Boeing: il Brasile approva il ritorno alle operazioni del 737 MAX

L’Autorità per l’aviazione brasiliana, ANAC, si è unita alla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, revocando l’ordine che interrompeva le operazioni commerciali dei Boeing 737-8 in Brasile. Le operazioni commerciali per il tipo di aeromobile possono aver luogo una volta che le compagnie aeree abbiano soddisfatto i requisiti delineati dall’ordine ANAC.

“Non passa giorno che non ricordiamo, riflettiamo e ci dedichiamo nuovamente a garantire che incidenti come quelli che hanno portato alla decisione di sospendere le operazioni non si ripetano”, ha affermato David Calhoun, chief executive officer of The Boeing Company. “Boeing ha lavorato a stretto contatto con la FAA e l’ANAC per soddisfare le loro aspettative di restituire in sicurezza il 737 MAX al servizio commerciale in Brasile”.

“Negli ultimi 20 mesi, Boeing ha condotto più di 4.400 ore di test, inclusi più di 1.350 voli. Team di meccanici e ingegneri Boeing hanno stabilito processi di manutenzione appropriati durante lo storage e stanno già lavorando per supportare le attività di depreservation per gli aerei in Brasile.

La sicurezza è la massima priorità di Boeing e la società continuerà a lavorare con le autorità di regolamentazione e i nostri clienti per rimettere in servizio l’aereo in tutto il mondo”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)