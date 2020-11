De Havilland Canada supporta Aero HygenX nello sviluppo di un robot autonomo per disinfettare le Dash 8 Aircraft Cabins

De Havilland Canada fornisce supporto ad Aero HygenX Inc. nello sviluppo e nel marketing di una nuova versione dell’autonomous robot RAY, che sarà ottimizzato per l’utilizzo su aeromobili Dash 8 Series. Progettato e prodotto da Aero HygenX in Canada, RAY fornisce high-frequency ultraviolet-C (UVC) light per disinfettare le cabine degli aerei tra i voli. Questa lunghezza d’onda distrugge fino al 99,99% dei patogeni, incluso il virus COVID-19. L’uso di RAY ridurrebbe anche la necessità di frequenti disinfezioni a base di sostanze chimiche, che potrebbero avere un impatto potenziale sulle superfici interne degli aeromobili e sulle apparecchiature sensibili, oltre a lasciare residui che potrebbero entrare in contatto con passeggeri ed equipaggio.

“I cabin environmental control systems sui nostri aeromobili Dash 8 Series sono altamente efficaci nel fornire una qualità dell’aria sicura per i passeggeri durante il volo e RAY sarà un mezzo coerente, sostenibile e privo di sostanze chimiche per disinfettare l’aria della cabina e le superfici tra i voli”, ha affermato Robert Mobilio, Vice President, Engineering and Quality, De Havilland Canada. “Lavorando a stretto contatto con i nostri ingegneri e operatori di aeromobili Dash 8, Aero HygenX sta rapidamente ottimizzando il design di RAY per soddisfare le dimensioni specifiche e i requisiti operativi di tutti i modelli di aeromobili Dash 8. Non vediamo l’ora di offrire presto RAY agli operatori di aeromobili Dash 8”.

“Siamo entusiasti del livello di supporto che stiamo ricevendo da un leader del settore come De Havilland Canada”, ha dichiarato Arash Mahin, CEO di Aero HygenX. “Gli operatori degli aeromobili della serie Dash 8 potranno utilizzare RAY durante le procedure di disinfezione pre-volo per gestire i rischi COVID-19 e aiutare a ricostruire la fiducia dei passeggeri. Riteniamo che RAY rafforzerà la nostra inestimabile industria aeronautica e mitigherà gli impatti di futuri focolai”.

Quando sarà ottimizzato per l’uso su aeromobili Dash 8 Series, RAY avrà un compact body, pur continuando a fornire il dosaggio UVC richiesto e una copertura a 360° in tutta la cabina. Il profilo compatto di RAY ne faciliterà anche l’uso all’interno di lavatories and crew areas. La procedura di disinfezione all’interno degli aeromobili Dash 8 Series tra i voli sarà completata in meno di cinque minuti. L’analisi e il reporting dei dati saranno disponibili tramite il cloud-based HygenXStream.

Più di 155 compagnie aeree, società di leasing e altre organizzazioni hanno ordinato quasi 1.300 aeromobili Dash 8. Questa flotta mondiale supporta diversi airline operating models come low cost carriers, network connectors and point-to-point regional aircraft. Gli aeromobili sono impiegati anche in hybrid passenger-cargo operations and all-cargo operations e molti forniscono una piattaforma ideale per special mission operations, tra cui fire-fighting, search and rescue, medical evacuation, coastal surveillance.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)