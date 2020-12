American Airlines Cargo si prepara per il trasporto dei vaccini

Il team di American Airlines Cargo si sta preparando per il suo ruolo fondamentale nel trasporto del vaccino contro il coronavirus (COVID-19) una volta approvato. A metà novembre, le operazioni cargo di American hanno iniziato a condurre voli di prova, in collaborazione con partner farmaceutici e cargo, da Miami al Sud America con i suoi aerei Boeing 777-200. I trial flights stimolano le condizioni necessarie per il vaccino COVID-19, sottoponendo a stress test l’imballaggio termico e il processo di manipolazione operativa, garantendo che il prodotto rimanga stabile mentre si sposta in tutto il mondo.

Anche se la situazione sarà unica, il compito non è nuovo per American: l’attività cargo della compagnia aerea spedisce medicinali salvavita da oltre ottant’anni. Dall’inizio della pandemia, American ha trasportato centinaia di migliaia di libbre di dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature mediche, kit di test COVID-19 e prodotti farmaceutici per combattere il coronavirus. In qualità di esperto riconosciuto nella cold chain logistics, American è stata coinvolta nel trasporto di componenti per i Phase III COVID-19 vaccine trials, incluso il trasporto rapido e sicuro di campioni e vaccini di prova alle strutture di ricerca in tutto il mondo.

“Un vaccino COVID è essenziale per la salute e il benessere di tutti e per il recupero della nostra nazione”, ha detto il presidente di American Airlines Cargo, Jessica Tyler. “Il team di American Airlines sta lavorando in collaborazione con partner cargo, farmaceutici e federali, quindi siamo pronti a trasportare in modo rapido e sicuro un vaccino approvato. Nonostante le sfide significative che l’industria aerea deve affrontare, lavoriamo giorno e notte per mettere a frutto i nostri più grandi punti di forza in questo momento di bisogno: la nostra rete, i nostri aerei e il nostro incredibile team”.

Molti vaccini, compreso il vaccino COVID-19, necessitano di un trattamento speciale per mantenere una temperatura costantemente fredda durante il viaggio. American dispone di una rete consolidata di strutture e membri del team specializzati in spedizioni a temperature critiche e ha familiarità con la gestione della varietà di requisiti necessari.

Questo livello di cura ha fatto guadagnare la prestigiosa Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) certification di IATA. La certificazione CEIV viene rilasciata ai vettori e agli attori della air cargo supply chain che hanno stabilito gli strumenti, le procedure e il personale per garantire che i life sciences products siano gestiti correttamente e arrivino a destinazione con piena efficacia.

Le spedizioni di vaccini possono essere inviate in “active containers” con built-in temperature controls, che monitorano le spedizioni durante il trasporto, o “passive containers” che vengono raffreddati con cold packs o dry ice in un sistema chiuso progettato per mantenere il prodotto freddo durante il viaggio.

Il global network of temperature-controlled facilities di American fornisce una varietà di tipi di clima per short-term pharmaceutical storage e una manipolazione esperta mentre i vaccini sono sotto la cura della compagnia aerea. Dal momento in cui una spedizione arriva presso la struttura della compagnia aerea, viene monitorata per tutto il suo viaggio dal Cargo Control Center di American, situato all’interno dell’Integrated Operations Control della compagnia aerea a Fort Worth.

Nel 2019 le Cargo operations hanno iniziato una revisione dell’infrastruttura IT per garantire una migliore tracciabilità e gestione delle spedizioni e abilitare funzionalità di monitoraggio proattivo avanzate per risolvere potenziali problemi prima che si verifichino. Con questi miglioramenti tecnologici e grazie agli esperti a terra, tutto il cargo spedito sui voli American, compresi sensitive life sciences products, viene attentamente monitorato.

I preparativi in corso fanno parte del costante impegno di American nei confronti dei propri clienti. La commercial aviation industry, come molte altre, è stata duramente colpita dalla pandemia. Secondo Airlines for America, i volumi di passeggeri delle compagnie aeree sono diminuiti del 50% e i vettori statunitensi hanno un terzo della loro flotta inattiva a causa della debole domanda. In risposta, la compagnia aerea ha lanciato cargo-only flying per continuare a spostare cibo, forniture mediche e altri beni essenziali.

(Ufficio Stampa American Airlines)