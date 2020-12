News Brevi – 01.12.2020

RYANAIR ANNUNCIA ULTERIORI VOLI AGGIUNTIVI PER NATALE – Ryanair ha annunciato ulteriori integrazioni alla sua programmazione natalizia a seguito dell’aumento della domanda su tutta la rete, a partire dal 16 dicembre. In risposta alla forte domanda, e come parte del suo impegno a riunire le famiglie in occasione del Natale, Ryanair annuncia un totale di 5 voli aggiuntivi da Milano Bergamo e Bari. Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare altri 5 voli questo dicembre e gennaio a seguito dell’aumento della domanda in occasione del Natale, così da facilitare gli spostamenti e la possibilità di riunirsi con i propri cari. Per l’occasione, abbiamo messo in vendita biglietti a partire da soli €19,99 per viaggi tra il 16 dicembre e il 3 gennaio, prenotabili fino alla mezzanotte di giovedì 3 dicembre. Per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di agire velocemente e collegarsi al sito web Ryanair.com per prenotare”. Voli extra aggiuntivi: Milano Bergamo – Gran Canaria +2 voli; Milano Bergamo – Tenerife +2 voli; London Stansted – Bari +1 volo.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – SACBO comunica: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, La Vip Lounge situata prima dei controlli di sicurezza non sarà disponibile dal 16 Novembre al 18 Dicembre. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane”.

NUOVI VOLI DOMESTICI PER QANTAS E JETSTAR – Qantas e Jetstar opereranno più di 65 voli di andata e ritorno aggiuntivi da Perth a Melbourne e Sydney ogni settimana in seguito alla decisione del governo dell’Australia occidentale di allentare le restrizioni alle frontiere. I voli extra iniziano dal 14 dicembre, rispetto ai soli nove voli di andata e ritorno attualmente operati dalle compagnie aeree ogni settimana. I voli Qantas per Perth da Sydney e Melbourne stanno aumentando da circa cinque a settimana a quasi cinque volte al giorno. Entrambe le compagnie cercheranno di aggiungere ulteriori voli dall’8 dicembre. Il Qantas Club dell’aeroporto di Perth riaprirà all’inizio di dicembre, unendosi alla Business Lounge che è già aperta. Sulla scia della pandemia COVID-19, Qantas ha introdotto una serie di iniziative per aiutare i clienti a prenotare con maggiore flessibilità, inclusa la possibilità di spostare un volo gratuitamente, oltre a introdurre ulteriori misure di salute e sicurezza attraverso il suo Fly Well program.

AIRBUS: TEST DI SUCCESSO PER LE MetOp-SG-B SCATTEROMETER ANTENNAS – Lo Scatterometer (SCA) antenna subsystem del satellite meteorologico MetOp-SG-B, costruito dal prime contractor Airbus Defence and Space, ha superato con successo il Test Review Board (TRB). Ciò convalida la qualità tecnica del design e della produzione dell’antenna. Entrambi i clienti, European Space Agency e EUMETSAT, sono soddisfatti dei risultati e apprezzano gli sforzi compiuti per raggiungere il traguardo nonostante la crisi Covid, dando il via libera ad Airbus per la produzione dei flight models. Per questa campagna, l’elemento di prova non era il flight hardware, ma una versione prototipo appositamente costruita per i test iniziali, nota come structural and thermal model (STM). I test si sono concentrati principalmente sulla verifica del thermo-mechanical design nonché della corretta funzionalità del sistema durante lo spiegamento delle due antenne laterali. L’STM sarà ora parzialmente smontato e diverse parti saranno utilizzate per i flight models. Il MetOp-SG-B Scatterometer (SCA) fornirà una risoluzione doppia rispetto ai satelliti MetOp di prima generazione. SCA misura la velocità e la direzione del vento sulla superficie dell’oceano. L’antenna SCA è composta da due parti: il sottosistema elettrico, sviluppato e fornito da Airbus a Friedrichshafen (Germania) e il sottosistema antenna fornito da Airbus in Madrid (Spagna), che è anche responsabile delle attività di produzione, assemblaggio, integrazione e test. La qualifica della funzionalità elettrica dell’antenna SCA verrà effettuata durante la campagna di test del primo flight model attualmente in fase di integrazione. Uno scatterometer antenna flight model sarà costruito e integrato a bordo di ciascuno dei tre satelliti MetOp SG-B. Il primo sarà lanciato nell’ottobre 2024. I Flight models FM2 e FM3 saranno messi in orbita rispettivamente nel 2031 e nel 2038.

