senior Vice President – Airport Customer Service di Delta. “Questo miglioramento nel nostro più grande hub market contribuirà a ridurre lo stress, ridurre al minimo i punti di contatto aeroportuali e migliorare l’esperienza complessiva per i viaggiatori di Atlanta per gli anni a venire”. Oltre agli scanner CT leader del settore, le nuove corsie sono dotate di ritorni contenitori completamente automatizzati e di caricamento a doppio vassoio. Inoltre, i contenitori vengono scansionati prima di essere impilati per assicurarsi che gli effetti personali non vengano dimenticati.

PIETER ELBERS NOMINATO NELLO IATA BOARD OF GOVERNORS – Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM Royal Dutch Airlines, è stato nominato nel Board of Governors di IATA durante l’Annual General Meeting (AGM) of the International Air Transport Association (IATA) il 24 novembre 2020. Pieter Elbers ha fatto parte del Board of Governors IATA dal 2016 fino a giugno 2019. Utilizzerà la sua vasta esperienza nel settore del trasporto aereo, di cui gli ultimi 6 anni come CEO di KLM, per supportare IATA a collaborare con le compagnie aeree e altre parti interessate per ricostruire un’industria aeronautica migliore dopo la crisi COVID-19.

IBERIA LANCIA IL NUOVO INFLIGHT DINING SERVICE – Iberia sta continuando a ripristinare i servizi che garantiscono l’esperienza di volo per i suoi clienti, garantendo la massima igiene e sicurezza. La compagnia aerea sta quindi ripristinando il suo servizio pasti. Il nuovo fornitore di catering di Iberia, DO&CO, aderisce ai più severi protocolli di salute e sicurezza nella preparazione dei pasti da servire ai clienti. Nel progettare le sue nuove offerte menu, Iberia si è concentrata sui piatti più gustosi della cucina mediterranea, utilizzando, ove possibile, prodotti locali e stagionali. Presentato anche il nuovo servizio di ristorazione, con stoviglie e biancheria nuove su tutti gli short, medium and long haul USA flights. Questo nuovo equipaggiamento sarà gradualmente implementato nelle restanti destinazioni. Iberia ha inoltre riaperto la lounge Dalí nel suo T4 hub a Madrid Airport, ora con protocolli rigorosi per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e del personale, utilizzando barriere, migliorando la pulizia e la disinfezione, riducendo la capienza e offrendo zone speciali per le “bolle” familiari che viaggiano insieme. La lounge, aperta dalle 6:30 alle 23:00.

ICAO: SECONDO MANDATO PER IL PRESIDENT OF ICAO AIR NAVIGATION COMMISSION – Il 13 novembre 2020, l’ICAO Council ha deciso di rinominare Nabil Naoumi come President of the Air Navigation Commission per un secondo mandato di un anno, a partire dal 1° gennaio 2021. Naoumi è stato nominato per la prima volta dal Government of Germany, con il suo mandato iniziale a partire dal 1° gennaio 2020. È ANC Commissioner presso ICAO dal febbraio 2016 ed è stato nominato Commission’s First Vice-President nel gennaio 2019.

QANTAS E JETSTAR PROMUOVONO PIU’ VOLI DOMESTICI IN VISTA DEL NATALE – Qantas e Jetstar opereranno più di 1.200 voli di andata e ritorno aggiuntivi dal New South Wales e Victoria in vista del Natale, a seguito della decisione del governo del Queensland di revocare le restrizioni alle frontiere. Dal 1° dicembre, le due compagnie aeree opereranno più di 250 voli di andata e ritorno a settimana su sette rotte da Sydney. Questo si confronta con solo 36 voli di andata e ritorno a settimana attualmente. In attesa di una decisione finale del governo del Queensland, Qantas e Jetstar opereranno anche più di 160 voli settimanali da Melbourne a partire dal 1° dicembre. Jetstar opererà anche quattro servizi settimanali da Avalon alla Gold Coast da gennaio. L’allentamento delle restrizioni alle frontiere significa che entrambe le compagnie aeree ripristineranno più di 10 rotte che erano state sospese fornendo più scelta. I voli aggiuntivi riporteranno l’orario di volo di Qantas Group a circa il 60% dei livelli pre-COVID entro Natale. Entrambe le compagnie aeree continueranno a monitorare da vicino la domanda e cercheranno di aggiungere altri voli come richiesto. All’inizio di dicembre, i frequent flyer di Qantas avranno accesso a 30 delle 35 lounge nazionali e regionali del network della compagnia aerea.

