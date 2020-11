IATA: approvati al 76° IATA Annual General Meeting (AGM) i cambiamenti di leadership

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato cambiamenti di leadership approvati al 76th IATA Annual General Meeting (AGM).

Robin Hayes, CEO di JetBlue è ora Chair of the IATA Board of Governors (BoG), succedendo a Carsten Spohr, Chair IATA BoG (2019-2020) and CEO of Lufthansa. Hayes servirà per un mandato che inizierà immediatamente e terminerà alla conclusione del 78th Annual General Meeting che si terrà nel 2022. Hayes servirà per un periodo prolungato come Chair che copre due AGM, a causa dell’interruzione dei cicli di governance resa necessaria dalla crisi COVID-19.

Rickard Gustafson, CEO di SAS Group, servirà come Chairman of the BoG dalla conclusione del 78th AGM IATA nel 2022 fino alla conclusione del 79th AGM nel 2023, dopo il mandato di Hayes.

Willie Walsh, ex CEO di International Airlines Group (IAG) diventerà l’8° IATA Director General dal primo aprile 2021. Succederà ad Alexandre de Juniac, che ha guidato IATA dal 2016 e che lascerà l’Associazione alla fine di marzo 2021.

Le raccomandazioni del Comitato per le nomine per le nomine al BoG sono state approvate.

“Sono lieto di terminare il mio mandato come presidente dello IATA BoG con una forte leadership in atto per vedere IATA attraverso la crisi e guidare il settore verso la ripresa. Ringrazio tutti i membri del BoG e Alexandre per il loro sostegno durante i 18 mesi in cui ho servito come presidente del BoG, in particolare durante il periodo di crisi. Questo sostegno ha consentito sforzi straordinari da parte di IATA durante la crisi. Questi sforzi hanno reso la nostra associazione ancora più rilevante. Con gli annunci della leadership di oggi possiamo essere certi che IATA rimane in buone mani. Robin sarà un leader forte per il BoG. Sono fiducioso che Alexandre continuerà a essere una voce autorevole per il settore mentre completerà il suo mandato come Direttore Generale e CEO. Willie prenderà il sopravvento da aprile con la determinazione della leadership per la quale è ben noto”, ha detto Spohr.

“Le aspettative per la leadership IATA sono alte. Gestire la crisi è, ovviamente, in cima all’agenda. Dobbiamo riaprire in sicurezza le frontiere e ricostruire la connettività globale vitale che è andata persa in questa crisi. C’è una grande aspettativa per il ruolo dell’aviazione nella distribuzione globale dei vaccini quando saranno pronti. Il riavvio sicuro di gran parte del settore dopo mesi è una sfida che richiederà a IATA di collaborare con i governi a livello globale. Inoltre, nel lavoro aggiuntivo relativo al COVID-19, abbiamo un chiaro mandato per raggiungere il nostro obiettivo per il 2050 di ridurre le emissioni nette del trasporto aereo a metà dei livelli del 2005, esplorando i percorsi verso net zero globally. Non vedo l’ora di portare avanti queste priorità con il supporto di Alexandre, Willie, il BoG e tutti i nostri membri”, ha affermato Hayes.

Hayes è stato nominato presidente di JetBlue nel 2014 e nominato CEO nel 2015, una posizione che comprende anche le filiali JetBlue Technology Ventures e JetBlue Travel Products. È entrato in JetBlue nel 2008 come Executive Vice President and Chief Commercial Officer dopo 19 anni di carriera con British Airways.

“I prossimi mesi saranno critici. C’è molto lavoro da fare per riaprire i confini con i test. E stiamo facendo i preparativi per l’eventuale distribuzione globale di vaccini. Non vedo l’ora di lavorare con Robin per muovermi il più possibile su questi e altri progetti critici di IATA prima di passare la mano a Willie a marzo. Nel frattempo, mi congratulo con Willie per la sua nomina e ringrazio Carsten e gli altri membri del Consiglio per il loro supporto durante il mio tempo in IATA”, ha detto de Juniac.

“Sono onorato della fiducia riposta in me per assumere le responsabilità di Direttore Generale IATA. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel nostro settore e nessuna è più importante di IATA. Deve essere un convinto sostenitore del settore: portare avanti le priorità di ripresa dalla crisi, garantire la sostenibilità e aiutare le compagnie aeree a sopravvivere abbassando i costi, riducendo le tasse ed eliminando i blocchi normativi per il successo. Molti dei servizi IATA sono essenziali per le compagnie aeree per fare affari, compresi i sistemi di regolamento che in tempi normali gestiscono circa la metà delle entrate del settore, oltre 400 miliardi di dollari all’anno. E gli standard di settore IATA sono essenziali per operazioni globali sicure ed efficienti. Il lavoro del Direttore Generale IATA comporta una grande responsabilità per un settore che è fondamentale per il benessere economico e sociale del mondo. Non vedo l’ora di continuare la trasformazione avviata da Alexandre, rendendo IATA un’Associazione ancora più efficace che soddisfi le esigenze dei suoi membri e superi le loro aspettative”, ha affermato Walsh.

Walsh è un veterano del settore aereo. È stato CEO di International Airlines Group (IAG) dalla sua creazione sotto nel 2011 fino al 2020, CEO di British Airways (2005-2011) e CEO di Aer Lingus (2001-2005) dopo una carriera in quella compagnia aerea e le sue compagnie associate iniziata come cadetto pilota nel 1979. Walsh conosce molto bene IATA avendo servito nel suo Board of Governors per quasi 13 anni tra il 2005 e il 2018, incluso come presidente (2016-2017).

IATA ha inoltre annunciato che JetBlue Airways ospiterà il 77th IATA Annual General Meeting e il World Air Transport Summit in Boston, Massachusetts, il 27-29 giugno 2021. Questa sarà la sesta volta che il meeting avrà luogo negli Stati Uniti e la prima volta a Boston.

“Boston è una scelta entusiasmante per il 77th IATA AGM. Con la sua ricca storia, l’ambientazione attraente e le prestigiose università, è una popolare destinazione turistica globale. Con la riapertura del mondo, Boston sarà una città per ideale per osservare la forma della ripresa”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“JetBlue non vede l’ora di accogliere i leader della comunità aeronautica mondiale a Boston, una delle nostre città principali”, ha affermato Robin Hayes, Chief Executive Officer of JetBlue Airways and incoming Chairman of the IATA Board of Governors.

La decisione di ospitare il 77th IATA Annual General Meeting a Boston è stata presa al termine del 76th AGM, che si è tenuto virtualmente con KLM Royal Dutch Airlines come compagnia aerea ospitante.

(Ufficio Stampa IATA)