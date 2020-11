De Havilland Canada consegna un Dash 8-400 Aircraft a Biman Bangladesh Airlines

De Havilland Canada ha consegnato il primo di tre nuovi aeromobili Dash 8-400 ordinati da Biman Bangladesh Airlines Ltd. (“Biman”) e l’aereo è in rotta per il Bangladesh. L’aereo è stato ordinato in base a un accordo di acquisto firmato tra Biman e Canadian Commercial Corporation (“CCC”) nel 2018 e si unirà a due aeromobili Dash 8-400 introdotti nella flotta di Biman nel 2015 e nel 2018.

“L’eccellente economia e il passenger environment del Dash 8-400 ci hanno permesso di offrire servizi ad alta frequenza in Bangladesh e nei paesi limitrofi negli ultimi cinque anni e non vediamo l’ora della maggiore flessibilità operativa che il nostro nuovo velivolo fornirà alla nostra flotta”, ha affermato Md Mokabbir Hossain, Managing Director and Chief Executive Officer, Biman. “La combinazione dei nostri turboprop Dash 8-400 e dei nostri jet narrow body migliora l’efficienza complessiva della nostra rete, la connettività e, in definitiva, la redditività del nostro sistema. Inoltre, durante la pandemia in corso, abbiamo scoperto che il ruolo del nostro aereo Dash 8-400 è ancora più importante in quanto assistiamo a un graduale recupero del traffico dopo il blocco”.

“Nell’ambiente di oggi, apprezziamo anche l’eccellente cabin air system del Dash 8-400 che include il filtraggio HEPA (High Efficiency Particulate Air) per mantenere i nostri passeggeri e l’equipaggio al sicuro”, ha aggiunto Hossain

“L’economia del velivolo Dash 8-400 e le performance simili a quelle di un jet si sono dimostrate una combinazione ideale per la rete di Biman di rotte domestiche brevi e rotte internazionali più lunghe”, ha affermato Rob Baseggio, Regional Vice President, Sales, De Havilland Canada. “Inoltre, la maggiore passenger and cargo capacity del Dash 8-400 lo distingue dalla concorrenza e offre a Biman l’opportunità di ottimizzare le sue operazioni di rete”.

“I forti legami bilaterali del Canada con il Bangladesh attraverso il commercio, gli investimenti e i legami interpersonali si concentrano sul miglioramento della vita delle persone del Bangladesh. CCC è quindi estremamente orgoglioso del fatto che la consegna con successo del primo nuovo aereo Dash 8-400 a Biman Bangladesh Airlines fornirà un maggiore accesso alle destinazioni nazionali e internazionali e sosterrà la crescita economica nel paese”, ha affermato Ernie Briard, Interim President and Chief Executive Officer, CCC.

In tutto il mondo, più di 155 compagnie aeree, società di leasing e altre organizzazioni hanno ordinato quasi 1.300 aeromobili Dash 8 Series. La flotta di aeromobili Dash Serie 8 in tutto il mondo supporta diversi modelli operativi di compagnie aeree come vettori a basso costo, network connectors e point-to-point regional aircraft. Sono anche impiegati nelle hybrid passenger-cargo operations and all-cargo operations e molti forniscono una piattaforma ideale per special mission operations, tra cui antincendio, ricerca e soccorso, evacuazione medica e sorveglianza costiera.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)