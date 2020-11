Emirates riapre le lounge in tutto il mondo a partire dal Cairo

Emirates riapre le sue lounge in tutto il mondo a partire dalla Emirates lounge nel Cairo International Airport. Nelle prossime settimane, i clienti Emirates potranno godersi ancora una volta gli Emirates lounge services in altre destinazioni, tra cui il JFK International di New York e Manchester Airport.

La compagnia aerea ha ridisegnato la sua lounge offering e ha introdotto ulteriori misure di salute e sicurezza. I nuovi protocolli verranno implementati in ogni lounge.

L’offerta a buffet si trasformerà in un servizio à la carte con menù contactless attivati da QR code. Per tutta la giornata il personale della lounge disinfetterà ogni posto e ogni tavolo dopo che i clienti se ne saranno andati. Inoltre, la lounge verrà disinfettata e fumigata regolarmente.

Tutti i dipendenti che lavorano nella lounge indosseranno maschere e protocolli di allontanamento sociale sono in atto in tutta la lounge. La capienza dei posti a sedere sarà dimezzata. Per garantire la sicurezza alimentare, il personale della ristorazione indosserà maschere, guanti e dispositivi di protezione individuale (DPI). Giornali, riviste e altri materiali di lettura non saranno disponibili per ridurre al minimo il rischio di infezione.

Anche la Emirates lounge nel concourse B al Dubai International Airport è aperta con un servizio ridisegnato e una designated First Class area. Negli ultimi mesi Emirates ha introdotto servizi volti a fornire ai clienti un’esperienza aeroportuale sicura e senza interruzioni. Il percorso biometrico integrato del Dubai International Airport è l’ultima di una serie di iniziative di Emirates, che consente ai clienti di passare dal check-in all’imbarco esclusivamente tramite riconoscimento facciale.

Emirates continua a ripristinare gradualmente i suoi signature services dopo una rigorosa revisione e un’attenta riprogettazione per garantire la salute e la sicurezza di clienti e dipendenti.

A bordo, le celebri A380 Onboard Lounge e Shower Spa hanno ripreso le operazioni, mentre l’onboard dining experience di Emirates è tornata al suo servizio esclusivo, osservando rigorosi protocolli di igiene.

I clienti Emirates possono viaggiare con la massima tranquillità grazie alle flessibili opzioni di prenotazione della compagnia aerea e alla multi-risk travel insurance che include la copertura COVID-19 con ogni volo (leggi anche qui). Emirates ha inoltre implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)