EMIRATES: LO SPIRITO DELL’UAE NATIONAL DAY IN SEI CONTINENTI – Proprio mentre gli Emirati Arabi Uniti celebrano il loro 49° National Day, gli Emirates ground operations employees hanno sventolato bandiere di tutte le forme e dimensioni per celebrare l’occasione in sei continenti. Anche gli Emirates airport operations employees presso l’hub si sono uniti ai festeggiamenti, tenendo in mano le loro bandiere e formando un numero “49” davanti a un aereo al Dubai International Airport. Gli spettacoli dei dipendenti Emirates sono stati ispirati dai risultati degli Emirati Arabi Uniti, nonché dal loro posto significativo sulla scena mondiale come hub dei trasporti, del turismo e del commercio. Emirates attualmente vola verso 99 destinazioni e la compagnia aerea continua a ripristinare in modo sicuro e graduale il suo network globale ai livelli pre-pandemici. In ogni fase del viaggio, i dipendenti Emirates in tutto il mondo si sono attivati per dare priorità all’assistenza, alla salute e alla sicurezza dei clienti e dei colleghi che sono tornati nei cieli.

AMERICAN AIRLINES TESTA IL DIGITAL HEALTH PASS VERSO IL CILE – American ha recentemente annunciato una partnership con una nuova wellness wallet solution, VeriFLY. L’app è progettata per aiutare i viaggiatori a comprendere facilmente i requisiti COVID-19 per la loro destinazione e semplificare il check-in in aeroporto attraverso la verifica digitale, per garantire che i clienti abbiano soddisfatto tali requisiti. A partire dal 7 dicembre, i clienti che viaggiano tra Miami International Airport (MIA) e Santiago, Chile (SCL) avranno l’opportunità di testare la nuova soluzione gratuitamente, creando un profilo sicuro e confermando i dettagli del loro viaggio. L’app era inizialmente disponibile per i clienti che si recavano in Giamaica. American sta inoltre espandendo la sua partnership con LetsGetChecked per offrire a più clienti l’accesso ai test PCR a domicilio, con l’osservazione di un professionista medico tramite visita virtuale. I clienti che viaggiano in Cile avranno accesso ai preflight COVID-19 testing sui voli a partire dal 7 dicembre. I test devono essere completati entro 72 ore dalla partenza. Per i viaggi che iniziano il 9 dicembre, i clienti che viaggiano dagli Stati Uniti alle Isole Vergini americane avranno accesso al programma di test. Il test deve essere completato entro cinque giorni dalla partenza.

QANTAS: RIAPRONO I CONFINI DEL QUEENSLAND – Migliaia di passeggeri Qantas e Jetstar voleranno nel Sunshine State oggi per la prima volta da agosto, quando il confine del Queensland si aprirà a Victoria e Sydney. Quasi 9.000 passeggeri sono prenotati per viaggiare oggi con i primi voli Qantas e Jetstar da Sydney e Melbourne al Queensland. Più di 1.200 membri dei team Qantas e Jetstar torneranno a lavorare anche a dicembre a seguito della riapertura dei confini del Queensland. Da oggi, le due compagnie aeree opereranno più di 420 voli di andata e ritorno a settimana su 19 rotte tra il Queensland e Sydney e Melbourne. Ciò si confronta con circa 40 voli di ritorno a settimana quando le frontiere erano chiuse. L’apertura delle frontiere vede anche Sydney-Brisbane e Melbourne-Brisbane tornare alla loro posizione pre-COVID tra le prime tre rotte aeree più trafficate del paese (dietro Melbourne-Sydney al primo posto). I voli per Cairns, Hamilton Island, Gold Coast e Sunshine Coast si stanno dimostrando popolari tra i clienti. Dal 9 dicembre Qantas aprirà 30 delle sue 35 lounge nazionali e regionali in tutta la sua rete, tra cui il Qantas Club e la Business Lounge di Brisbane.

AIR FRANCE RIAFFERMA IL PROPRIO IMPEGNO NELLA LOTTA CONTRO L’HIV – Il primo dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS, è un’opportunità per Air France per ricordare a tutti il suo impegno di sensibilizzazione attraverso le azioni della sua associazione PERSONN’AILES, per sostenere ancora una volta le sue iniziative. Ogni primo dicembre è segnato da un nastro rosso, il simbolo universale di consapevolezza e sostegno per le persone che vivono con l’HIV. Lanciato nel 2017, la compagnia organizza ancora una volta un evento Red Ribbon questo dicembre. Il personale di Air France che lo desidera indosserà il badge “Red Ribbon” sulla propria uniforme dal 1° al 17 dicembre 2020. Su voli speciali “Red Ribbon” il 17 dicembre verso Pointe-à-Pitre, a bordo verranno distribuiti ai passeggeri i volantini che presenteranno le “Red Ribbon” actions. Ci sarà anche una vendita di gadget a beneficio dell’associazione PERSONN’AILES. Air France, consapevole della propria responsabilità sociale, riafferma il proprio impegno nella lotta contro l’HIV. In questa occasione, il CEO di Air France Anne Rigail e il CEO di Air France-KLM Benjamin Smith hanno preso parte all’evento “Red Ribbon” insieme a clienti e personale per mostrare il loro sostegno a PERSONN’AILES e alla Giornata mondiale contro l’AIDS.

