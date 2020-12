News Brevi – 30.11.2020

RYANAIR LANCIA IL CYBER MONDAY – Ryanair ha lanciato oggi la sua promozione speciale dedicata al Cyber Monday, con molti posti in vendita a €5 per viaggi a dicembre 2020 e gennaio 2021. Questa offerta è disponibile su più di 500 rotte per viaggi dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 ed è acquistabile solo fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 30 novembre. Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair lancia la sua straordinaria promozione per il Cyber Monday con questa imperdibile offerta. Abbiamo messo in vendita tantissimi posti a soli €5 per i viaggi di dicembre e gennaio, solo per 24 ore. Ci sono oltre 500 rotte tra cui scegliere e tantissimi posti disponibili. Per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di agire velocemente e collegarsi al sito web Ryanair.com per prenotare”. Per termini e condizioni completi consultare www.ryanair.com.

NUOVO CAPITOLO PER IL PROGRAMMA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi ospiti in First e Business Class sui voli a lungo raggio dalla Svizzera nuove creazioni alimentari dal Canton Friburgo dal 2 dicembre fino alla fine di maggio 2021, nel nuovo capitolo del suo “SWISS Taste of Switzerland” inflight culinary programme. I pasti sono stati preparati da Alexandra Müller, capo chef del Romantik Hôtel L’Etoile a Charmey, con ispirazione dalla moderna cucina francese e un’enfasi particolare sulle specialità regionali locali. Lo “SWISS Taste of Switzerland” concept, attivo dal 2002, invita ogni tre mesi un diverso chef con sede in Svizzera a mostrare la varietà culinaria del paese, elaborando inflight meal creations di ispirazione locale. Per la prima volta nel programma, le creazioni di Alexandra Müller del Canton Friburgo saranno presenti a bordo per un periodo di sei mesi, fino alla fine di maggio 2021. Il ristorante Nova di Alexandra Müller presso il Romantik Hôtel L’Etoile a Charmey, nel Canton Friburgo, è orgoglioso detentore di una stella Michelin.

ANA E’ LA PRIMA COMPAGNIA GIAPPONESE AD ADERIRE ALLA CAMPAGNIA 25BY2025 DI IATA – All Nippon Airways (ANA) ha nuovamente indicato il suo impegno per la diversità e l’inclusione firmando la campagna 25by2025 organizzata da IATA. ANA ha una storia di iniziative per promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della sua organizzazione, con il Japan Women’s Innovation Network (J-Win) che riconosce i suoi sforzi nel 2018 e 2019. 25by2025 è una campagna di settore guidata da IATA che mira a spostare i parametri chiave di diversità e inclusione in tutto il settore, coinvolgendo le compagnie aeree associate. I partecipanti si impegnano ad aumentare la rappresentanza delle dipendenti donne nelle posizioni senior e nelle aree sottorappresentate sia all’interno delle loro compagnie aeree che all’interno del pool da cui vengono nominati i ruoli di governance IATA. Le attuali linee guida richiedono alle compagnie aeree di riferire annualmente sulle metriche chiave della diversità, aumentare le nomine femminili per i ruoli di governance IATA fino a un minimo del 25% entro il 2025 e far lavorare le compagnia e IATA insieme per raggiungere un minimo del 25% di ruoli ricoperti da donne entro il 2025. “La campagna 25by2025 celebra la diversità e l’inclusione, allineandosi ai valori fondamentali di ANA”, ha affermato Hitomi Yamamoto, Executive Vice President of ANA. “Continueremo a lavorare per promuovere la diversità all’interno della nostra organizzazione in quanto rende l’intera compagnia più forte. Questa campagna è un eccellente esempio del settore che si unisce per il bene sociale e siamo onorati di poter partecipare”. ANA è membro del 30% Club Japan, un elite international group di società che promuove il ruolo delle donne sul posto di lavoro.