ETIHAD AIRWAYS E SITA SPERIMENTANO IL FACIAL BIOMETRIC CHECK-IN PER I CABIN CREW – Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha collaborato con la società di tecnologia informatica SITA, per testare l’uso della biometria facciale al fine di effettuare il check-in dei cabin crew presso il Crew Briefing Center della compagnia aeree all’Abu Dhabi International Airport. La sperimentazione utilizzerà la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare e autenticare i membri dell’equipaggio, consentendo loro di completare le procedure di check-in e le domande obbligatorie di sicurezza e protezione pre-volo digitalmente tramite i propri dispositivi mobili. La nuova iniziativa sostituirà l’attuale kiosk-based check-in process che richiede all’equipaggio di utilizzare le carte d’identità del personale come forma di autenticazione. Nell’ambito della strategia di digitalizzazione della compagnia aerea, la tecnologia dovrebbe migliorare l’efficienza operativa accelerando il processo di check-in esistente. Anche il personale di cabina vivrà un’esperienza senza interruzioni e senza contatto. La sperimentazione continuerà fino a febbraio 2021 e fornirà alla compagnia aerea dati importanti per la futura applicazione della tecnologia biometrica da utilizzare nelle operazioni dei clienti, come il check-in e l’imbarco.

TRASPORTO AEREO: RETI DI CONNETTIVITÀ AGILI E CONDIVISE GRAZIE A SITA E ORANGE BUSINESS SERVICES – Implementare reti di connettività agili, condivise fra gli operatori del trasporto aereo tramite cloud, rapidamente scalabili sulla base di variazioni anche significative dei traffici: questo l’obiettivo di SITA Connect SDN, piattaforma SD-WAN multi tenant di ultima generazione sviluppata da SITA, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo, insieme a Orange Business Services. Già utilizzata in più di 60 aeroporti nel mondo, la piattaforma è oggi uno strumento chiave per il settore, alle prese con oscillazioni dei flussi di traffici non prevedibili a causa della pandemia Covid-19. SITA Connect SDN consente inoltre agli operatori una maggiore efficienza di costi e rende più agevole la migrazione delle applicazioni sul cloud. Unica nella sua concezione, SITA Connect SDN si basa su AirportHub, piattaforma di connettività pre-collegata di SITA implementata in quasi 600 aeroporti nel mondo e disponibile per le compagnie aeree a livello globale. L’Aeroporto Internazionale di Sydney, l’Aeroporto Internazionale di Taiwan Taoyuan e l’Aeroporto di Zurigo sono tra i 60 scali che hanno già fatto l’upgrade alla rete ultraveloce SD-WAN, attualmente in fase di implementazione per arrivare a coprire la maggior parte delle destinazioni di tutte le compagnie aeree.

DRONI: BOOM DEI “PATENTINI” PER I PILOTI COMPLICE IL LOCKDOWN – La pandemia e il lockdown non fermano la passione per i droni. Nonostante le limitazioni anti-Covid, infatti, dal marzo scorso ad oggi sono stati rilasciati oltre 45mila “attestati di pilota” per attività di volo in aree non critiche, una sorta di “patentino” che può essere conseguito tramite un esame online sulla piattaforma dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). E’ un vero boom, in gran parte relativo ad appassionati (molti sono giovani) che amano pilotare il loro piccolo drone per divertimento, scattare fotografie dall’alto o realizzare brevi video. A questi, si aggiungono coloro che hanno conseguito l’abilitazione di pilotaggio per motivi professionali, come videomaker, geometri e ingegneri: ad oggi, i circa 80 centri di addestramento per APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) presenti in tutta Italia hanno rilasciato oltre 25mila attestati per attività di volo in aree critiche e non critiche. Questi dati saranno al centro della prossima puntata di “Roma Drone Webinar Channel” (RDWC), il canale in diretta streaming su normativa, tecnologia e business dei droni, che si svolgerà dopodomani giovedì 26 novembre sulla pagina Facebook @romadrone sul tema “A scuola di droni. La formazione dei piloti APR tra centri di addestramento, corsi online e esami a distanza”. Per ulteriori informazioni: www.romadrone.it/webinar/puntata-4.html.