CAMBIAMENTI DI LEADERSHIP PER DELTA AIR LINES – A partire dal 1 dicembre, Shawn Cole diventerà Delta’s Vice President – Global Sales, un nuovo ruolo incentrato sull’identificazione di sinergie a livello aziendale con il portfolio di global corporate and travel management companies di Delta. Cole riferirà a Bob Somers, Senior Vice President – Global Sales. “L’esperienza di Shawn alla guida di team nelle divisioni Finance e Cargo lo rende particolarmente qualificato per questa posizione”, ha affermato Somers. Più recentemente in qualità di Vice President of Delta Cargo, Cole ha realizzato una crescita positiva dei ricavi e rafforzato le relazioni con i partner di joint venture di Delta, oltre a servire come presidente di SkyTeam Cargo negli ultimi tre anni. Rob Walpole sarà nominato Vice President – Delta Cargo. Per garantire che l’attività cargo sia una parte più integrante del portafoglio commerciale, Delta Cargo entrerà a far parte dell’organizzazione commerciale di Delta. Rob riporterà a Steve Sear, Executive Vice President – Global Sales and President – International. “Grazie alla sua precedente leadership della global commercial organization e al focus sull’eccellenza operativa sia internamente che con i nostri partner, Rob è ben attrezzato per guidare il team di Delta Cargo su un percorso di continua crescita e innovazione”, ha affermato Sear. Rob è entrato in Delta per guidare la Cargo’s Global Operations and Logistics organization nell’agosto 2019, portando una vasta esperienza di leadership nel settore della logistica e della supply chain.

NUOVA PROMOZIONE PER IL PROGRAMMA FEDELTA’ DI AMERICAN AIRLINES – I membri del programma fedeltà AAdvantage di American Airlines scarteranno i regali come parte della promozione ‘Our Greatest Gift Is You’. “I nostri membri sono veramente il nostro dono più grande”, ha affermato Rick Elieson, Presidente del programma AAdvantage. “Durante le festività natalizie stiamo facendo un regalo a ogni membro AAdvantage, è il nostro modo di ringraziarli”. A partire dal 2 dicembre, i membri AAdvantage riceveranno un regalo semplicemente per aver preso parte al programma. Dopo essersi registrati per la promozione, i soci scarteranno virtualmente regali come miglia premio, un posto in Main Cabin Extra gratuito o anche un pass giornaliero Admirals Club. I membri riceveranno un’e-mail con un collegamento al loro Promotion Center per rivelare il loro regalo, oppure potranno accedere alla scheda Promozioni nel proprio account AAdvantage. I membri AAdvantage riceveranno anche un’offerta esclusiva per incoraggiarli a prendere il volo all’inizio del 2021 dopo la registrazione per la promozione. I clienti che non sono ancora membri AAdvantage possono comunque ricevere un regalo e l’iscrizione a una lotteria se aderiscono al programma entro il 16 dicembre. Al momento della registrazione per la promozione, i membri che vivono negli Stati Uniti verranno automaticamente inseriti in una lotteria, dove sei fortunati vincitori riceveranno 500.000 miglia AAdvantage più altri premi. Inoltre, questo Giving Tuesday American unisce le forze con i suoi partner nazionali no profit per avere l’opportunità di donare miglia AAdvantage a coloro che ne hanno più bisogno. Nel Giving Tuesday American incoraggia i clienti e i membri del team a donare miglia AAdvantage per cause importanti che la compagnia sostiene attraverso i suoi tre pilastri: Miles for Social Good, Miles for Global Health and Well-being, Miles for Our Heroes.

IL SEGRETARIO GENERALE SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI ICAO NELLA PANDEMIA – Mentre pronunciava le osservazioni di apertura al ‘Routes Reconnected’ virtual industry event di quest’anno incentrato sulla ripresa settoriale, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato come l’agenzia delle Nazioni Unite abbia continuamente evidenziato le minacce della pandemia alla sostenibilità di base del volo internazionale, mantenendo le relative preoccupazioni in prima linea nella considerazione delle Nazioni Unite. “Sappiamo che le compagnie aeree stanno ancora affrontando voli e load factors drasticamente ridotti e che una recrudescenza di COVID-19 si sta verificando in gran parte dell’emisfero settentrionale. Sappiamo che le compagnie aeree non possono servire le rotte e mantenere il mondo connesso gestendo voli senza i passeggeri che li rendono finanziariamente sostenibili. Con le nostre previsioni ICAO che ora stimano una riduzione del 60% del totale dei passeggeri nel 2020, sappiamo che queste minacce alla sostenibilità finanziaria pongono rischi a cascata per le società civili in molte aree dello sviluppo socio-economico”. Guardando avanti, Liu ha ricordato al pubblico del settore che, nonostante gli impatti catastrofici di COVIID-19, “dobbiamo continuare a perseguire attivamente le nostre priorità e obiettivi per la sicurezza aerea, la protezione, l’efficienza e la sostenibilità ambientale”. Il Segretario generale ICAO ha accolto con favore la decisione del Governing Council of ICAO di istituire un nuovo forum di alto livello con l’industria sull’innovazione settoriale, sottolineando i nuovi sviluppi nel volo autonomo, senza pilota, suborbitale e supersonico, oltre alle soluzioni di intelligenza artificiale e blockchain.