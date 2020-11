News Brevi – 26.11.2020

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “2X1” – Ryanair lancia oggi un’offerta “2X1” su 1.700 rotte della sua rete, per viaggi dal 1° dicembre 2020 al 27 marzo 2021. La promozione del Black Friday di Ryanair è attiva dalle 15 di questo pomeriggio fino alla mezzanotte di domani (27 novembre). Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “Stiamo lanciando questa imperdibile offerta “2X1″ del Black Friday con più rotte disponibili rispetto a qualsiasi precedente offerta Ryanair, giusto in tempo per la pianificazione dei viaggi in occasione del Natale. Prenota dalle 15 di oggi per viaggiare dal 1° dicembre 2020 al 27 marzo 2021 su 1.700 rotte e ottieni un secondo biglietto gratuito sullo stesso volo. I clienti possono usufruire di questa fantastica offerta prenotando per le loro destinazioni turistiche preferite in tutta Europa, portando la loro famiglia o gli amici intimi per una meritata vacanza. Per usufruire di questa offerta speciale, i clienti devono collegarsi al sito web Ryanair.com per prenotare i loro voli entro la mezzanotte di domani 27 novembre”.

ADR: SUCCESSO PER IL COLLOCAMENTO DEI PRIMI GREEN BOND – Si è concluso con successo, con richieste per oltre 12 volte l’offerta, il collocamento del primo Green Bond di Aeroporti di Roma, dedicato a investitori istituzionali. Questa operazione riflette la determinazione di ADR di porre la Sostenibilità tra le priorità strategiche, insieme all’Innovazione ed all’eccellenza nella Qualità e Sicurezza, e l’impegno di posizionarsi come leader nelle attività di sviluppo e gestione aeroportuale con il minimo impatto ambientale. ADR prosegue nel percorso, già avviato nell’ultimo decennio, di costante riduzione di emissioni, di consumi di energia ed acqua potabile e di recupero e riciclo dei rifiuti, e conferma l’obiettivo Net Zero 2030, ovvero progressivamente annullare le proprie emissioni di CO2. ADR è tra i pochi aeroporti al mondo ad avere emesso uno strumento green e si propone di confermare una politica finanziaria coniugata con impegni di sostenibilità anche per il prossimo futuro. I green projects, finanziati attraverso l’operazione odierna, rientrano tra le categorie di interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Global Compact delle Nazioni Unite a cui il gruppo ha aderito quest’anno. Lo scalo di Fiumicino è stato tra i primi aeroporti al mondo ad adottare la risoluzione Net Zero 2030, per l’intero settore Aviation, ed è l’unico hub internazionale ad aver ricevuto il riconoscimento “Sustainability Award” delle Nazioni Unite per l’eccellente impegno per la sostenibilità nel creare valore sul piano economico, sociale e ambientale. “Questa operazione è una pietra miliare nel percorso di ADR, tra i primi aeroporti al mondo ad assumere con decisione un impegno concreto sul piano della tutela ambientale e più in generale della Sostenibilità, valore portante della strategia di Gruppo. Siamo determinati ad uscire da questa crisi più forti e più pronti per le sfide del futuro, che richiedono soluzioni improntate all’innovazione ed alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema. Il grande successo del collocamento del nostro primo green bond, in un momento drammatico per il trasporto aereo, conferma che questa è certamente la strada giusta”, dichiara Marco Troncone, Amministratore Delegato della Società.