BOMBARDIER NOMINA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – Bombardier ha annunciato oggi la nomina di Bart Demosky come Executive Vice President and Chief Financial Officer, con effetto immediato. Bart riporterà a Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc., in sostituzione di John Di Bert che lascerà la Società. “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Bart nel Bombardier leadership team”, ha affermato Éric Martel. “È un leader affermato con una vasta esperienza finanziaria e un impressionante track record di successi in alcune delle più grandi società canadesi. La profonda conoscenza e competenza di Bart in tutti gli aspetti della finanza aziendale ci servirà bene mentre completeremo il nostro riposizionamento strategico verso un’azienda più snella e più mirata. Sono fiducioso che Bart fornirà una forte leadership mentre gestiremo le attuali sfide economiche e continueremo a posizionare Bombardier per il futuro”. Bart vanta oltre 30 anni di esperienza nella guida di trasformazioni organizzative e nella creazione di organizzazioni finanziarie ad alte prestazioni nei settori dei trasporti, dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi. “Mentre diamo il benvenuto a Bart nel team Bombardier, voglio anche ringraziare John Di Bert per i suoi numerosi contributi a Bombardier”, ha aggiunto Martel. “Ci auguriamo che John continui ad avere successo in tutti i suoi impegni futuri”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS OFFRONO AI CLIENTI L’ACCESSO A OPZIONI DI TEST PIU’ ECONOMICHE IN UK – easyJet e easyJet holidays hanno annunciato oggi una partnership con due società di test, Confirm Testing e City Doc, il che significa che i clienti possono avere accesso a test convenienti quando necessari per l’ingresso nei paesi attraverso il suo network. Ciò segue il recente annuncio dello schema “Test to Release” del governo britannico in base al quale la quarantena può essere ridotta se viene eseguito un test negativo dopo cinque giorni dal ritorno nel Regno Unito. Le partnership significano che è possibile accedere a prezzi preferenziali per entrambe le società utilizzando un codice univoco fornito quando si prenota attraverso i siti easyJet.com e easyJet.com/holidays. Entrambe le società di test mirano a fornire i risultati entro 48 ore dal test. I test sono diventati un requisito per l’ingresso in una serie di destinazioni chiave di easyJet come Germania, Spagna e Italia e quindi questa partnership si concentra sull’aiutare i clienti a ottenere il test richiesto prima del viaggio in modo più conveniente e a tariffe più convenienti. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Sono davvero lieto di poter offrire ai nostri clienti comode opzioni di test a tariffe inferiori rispetto a quelle ampiamente disponibili sul mercato. Questo, insieme alla notizia che la quarantena può essere ridotta con un test negativo, è un passo fondamentale per tornare alla normalità del viaggio. Continuiamo a spingere per testare l’efficacia di tecnologie di test rapido che potrebbero essere effettuati alla partenza in aeroporto e per ridurre ulteriormente la quarantena, rendendo più facile e meno oneroso il viaggio per le persone”.

QANTAS ESTERNALIZZA LE GROUND HANDLING OPERATIONS IN 10 AEROPORTI IN AUSTRALIA – Qantas ha comunicato a circa 2.000 dipendenti che esternalizzerà le ground handling operations in 10 aeroporti in tutta l’Australia mentre lavora per riprendersi dalla crisi COVID. Ad agosto la compagnia aerea ha annunciato la necessità di ristrutturare le sue ground handling operations, che includono la gestione dei bagagli e la pulizia degli aeromobili, e ha avviato una revisione delle offerte esterne di specialist ground handlers e delle offerte interne dei dipendenti e dei loro rappresentanti. Il Transport Workers Union (TWU) ha presentato un’offerta per conto dei dipendenti in conformità con i termini del contratto aziendale. Le squadre di alcuni singoli aeroporti hanno presentato proposte locali. “Il Transport Workers Union (TWU) ha presentato un’offerta per conto dei dipendenti in conformità con i termini del contratto aziendale. Le squadre di alcuni singoli aeroporti hanno presentato proposte locali. Purtroppo nessuna di queste offerte ha raggiunto gli obiettivi. Qantas ha concesso tre distinte proroghe alla scadenza originaria per l’offerta a seguito di richieste da parte della TWU, raddoppiando il periodo totale a 12 settimane. Un certo numero di offerenti esterni, alcuni dei quali forniscono già questi servizi in 55 aeroporti in tutta l’Australia, sono stati in grado di raggiungere tutti gli obiettivi, inclusa la riduzione dei costi annuali di circa 103 milioni di dollari. Gli offerenti preferiti sono stati avvisati oggi e, previa consultazione e finalizzazione dei termini contrattuali, la transizione è prevista per il primo trimestre del 2021”, afferma Qantas. Come richiesto dal suo accordo aziendale, Qantas si consulterà ora con i suoi dipendenti e con i loro rappresentanti sulle fasi successive. Jetstar ha già trasferito le sue operazioni di assistenza a terra in sei aeroporti a fornitori esterni.

