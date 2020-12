British Airways: le Queens of the Skies preservate per le future generazioni

Le Queens of the Skies di British Airways continueranno a ispirare gli appassionati di aviazione in tutto il Regno Unito per gli anni a venire, dopo che sono state trovate case permanenti per i rimanenti Boeing 747 con livrea retro, ultimi a lasciare la flotta di British Airways.

Gli aeromobili, registrazioni G-BNLY e G-BYGC, dovrebbero partire questo mese dalla British Airways engineering base a Cardiff, dove gli ingegneri British Airways per molti anni hanno mantenuto con orgoglio la flotta 747. La coppia era tra i diversi aerei dipinti con livree storiche per celebrare il centenario della compagnia aerea lo scorso anno.

Adornato con l’iconica livrea Landor, utilizzata tra il 1984 e il 1997, G-BNLY ha avuto una nuova prospettiva di vita in mostra permanente al Dunsfold Aerodrome nel Surrey. Si unirà al 747 G-CIVW, che è stato ritirato alla fine di ottobre, e presenta l’attuale livrea Chatham Dockyard.

G-BYGC, dipinto con la livrea BOAC “Gold Speedbird” utilizzata tra il 1963 e il 1974, farà il breve viaggio da Cardiff Airport verso il Bro Tathan business park nella Vale of Glamorgan. Sarà mantenuto come un pezzo del patrimonio dagli aviation specialists eCube Solutions, per mostrare il contributo preminente che la flotta 747 di British Airways ha dato all’aviazione del Regno Unito.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Anche se ci mancherà vederli abbellire i nostri cieli, siamo lieti di aver trovato case permanenti per i nostri 747 del centenario. Riteniamo che abbiano una grande importanza storica, non solo per British Airways ma per l’intera industria dell’aviazione, e siamo lieti che verranno preservati per le generazioni future nelle località del Regno Unito. Come ultimi 747 a lasciare la nostra flotta, la loro partenza sarà un momento emozionante per l’ex e l’attuale staff di British Airways, incluso il nostro team di ingegneri a Cardiff che si è preso cura amorevolmente dei nostri jumbo jet per decenni”.

G-BNLY e G-BYGC sono gli ultimi due 747 di British Airways ad essere ritirati, con G-BYGC ultimo 747 a lasciare la flotta di British Airways. Il 747 con livrea Negus, registrazione G-CIVB, è stato uno degli ultimi due 747 a partire da Heathrow Airport in ottobre ed è stata trovata anche per lui una sede permanente presso il Cotswold Airport nel Gloucestershire.

British Airways ha annunciato a luglio che avrebbe ritirato la sua flotta di 31 aeromobili 747-400 a causa dell’impatto della pandemia Covid-19 sulla compagnia aerea e sul settore dell’aviazione. La flotta viene sostituita da aeromobili più silenziosi e più efficienti in termini di consumo di carburante, come parte dell’impegno della compagnia aerea per raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Stuart Bailey – British Airways)