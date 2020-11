Emirates mantiene la promessa di completare il backlog dei rimborsi

Mantenendo la promessa ai clienti, Emirates ha completato un programma intensivo per cancellare il suo arretrato di richieste di rimborso che è stato causato da interruzioni di viaggio legate alla pandemia.

Durante il periodo di sette mesi a partire da aprile, Emirates ha ricevuto, convalidato ed elaborato quasi 1,7 milioni di richieste di rimborso. Ciò ha portato la compagnia aerea a restituire ai propri clienti 6,3 miliardi di AED. Di questa somma, 4,7 miliardi di AED sono stati rimborsati ai clienti che avevano prenotato direttamente con la compagnia aerea e il resto è stato restituito tramite agenzie di viaggio.

Inoltre, Emirates ha gestito oltre 130.000 richieste di rimborso da parte di clienti e partner di agenzie di viaggio e ha apportato status changes a quasi 4 milioni di flight coupon.

Al culmine del suo progetto, Emirates aveva 110 dipendenti dedicati alla convalida e all’elaborazione dei rimborsi, notevolmente aumentati rispetto al team di 19 persone pre-pandemia. La compagnia aerea lo ha gestito spostando internamente il personale da altre funzioni per assistere in questo sforzo.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Nei primi mesi del 2020, il COVID-19 ha interrotto in modo massiccio i viaggi in tutto il mondo e ha portato a un volume senza precedenti di richieste di rimborso in tutto il settore dell’aviazione e dei viaggi, incluso Emirates. Non era una situazione che nessuna compagnia aerea desiderava, in particolare mentre si trovava ad affrontare una crisi di liquidità dovuta a operazioni drasticamente ridotte. In quei mesi difficili, mentre affrontavamo l’impatto della pandemia sulla nostra attività, non abbiamo mai perso di vista il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti. Grazie all’impegno dei nostri refunds and customer service teams, al supporto e alla cooperazione dei nostri partner e alla comprensione dei nostri clienti, Emirates ha ora cancellato il nostro arretrato di rimborsi. Abbiamo ancora volumi più elevati di rimborsi e richieste di modifica dei flight coupons rispetto ai tempi pre-pandemia, ma ora abbiamo la capacità di gestirli entro 7 giorni”.

Sir Tim ha aggiunto: “Oltre a onorare i rimborsi, Emirates ha offerto ai nostri clienti la flessibilità di viaggiare in un secondo momento e abbiamo anche aiutato i nostri frequent flyer a mantenere il loro livello e introdotto altri modi per guadagnare e utilizzare le loro Miglia. Per i nostri clienti che hanno continuato a volare, Emirates ha offerto la prima copertura COVID-19 globale gratuita del settore per la loro maggiore tranquillità, abbiamo messo in atto rigorose misure di bio-sicurezza a terra e in volo e abbiamo assicurato che tali informazioni sugli ultimi requisiti di viaggio siano facilmente disponibili sul nostro sito web”.

Emirates continua ad essere all’avanguardia nel fornire ai propri clienti sicurezza e fiducia nel viaggio.

All’inizio di questa settimana, la compagnia aerea ha annunciato che offrirà ai suoi clienti un’altra novità assoluta nel settore: una multi-risk travel insurance and COVID-19 cover, gratuitamente, su tutti i biglietti acquistati a partire dal 1° dicembre 2020. Oltre a COVID-19 medical cover, questa nuova generosa offerta di Emirates prevede anche disposizioni per incidenti personali durante il viaggio, copertura per sport invernali, perdita di oggetti personali e interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, consigli di viaggio o avvisi, simili ad altri multi-risk travel insurance products (leggi anche qui).

Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggiare entro il 31 marzo 2021, possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i loro piani di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date del viaggio o estendere la validità del biglietto di 2 anni.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti a terra e in volo, inclusa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti e salviettine antibatteriche a tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)