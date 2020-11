News Brevi – 27.11.2020

NASCE IL MUSEO DELL’INDUSTRIA AERONAUTICA A TORINO – Il Sistema Museale Leonardo si è arricchito di un’altra storica realtà espositiva. Presso lo stabilimento Leonardo Velivoli di Torino – Caselle Sud, è nato il Museo dell’Industria Aeronautica che ospita alcune tra le produzioni più significative dell’Azienda: dai velivoli costruiti in legno e con le superfici alari ricoperte in tela, a quelli costruiti in fibra di carbonio e titanio, con sofisticati sistemi di navigazione e gestione della missione, sino agli aerei pilotati da remoto. Il Museo nasce da un progetto avviato nel 2013, con l’obiettivo di recuperare e conservare i velivoli storici presenti presso tutti i siti industriali della Divisione Velivoli di Leonardo. Una iniziativa realizzata grazie al supporto del GAVS – Gruppo Amici Velivoli Storici di Torino – e dei volontari del Gruppo Seniores Leonardo, che gestiscono le attività di manutenzione degli aerei e l’accoglienza dei visitatori. Il Museo dell’Industria Aeronautica si aggiunge agli altri archivi storici e realtà espositive proprietà di Leonardo (Museo Agusta, Museo Breda Meccanica Bresciana, Museo delle Officine Galileo, Museo del Radar) coordinati da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. Info su https://www.fondazioneleonardo-cdm.com/it/cultura-industriale/musei-e-archivi/museo-dellindustria-aeronautica-leonardo/.

BLACK FRIDAY PER AMERICAN AIRLINES – È il periodo dell’anno in cui le compagnie spesso offrono alcune delle loro migliori vendite dell’anno. American Airlines si unisce alla corsa con tre diverse offerte. Dal 27 novembre al 1 dicembre, prenotando un volo per viaggiare fino al 31 marzo 2021 si riceverà uno sconto promozionale fino al 20% per viaggi futuri. Visitare https://www.aa.com/en-us/black-friday per tutti i dettagli, i termini e le condizioni. Inoltre, si può risparmiare fino al 50% acquistando o regalando miglia dal 27 novembre al 30 novembre. Durante questa promozione American aumenterà anche il limite annuale di acquisto delle miglia a 200.000 miglia, in modo che i clienti possano acquistare ancora più miglia e arrivare dove vogliono. Visitare aa.com/buymiles per tutti i dettagli, i termini e le condizioni. American aiuta i clienti a sentirsi informati, preparati e supportati. Il nuovo travel tool della compagnia aiuta i clienti a visualizzare rapidamente le attuali COVID-19 travel guidelines per destinazioni nazionali e internazionali. I clienti possono conoscere le linee guida riguardo coperture per il viso, requisiti di test e regole di quarantena prima del viaggio. American offre anche diversi modi per sottoporsi a preflight test COVID per i clienti che viaggiano verso diverse destinazioni internazionali e alle Hawaii.

EASA: A BREVE IL NUOVO EUROPEAN DRONE REGULATIONS – Il nuovo regolamento europeo sui droni entrerà in vigore il 31 dicembre 2020, una pietra miliare per la drone community. Di conseguenza, le operazioni con i droni per scopi commerciali o ricreativi saranno soggette alle stesse condizioni in tutta Europa. L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha messo insieme un ampio pacchetto di informazioni per aiutare i piloti di droni a prepararsi per questo. EASA offre inoltre due sessioni di streaming che si concentreranno sulle esigenze di chi pilota droni professionalmente come parte di un business e di coloro che pilotano droni per divertimento. Info su https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/current-and-upcoming-events e su https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas.

AIR FRANCE TRIPLICA LA CAPACITA’ SUL NETWORK DOMESTICO DURANTE LE FESTIVITA’ – Air France si sta assicurando che i suoi clienti possano viaggiare nella Francia continentale e nei territori d’oltremare durante le festività natalizie. Durante questo periodo, Air France triplicherà la capacità sulla sua rete domestica rispetto alla capacità attuale durante il blocco, raggiungendo fino al 55% dell’orario di volo operato nello stesso periodo nel 2019. Questo aumento delle frequenze riguarderà sia i servizi in partenza da Parigi che le rotte interregionali, con la ripresa delle rotte Air France sospese dal blocco, come Bordeaux-Marsiglia, Bordeaux-Nizza, Lille-Marsiglia, Lille-Tolosa, Lille-Nizza, Lione-Biarritz, Parigi-Charles de Gaulle-Biarritz, Parigi-Charles de Gaulle-Rennes, Parigi-Orly-Pau, Rennes-Tolosa, Strasburgo-Tolosa e Strasburgo-Nizza. Dal 18 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, Air France opererà anche 13 rotte nazionali stagionali: Biarritz-Nizza, Bordeaux-Lille, Brest-Tolone, Caen-Marsiglia, Caen-Nizza, Strasburgo-Marsiglia, Strasburgo-Biarritz, Strasburgo-Brest, Strasburgo-Pau, Rennes-Marsiglia, Rennes-Nizza, Parigi CDG-Ajaccio e Parigi CDG-Bastia. La capacità verso i territori d’oltremare sarà inoltre aumentata in partenza da Parigi-Orly per Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de La Réunion. A partire dal 14 dicembre, Air France opererà voli per Pointe-à-Pitre e Fort-de-France da Parigi-Charles de Gaulle, oltre ai servizi da Parigi-Orly, fornendo collegamenti con l’intera rete di Air France. Prima di pianificare un viaggio, Air France incoraggia vivamente i propri clienti a familiarizzare con le formalità in corso, in particolare per quanto riguarda i test COVID, consultando il sito airfrance.traveldoc.aero. Air France ricorda che la presentazione di un test COVID negativo è attualmente obbligatoria per tutti i viaggi nei territori francesi d’oltremare.