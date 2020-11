News Brevi – 25.11.2020

WIZZ AIR ANTICIPA IL BLACK FRIDAY. MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE SCONTO DEL 30% SU VOLI SELEZIONATI DELL’INTERO NETWORK – Wizz Air anticipa il Black Friday annunciando oggi una promozione dedicata ai suoi passeggeri. Wizz Air, dunque, gioca d’anticipo sul Black Friday offrendo ai suoi passeggeri il 30% di sconto sul prezzo del biglietto di alcuni voli selezionati prenotando il 25 novembre tramite l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte del 25 novembre per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri possono stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderano viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, possono riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Questa promozione ricade nell’era dei viaggi sanificati che vede Wizz Air al comando della ripresa del settore con il motto ‘Say yes to flying’ e l’implementazione di stringenti misure per la salute e l’igiene per proteggere i passeggeri e il personale. Lo sconto del 30% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 30% è valido solo per alcuni voli disponibili sull’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione è valida il 25 novembre, dalle 00:00 alle 23:59 CET. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate tramite l’app mobile WIZZ. I codici promozionali non si applicano alle prenotazioni di gruppo.

IL CEO DI SAS RICKARD GUSTAFSON ELETTO CHAIRMAN DI IATA DAL 2022 – IATA, in occasione del suo Annual General meeting, ha eletto il CEO di SAS Rickard Gustafson come Chairman of the Board of Governors (BoG) dal 2022. Tra un anno, Rickard Gustafson assumerà la presidenza dall’attuale Chairman del BoG Robin Hayes, CEO di JetBlue Airways, che sostituirà il presidente uscente Carsten Spohr, CEO and Chairman of the Board of Lufthansa Group. Questa è la prima volta che un CEO di SAS viene eletto presidente di IATA. “È un incarico onorevole e importante nel periodo più difficile della storia dell’aviazione. Non vedo l’ora di continuare a guidare gli sforzi di recupero di IATA e di prendere il volo attraverso la pandemia covid-19 con sforzi congiunti. Allo stesso tempo, lavorerò per accelerare la trasformazione verso viaggi più sostenibili. Il raggiungimento di operazioni climaticamente neutre è una questione esistenziale verso la quale l’industria lavora a livello globale”, afferma Rickard Gustafson, CEO, SAS.

AEROPORTO DI GENOVA: TAMPONI RAPIDI DRIVE-THROUGH SU PRENOTAZIONE IN AEROPORTO – Prenderà il via giovedì 26 novembre il servizio di test rapidi per Covid-19 in modalità drive-through all’interno dell’area dell’Aeroporto di Genova. Il servizio, su prenotazione, sarà gestito da Casa della Salute, azienda genovese attiva nel campo della medicina e della diagnostica che gestisce otto poliambulatori tra Liguria e Piemonte. Il servizio sarà disponibile sia per i residenti sia per i passeggeri in arrivo e in partenza, a condizione che accedano in automobile. L’area adibita a questa attività è attigua al parcheggio principale dell’aeroporto, facilmente raggiungibile sia dalla viabilità urbana sia dal casello di Genova Aeroporto. Il referto del tampone sarà disponibile nell’area riservata del sito entro un’ora. Il servizio di test rapidi gestito da Casa della Salute si affianca a quello gratuito di Asl e Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) a disposizione dei passeggeri in arrivo su voli da paesi considerati a rischio.

LUFTHANSA: NUOVO SUCCESSO NEL CAPITAL MARKET – Deutsche Lufthansa AG ha emesso oggi con successo un unsecured Eurobond con un volume totale di 1 miliardo di euro. L’obbligazione con una durata di 5,5 anni è stata sottoscritta in eccesso di circa 4 volte dopo il successo degli investor meetings il giorno prima. L’operazione ha fatto seguito al successo dell’emissione di un convertible bond di 600 milioni di euro da parte di Deutsche Lufthansa AG il 10 novembre. Entrambe le emissioni rafforzano ulteriormente la posizione di liquidità. Al 30 settembre, la società disponeva di liquidità per 10,1 miliardi di euro (comprese le misure di stabilizzazione in gran parte inutilizzate in Germania, Svizzera, Austria e Belgio). “Il grande successo di entrambe le operazioni sottolinea la fiducia del capital market nella nostra compagnia e le nostre misure di ristrutturazione. Questo ci consente di continuare a utilizzare un’ampia varietà di strumenti di finanziamento vantaggiosi”, ha dichiarato Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance di Lufthansa Group.

I TEAM DELTA INCREMENTANO LE DONAZIONI DI CIBO – Dal 23 al 29 novembre, i team Delta stanno contribuendo a dare più di 200.000 libbre di cibo ai partner di beneficenza, equivalenti a oltre 150.000 pasti del Ringraziamento e superando 1 milione di libbre di cibo donato a organizzazioni in tutto il mondo quest’anno. Questo risultato è possibile grazie agli sforzi dei Delta on-board and in-flight service teams, che hanno trovato modi per donare cibo che altrimenti sarebbe stato inutilizzato. Delta continua a lavorare con partner di lunga data come Feeding America, la cui rete di banchi alimentari distribuisce cibo a chi ne ha bisogno. La compagnia aerea ha anche sviluppato nuove relazioni con le organizzazioni locali nelle comunità che vedono un significativo bisogno di risorse alimentari. Il numero di donazioni aumenta ogni giorno man mano che i team continuano a trovare opportunità.