ABU DHABI LANCIA HOPE CONSORTIUM PER LA DISTRIBUZIONE GLOBALE DEI VACCINI – Abu Dhabi è pronta a consolidare la sua posizione di hub logistico globale per facilitare la distribuzione del vaccino COVID-19 in tutto il mondo, dopo aver guidato il lancio di Hope Consortium. Hope Consortium rappresenta una completa supply chain solution per affrontare il trasporto di vaccini, la pianificazione della domanda, l’approvvigionamento, la formazione e le infrastrutture tecnologiche digitali e facilitare la disponibilità di vaccini in tutto il mondo. Etihad Cargo è Hope Consortium member e il consorzio trasporterà cinque milioni di vaccini a novembre per conto del Department of Health – Abu Dhabi, che è a capo del consorzio e supervisionerà la conformità normativa, l’esperienza completa della supply chain e le informazioni scientifiche. Il consorzio comprende anche Abu Dhabi Ports Group, Rafed, la divisione acquisti sanitari di ADQ con sede ad Abu Dhabi e la società svizzera SkyCell, che sviluppa contenitori logistici di nuova generazione a temperatura controllata per l’industria farmaceutica. Come parte di Hope Concortium, SkyCell istituirà un centro di produzione e servizi ad Abu Dhabi. L’Hope Consortium ha unito la sua esperienza collettiva per raccogliere la capacità di fornire servizi logistici per gestire oltre sei miliardi di dosi di vaccini sviluppati e prodotti in tutto il mondo – sia in dose singola che multipla – in cold and ultra-cold conditions nel 2021. La distribuzione dei vaccini, che saranno immagazzinati nelle strutture della Abu Dhabi Ports Company, sarà effettuata da Etihad Cargo, il primo vettore mediorientale ad ottenere la IATA Centre of Excellence for Independent Validators (CEIV) certification for pharmaceutical logistics. Il vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti sfrutterà la sua vasta rete intercontinentale, la flotta e i voli charter per fornire vaccini a livello globale. “Con due terzi dell’impronta umana del mondo entro un volo di quattro ore da Abu Dhabi, l’investimento della capitale degli Emirati Arabi Uniti in competenze tecnologiche e infrastrutture di livello mondiale significa che possiamo fungere da hub logistico globale per il mondo”, ha spiegato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.

AIRLINK ENTRA IN BSP ITALIA – La compagnia aerea privata sudafricana Airlink è entrata in BSP Italia. Da oggi i biglietti del vettore possono essere prenotati ed emessi utilizzando tutti i principali GDS, oltre che chiamando il call Center di Aviareps o scrivendo all’indirizzo airlink.italy@aviareps.com. Di recente Airlink si è separata dal partner storico, South African Airways, e ha introdotto alcuni cambiamenti per presentarsi come compagnia totalmente indipendente: ha ufficialmente cambiato il nome da “SA Airlink” a “Airlink”, ha cambiato il logo e sta progressivamente cambiando la livrea dei suoi aeromobili. Il piano commerciale della compagnia prevede accordi interline con le maggiori compagnie aeree internazionali, come Qatar Airways, Emirates, British Airways, KLM, Air France e United, la ripresa di tutti i collegamenti preesistenti, ormai quasi ultimata, e l’introduzione di nuove rotte regionali. Il network di Airlink comprende una vasta rete di voli nazionali tra le principali città sudafricane (Johannesburg, Cape Town, Durban, Port Elizabeth e East London) e numerose rotte regionali verso Zimbabwe (Harare e Bulawayo), Zambia (Lusaka, Ndola e, presto, anche Livingstone), Namibia (Windhoek e Walvis Bay), Lesotho (Maseru), Eswatini (Sikhuphe) e Mozambico (Maputo, Pemba, Beira e Vilanculos). A dicembre riprenderanno anche i voli per il Madagascar (Nosy Be), per la Repubblica Democratica del Congo (Lubumbashi ) e la Tanzania (Dar es Salaam) e, appena possibile, ripartiranno anche i collegamenti per Sant’Elena e Antananarivo.

