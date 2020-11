Pratt & Whitney: la Korean Air A220 Fleet con motori GTF guida la ripresa dei viaggi aerei in South Korea

In Korean Air, l’Airbus A220 e i suoi motori Pratt & Whitney GTF guidano la ripresa dei viaggi aerei in Corea del Sud, grazie alla maggiore capacità e ai minori costi operativi.

“Korean Air opera dieci A220 e questi velivoli sono utilizzati sulle nostre rotte nazionali e di corto raggio. Grazie ai suoi motori più efficienti in termini di consumo di carburante, gli A220 con motore GTF di Korean Air hanno costi operativi inferiori, il che ci consente di utilizzare la flotta in modo efficace”, ha affermato Lee Soo Keun, chief operating officer di Korean Air. “È importante per noi continuare a sostenere gli sforzi per rimpatriare e ricollegare le persone ai loro cari, sostenendo anche l’economia con il flusso continuo di beni e forniture essenziali”.

Korean Air sta utilizzando la sua flotta A220 per ripristinare il suo regional and domestic passenger network e fornire la necessaria connettività in Corea del Sud, fornendo a sua volta una spinta positiva alle economie locali. La compagnia aerea offre voli con A220 da e per diverse città e aeroporti del paese, tra cui Seoul-Gimpo, Busan, Cheongju, Jeju e Ulsan.

Korean Air vola sull’A220-300 più grande, ciascuno con 140 economy seats in una configurazione 2-3 posti. L’aereo è anche rinomato per il comfort dei passeggeri, inclusa la minore rumorosità grazie in gran parte al motore Pratt & Whitney GTF.

L’A220, dotato esclusivamente di motori GTF, offre costi operativi notevolmente inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente. I motori offrono miglioramenti nei consumi e nelle emissioni di carbonio. Forniscono inoltre una riduzione del 75% dell’impronta acustica e producono emissioni di NOx del 50% inferiori all’International Civil Aviation Organization (ICAO) CAEP/6 regulation.

Ciò significa che le compagnie aeree possono trarre vantaggio dai costi inferiori per viaggio e per passeggero aumentando la capacità rispetto ai regional jet, verso una giusta capacità, inferiore a quella dei larger single-aisle aircraft, per aprire nuove rotte più lunghe ed in modo più redditizio.

“Molte compagnie aeree hanno continuato a volare l’A220 con motore GTF durante la recessione”, ha affermato Mary Ellen Jones, vice president of customer business for Asia Pacific at Pratt & Whitney. “Per altri, l’A220 è stato uno dei primi aeromobili rimessi in servizio, grazie alla sua flessibilità e all’efficienza nei consumi. Questo è il motivo per cui l’A220 equipaggiato con i motori GTF è stato uno degli aerei commerciali con il più alto utilizzo durante la crisi e la ripresa anticipata”.

Korean Air sta inoltre sfruttando l’A220 health monitoring unit, fornita da Pratt & Whitney, che acquisisce migliaia di parametri del motore e del velivolo durante l’intero flight cycle. Questo sistema consente a Korean Air e Pratt & Whitney di monitorare meglio le performance del motore, ridurre al minimo le interruzioni, programmare la manutenzione preventiva e aumentare l’utilizzo degli aeromobili.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Korean Air – Pratt & Whitney)