ICAO EVIDENZIA LE OPPORTUNITA’ DELLA GREEN AVIATION DURANTE LA RIPRESA DALLA PANDEMIA – Questa settimana prosegue l’ICAO’s Aviation Green Recovery Seminar, esplorando il lavoro in corso di ICAO e della comunità dell’aviazione verso un green recovery. L’evento mostra le misure concrete in atto per promuovere un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale aperto e inclusivo per il trasporto aereo internazionale e fornirà un forum di discussione su come plasmare il futuro della green aviation nel mondo. L’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha aperto il seminario e ha rassicurato i suoi relatori e ospiti che i governi stanno continuando a collaborare con l’industria e la società civile sull’attuale ICAO environmental work programme e sulle sue priorità. “Ciò include tutte le attività per limitare e ridurre gli impatti dell’aviazione sul cambiamento climatico e la ricerca in corso sugli obiettivi a lungo termine per la CO2 globale prodotta dai voli internazionali”, ha osservato. Ha anche evidenziato il seminario ICAO di settembre sulle riduzioni di CO2 nel settore come un buon esempio di come lo slancio viene mantenuto in modo efficace e inclusivo durante COVID-19 e ha applaudito la forte attenzione all’innovazione e a un percorso più sostenibile per il trasporto aereo mentre ricollega il mondo. “A tal fine, sarà necessario valutare in modo olistico la tecnologia, i finanziamenti, le infrastrutture, le politiche e molte altre prospettive che questo lavoro implica”, ha sottolineato Liu.

ANA MODIFICA LE FREQUENZE SU DETERMINATE ROTTE – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo per selezionate città in Asia, Europa e Nord America. Sulla base delle modifiche alle linee guida sull’immigrazione, delle misure di quarantena recentemente istituite e della domanda dei passeggeri, la compagnia ha adeguato i suoi orari dei voli da dicembre a gennaio per rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi. Inoltre, ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti dalla “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, in modo che i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Per maggiori info consultare: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA OFFERTE PER IL BLACK FRIDAY – British Airways Holidays sta lanciando una gamma di offerte per il Black Friday, con sconti disponibili sia per le vacanze a breve che per quelle a lungo raggio. Saranno disponibili sconti su tutte le prenotazioni su British Airways Holidays effettuate prima della mezzanotte di sabato 28 novembre 2020. Si tratta di volo + hotel e volo + auto in ogni destinazione per i viaggi fino a metà novembre 2021. Nel frattempo, per chi è alla ricerca di un upgrade, i viaggiatori negli Stati Uniti possono passare a World Traveller Plus a partire da soli £200 andata e ritorno a persona, quando effettuano una prenotazione di volo e hotel durante questo periodo.

PRATT & WHITNEY: CREARE UN SOLIDO BUSINESS PER CONNETTERE LE COMUNITA’ – I vettori regionali della Nuova Zelanda, come Sounds Air, svolgono un ruolo importante nel mantenere le comunità locali connesse, perché i modi di trasporto alternativi sono spesso irrealizzabili. Sounds Air è nata nel 1987 in risposta alle comunità locali che desideravano un mezzo di trasporto più conveniente tra le due isole. L’amministratore delegato della compagnia aerea, Andrew Crawford, afferma che lo Stretto di Cook, che separa le North and South island della Nuova Zelanda, è uno specchio d’acqua trafficato per i traghetti. La navigazione in traghetto richiede anche da tre a tre ore e mezza rispetto ai 25 minuti in aereo. Il primo servizio passeggeri della compagnia aerea ha collegato Wellington, la capitale del paese all’estremità meridionale della North Island, a Blenheim, una grande città nel nord-est della South Island. Oggi, Sounds Air ha servizi di linea su nove rotte nazionali, su sette di queste Sounds Air è l’unico operatore di linea. Sounds Air oggi opera una flotta di quattro Cessna Caravan e sei PC-12, tutti equipaggiati con motori Pratt & Whitney PT6A. “Il vantaggio di avere un tipo di motore in tutta la flotta è la commonality che semplifica le operazioni”, afferma Crawford. Sounds Air utilizza il Pratt & Whitney’s Fleet Management Program. La compagnia aerea utilizza anche il Pratt & Whitney FAST (Flight Data Acquisition Storage and Transmission) system, utilizzato per engine condition trend monitoring (ECTM). “Uno dei tanti vantaggi di ECTM è che la compagnia aerea non ha più bisogno di eseguire un’ispezione della sezione calda del motore in base al numero di ore di volo”, afferma Crawford. “Invece esegue un’ispezione della “sezione calda” se i dati del motore indicano che le condizioni del motore lo richiedono”. Sounds Air in precedenza eseguiva una ‘hot section’ inspection a ‘half-life’, ma ora non è necessario poiché si possono elabrorare i dati.

QANTAS RIPRENDE I VOLI VERSO LA SUNSHINE COAST – Qantas riprenderà i voli diretti da Melbourne alla Sunshine Coast dopo l’annuncio dell’apertura del confine tra Queensland e Victoria. Dal 17 dicembre, il canguro volante opererà un servizio giornaliero con i passeggeri in arrivo sulla Sunshine Coast all’ora di pranzo. Il servizio stagionale durerà fino al 31 gennaio 2021 e sarà la prima volta in tre anni che Qantas volerà sulla rotta. I voli saranno operati da un Boeing 717 a due classi. La compagnia aerea cercherà di estendere il servizio in caso di forte domanda. Qantas riprenderà anche i voli da Sydney a Maroochydore il 1° dicembre con cinque voli a settimana, aumentando a voli giornalieri dal 18 dicembre. Jetstar ricomincerà inoltre i servizi per Maroochydore operando fino a 44 voli settimanali da Sydney, Melbourne e Adelaide.