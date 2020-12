EmbraerX e Airservices Australia rilasciano un Concept of Operations for Urban Air Mobility

EmbraerX, Embraer’s disruptive business subsidiary, e Airservices, Australia’s civil air navigation service provider, hanno sviluppato un nuovo concept of operations (CONOPS) per l’air taxi market, noto anche come urban air mobility (UAM). In futuro, Eve Urban Air Mobility Solutions, il nuovo EmbraerX spin-off, sarà responsabile di questa partnership con Airservices e dello sviluppo di Urban Air Traffic Management solutions.

L’Australia è uno dei paesi che beneficiano di questa innovazione e sta attirando l’interesse e gli investimenti del settore, in gran parte grazie al forte sostegno del governo e a un world-leading aviation safety record. CONOPS è stato creato per aiutare a introdurre e accelerare in sicurezza la crescita dell’UAM market in Australia.

“La creazione dell’UAM ecosystem richiede soluzioni innovative, che sono anche un pilastro fondamentale della strategia di crescita di Embraer per i prossimi anni. EmbraerX è stata costruita per soddisfare queste esigenze”, ha affermato Daniel Moczydlower, Presidente e CEO di EmbraerX. “Attraverso questa partnership, stiamo intraprendendo insieme i primi passi per rendere l’Australia uno dei primi Urban Air Mobility markets al mondo”.

CONOPS esplora concetti nuovi e pratici per facilitare in sicurezza l’introduzione dell’air taxi industry. Utilizzando la città di Melbourne, in Australia, come modello, il CONOPS esamina come le esistenti air traffic management solutions possano inizialmente abilitare le operazioni UAM mentre simultaneamente si preparano per la crescita delle operazioni attraverso nuove traffic management technologies.

“Questa entusiasmante iniziativa combina l’esperienza di Airservices come national airspace manager con l’innovazione tecnica di Embraer”, ha affermato Peter Curran, Chief Customer Experience e Strategy Officer di Airservices. “Abbiamo la responsabilità di mantenere i nostri cieli al sicuro e siamo entusiasti di sfruttare la nostra significativa esperienza e le capacità operative nell’airspace management, collaborando con un esperto di aviazione globale per sviluppare soluzioni innovative, che garantiscano un accesso sicuro ed equo allo spazio aereo urbano per un ampio spettro di aeromobili, inclusi elicotteri convenzionali, aeromobili ad ala fissa e aeromobili eVTOL”.

CONOPS sfrutta la sofisticata simulation technology di Airservices per dimostrare come i taxi aerei potrebbero essere integrati con gli utenti dello spazio aereo esistente nel Melbourne airspace altamente complesso. Questo livello di simulazione fornisce una base scientifica al CONOPS.

David Rottblatt, Project Leader for EmbraerX’s Urban Air Traffic Management and appointed to be the future Vice President of Business Development for Eve, ha dichiarato: “CONOPS propone un metodo sicuro per consentire all’UAM industry in Australia di crescere. Dopo questo primo passaggio critico, inizieremo a raccogliere feedback dagli stakeholder del settore e dalla comunità, per informare ulteriormente su come possiamo co-creare questo entusiasmante futuro”.

