Route e ACI World annunciano una partnership per supportare l’industria nella ricostruzione della connettività aerea

Una partnership esclusiva progettata per aiutare gli aeroporti a riprendersi dal periodo più impegnativo che l’industria dell’aviazione abbia mai affrontato è stata firmata da Routes e Airports Council International (ACI) World.

L’accordo formale tra le due organizzazioni fornirà piattaforme e orientamenti per gli aeroporti a livello mondiale, riconoscendo il ruolo vitale che svolgeranno nel guidare la ripresa economica in un’era post-pandemia.

L’incontro di Routes, l’organizzatore dei principali forum mondiali sullo sviluppo di rotte, e ACI World, l’associazione che promuove gli interessi e funge rispettivamente da voce collettiva per gli aeroporti del mondo, dimostra che la ripresa dell’industria aeronautica avrà le sue basi in collaborazione.

ACI World stima che l’industria aeroportuale subirà una riduzione del 60% dei ricavi nel 2020 a causa del COVID-19, pari a un calo di oltre 100 miliardi di dollari. La complessa sfida presentata dalla pandemia ha quindi costretto gli aeroporti e le compagnie aeree a essere reattivi, il che significa che la pianificazione per l’estate 2021, quella che sarà la stagione più importante del settore, sarà fondamentale per la ripresa sia a breve che a lungo termine.

La partnership forgiata a livello globale tra Routes e ACI World supporterà gli aeroporti del mondo nella pianificazione di questa stagione, assicurando che continuino a fornire i benefici economici e sociali alle comunità locali, nazionali e globali che servono.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “La partnership che abbiamo stretto con Routes aiuterà a far avanzare il settore lungo il percorso della ripresa. L’aviazione è un settore interdipendente e interconnesso e partnership come queste saranno fondamentali per sostenere una ripresa coerente a livello globale. Non vediamo l’ora di lavorare con Routes durante il processo di recupero e oltre a sostegno degli aeroporti e del più ampio ecosistema dell’aviazione”.

Steven Small, Director of Routes, ha dichiarato: “La ripresa sostenibile del settore dell’aviazione sarà guidata dalla cooperazione e dall’allineamento tra aeroporti, compagnie aeree e destination stakeholders. Avendo lavorato a stretto contatto con ACI World per molti anni, crediamo che il nostro primo accordo formalizzato guiderà una collaborazione più profonda in tutto il settore e fornirà un valore reale ai nostri partner aeroportuali”.

Il prossimo evento di Routes, Route Reconnected, è il primo evento dell’azienda dall’inizio della pandemia ed è progettato per supportare il settore nel ripristino e nel rimodellamento dei servizi aerei mondiali.

Small ha dichiarato: “Da oltre 25 anni Routes ha unito le compagnie aeree, gli aeroporti e i destination stakeholders per negoziare servizi aerei nuovi ed esistenti. Negli ultimi due anni, da soli, oltre 3.500 nuovi air services sono stati connessi ai meetings ai Routes events. Siamo lieti che ACI World sosterrà il nostro prossimo evento, Routes Reconnected, e il nostro programma 2021″.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, terrà un discorso introduttivo a Routes Reconnected. L’evento, che si svolgerà dal 30 novembre al 4 dicembre, riunirà association leaders, airline CEO e airline network planners per esaminare l’impatto a lungo termine di COVID-19 e modellare l’azione collettiva del settore che stimolerà la ripresa.

(Ufficio Stampa ACI World – Routes)