ETIHAD GUEST: PROMOZIONE IN OCCASIONE DEL 49TH UAE NATIONAL DAY – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha lanciato delle offerte, inclusa la possibilità di partecipare a un’estrazione e guadagnare miglia Etihad Guest triple. Per celebrare il 49th UAE National Day, i membri Etihad Guest che acquistano e guadagnano con uno qualsiasi dei partner del programma riceveranno un’iscrizione automatica a un’estrazione per vincere uno dei 49 premi. Questi includono voli di andata e ritorno di Etihad Airways per due persone in Business class, 500.000 miglia Etihad Guest, buoni per lo shopping, buoni per il parco a tema Yas Island, noleggio auto di sette giorni con Avis e altro. Le transazioni effettuate tra l’1 e il 31 dicembre 2020 saranno iscritte all’estrazione. I membri guadagneranno ulteriori partecipazioni all’estrazione con ogni transazione utilizzando la loro carta Visa Etihad Guest di cinque partner finanziari negli Emirati Arabi Uniti. Una volta che gli acquirenti collegano le credenziali della loro carta Visa all’app Etihad Guest e spendono utilizzando le carte collegate, i membri guadagneranno automaticamente il triplo di Miglia Etihad Guest per ogni AED 3 speso per acquisti di AED 50 e oltre. I soci hanno tempo fino al 9 gennaio 2021 per accumulare miglia Etihad Guest triple ogni fine settimana.

DAGLI UAE AL MONDO: I SAPORI E LA CULTURA LOCALE PRENDONO IL VOLO CON EMIRATES – In occasione dell’UAE National Day, Emirates servirà prelibatezze locali, orgogliosamente realizzate negli Emirati Arabi Uniti. I clienti che viaggiano in tutte le classi dal 2 dicembre potranno assaporare i cioccolatini dell’unico bean-to-bar chocolate maker di Dubai, Mirzam. La partnership con un’azienda come Mirzam consente alla compagnia aerea di offrire dolci di provenienza locale che presentano i sapori tradizionali degli Emirati con un tocco moderno, il tutto a 40.000 piedi. Le piccole e medie imprese sono al centro dell’economia degli Emirati Arabi Uniti e sono eccellenti innovatori con una forte conoscenza dei gusti e delle tendenze locali. Oltre 1.600 piccole imprese e fornitori locali hanno svolto un ruolo essenziale nell’offerta di bordo della compagnia aerea e in altre parti dell’attività, fornendo un’ampia gamma di prodotti e servizi che hanno definito l’esperienza distintiva di Emirates nel corso degli anni. La lunga esperienza di Emirates nell’approvvigionamento di prodotti e ingredienti dagli Emirati Arabi Uniti ha fornito una spinta locale alle piccole e medie imprese, in parte grazie ai requisiti di volume della compagnia aerea. Anche le aziende degli Emirati Arabi Uniti con sede a livello locale hanno beneficiato della presentazione dei loro prodotti a un pubblico viaggiante globale. Emirates ha anche collaborato con l’Environment Agency-Abu Dhabi (EAD) per sensibilizzare sulle principali questioni ambientali regionali.