EASYJET VEDE UNA CRESCENTE FIDUCIA NEI VIAGGI IN SEGUITO ALLE RESTRIZIONUI ALLEVIATE IN UK NEL PERIODO NATALIZIO – In seguito alla notizia che le restrizioni in tutto il Regno Unito durante il periodo natalizio sarebbero state allentate, le ricerche di voli e vacanze sono aumentate di oltre il 200% su base settimanale. easyJet ha anche registrato un aumento significativo della domanda per i voli di dicembre. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “In seguito all’annuncio del governo di questa settimana, abbiamo assistito a un aumento del 200% nelle ricerche sia per i voli che per le vacanze, con prenotazioni domestiche notevolmente aumentate di settimana in settimana che si sono rivelate popolari per coloro che desiderano visitare amici e parenti a dicembre. Quindi sappiamo che c’è la domanda sottostante, che vediamo ogni volta che le restrizioni di viaggio vengono revocate. Continuiamo a rivedere attentamente il nostro programma di volo per assicurarci di allineare il nostro programma con la domanda dei clienti. Abbiamo anche lanciato i nostri saldi del Black Friday e la risposta positiva in termini di prenotazioni sembra mostrare una crescente fiducia nell’effettuare piani di viaggio. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti rimangono la nostra massima priorità e durante la pandemia questo è più importante che mai, quindi continuiamo a disporre di una serie di misure di sicurezza a bordo in linea con le indicazioni delle autorità competenti”.

QANTAS FREQUENT FLYER: OFFERTA PER I MEMBRI DI ALTRI LOYALTY PROGRAMS – Qantas Frequent Flyer offre ai top tier members di altri airline loyalty programs l’opportunità di un fast track per il loro flying status quando passano a Qantas. Questa è la prima volta che il vettore fa un’offerta come questa e segue un gran numero di richieste riguardo l’adesione al programma da parte di membri di altri programmi fedeltà di compagnie aeree nazionali e internazionali, conseguenza dei cambiamenti nel mercato locale e delle restrizioni sui viaggi. Le persone che detengono un loyalty status idoneo con un programma di una compagnia aerea qualificante sono invitate a cambiare e approfittare del Qantas Status Fast Track, un’offerta per guadagnare 100 status credits in 3 mesi per qualificarsi Qantas Gold tier. Oltre ad accelerare il loro status nel programma, l’offerta include anche 90 giorni di accesso gratuito al Qantas Club lounges network e bagaglio extra registrato. I Gold tier benefits con Qantas includono l’accesso alle lounge Qantas e delle compagnie aeree oneworld a livello globale, posti preferenziali e accesso prioritario ai reward seats, nonché check-in prioritario, boarding and upgrade requests. All’inizio di dicembre, i frequent flyer Qantas idonei avranno accesso a 30 delle 35 lounge nazionali e regionali del network della compagnia aerea. Le registrazioni per Qantas Status Fast Track chiudono il 18 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni, visitare qantas.com/statusfasttrack.

ASSEGNATI I QUALITY AWARD ITALY 2019 – ANAMA – Ieri, 25 novembre, si è svolto in versione digital l’evento Quality Award Italy 2019, il tradizionale appuntamento associativo di ANAMA – Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi – volto a premiare compagnie aeree, GSA e handlers per il servizio reso nel corso dell’anno precedente. Quest’anno le premiazioni sono avvenute di fronte ad una platea virtuale che ha raggiunto quota 400 collegati: una conferma del successo di un evento diventato ormai l’incontro annuale per spedizionieri aerei e operatori partner. A Cargolux e Qatar Airways (ex aequo) è andato il premio “Quality Overall Performance”, con al terzo posto Lufthansa Cargo. Il Presidente di ANAMA, Alessandro Albertini, ha così commentato la riuscita dell’evento di quest’anno: “Non abbiamo voluto rinunciare a un appuntamento così importante per ANAMA e per tutta la filiera del trasporto merci aereo. Un evento che anche quest’anno è stato condivisione e spensieratezza, come è nello spirito dei Quality, ma arricchito anche da tanti momenti di riflessione sull’attuale congiuntura del commercio internazionale e del cargo aereo. Un evento, quindi, che nel dialogo con i nostri partner – vettori, GSA, handlers – rappresenta la chiusura simbolica di questo 2020 e lo slancio per ripartire nel 2021”.