IATA lancia diverse iniziative per l’ambiente

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato l’Aviation Carbon Exchange (ACE), un nuovo importante strumento per aiutare le compagnie aeree a rispettare i loro impegni sul clima.

ACE è il primo marketplace centralizzato in tempo reale integrato con IATA Clearing House (ICH) per il regolamento dei fondi sulle negoziazioni in compensazione di carbonio. La Clearing House IATA garantisce che ACE possa offrire un sistema di liquidazione continuo e sicuro che garantisca il pagamento e la consegna dei crediti di carbonio.

JetBlue Airways è la prima compagnia aerea che ha effettuato la storica transazione nella piattaforma ACE.

“Le compagnie aeree sono serie nel loro impegno a ridurre le emissioni e hanno bisogno di uno strumento affidabile per accedere a crediti di carbonio di qualità in tempo reale. ACE sarà uno strumento chiave che aiuterà le compagnie aeree a gestire in modo efficiente queste importanti transazioni”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree hanno ribadito l’impegno del settore a ridurre le emissioni nette a metà dei livelli del 2005 entro il 2050 in una risoluzione del 76th Annual General Meeting IATA. Un passo fondamentale è il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), che fornirà una crescita carbon neutral per le emissioni internazionali a partire dal 2021. Le compagnie aeree stanno anche acquistando crediti di carbonio come parte degli impegni dei singoli vettori o per compensare le operazioni nazionali.

JetBlue ha completato il primo storico scambio sulla piattaforma ACE. Ha acquistato crediti nella prima fase del progetto del parco eolico Larimar nella Repubblica Dominicana che ha iniziato lo sviluppo nel 2015. Quando l’intero progetto sarà completato, ridurrà le emissioni medie di oltre 200.000 tonnellate di CO2 all’anno.

ACE, che è stato sviluppato in collaborazione con il commerciante di materie prime Xpansiv CBL Holding, offre alle compagnie aeree e ad altri stakeholder dell’aviazione (come aeroporti e produttori di aeromobili) l’opportunità di compensare la loro impronta di carbonio acquistando crediti in progetti certificati che riducono le emissioni di carbonio.

La piattaforma sarà uno strumento chiave per le compagnie aeree nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del CORSIA, concordato dai governi attraverso ICAO nel 2016.

IATA ha anche invitato i governi di tutto il mondo a sostenere lo sviluppo di Sustainable Aviation Fuel (SAF) come passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni nette a metà dei livelli del 2005 entro il 2050. Questo obiettivo è stato rafforzato da una risoluzione al 76th Annual General Meeting IATA, che impegna anche il settore a esplorare percorsi verso zero net emissions.

“Sappiamo da tempo che una transizione energetica verso i SAF è il punto di svolta. Ma le transizioni energetiche necessitano del sostegno del governo. Il costo dei SAF è troppo alto e le forniture troppo limitate. Questa crisi è l’occasione per cambiare la situazione. Mettere fondi di stimolo economico dietro lo sviluppo di un mercato SAF competitivo su larga scala sarebbe una triplice vittoria: creando posti di lavoro, combattendo i cambiamenti climatici e collegando in modo sostenibile il mondo”, ha affermato Alexandre de Juniac, Director General and CEO of IATA.

I pacchetti di stimolo del governo potrebbero aiutare a promuovere i SAF attraverso investimenti diretti, garanzie sui prestiti e incentivi per il settore privato, nonché regolamenti che convogliano le materie prime verso settori come l’aviazione piuttosto che verso altre industrie di trasporto a basse emissioni di carbonio.

Il SAF è stato recentemente evidenziato come il percorso più importante per raggiungere gli obiettivi climatici dell’industria aeronautica. Il rapporto ha anche rilevato il potenziale per gli aeromobili elettrici e alimentati a idrogeno nell’azione per il clima, ma ha affermato che le soluzioni commercialmente applicabili sono ad almeno un decennio di distanza e offrono il massimo potenziale per gli aerei a corto raggio. È probabile che le operazioni a lungo raggio rimarranno dipendenti dai combustibili liquidi ancora per un po’di tempo.

“Mentre il mondo cerca di riavviare l’economia, non sprechiamo questa opportunità per creare posti di lavoro e un’industria che produrrà enormi dividendi per il bene pubblico. Se riusciamo a far scendere i prezzi del SAF mentre aumentiamo i volumi di produzione, saremo in grado di collegare in modo sostenibile il mondo post-COVID-19”, ha affermato de Juniac

(Ufficio Stampa IATA)