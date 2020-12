oneworld votata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveler USA

oneworld è stata nominata Best Airline Alliance nella 32° edizione dei Best in Business Travel Awards, per il sesto anno consecutivo.

oneworld è stata scelta come migliore alleanza dai lettori della rivista Business Traveller USA, i cui voti determinano i vincitori annuali dei premi. Per più di tre decenni, i Best in Business Travel Awards hanno premiato i fornitori di viaggi preferiti dai lettori della rivista, composti da premium global business travellers.

Anche le compagnie aeree membri di oneworld British Airways, Cathay Pacific e Qantas sono state nominate vincitrici dei Best in Business Travel Awards di quest’anno.

British Airways ha portato a casa tre premi: Best Airline in Western Europe, Best Business Class to Western Europe, Best Airline for Transatlantic Service. Cathay Pacific è stata premiata come Best Airline in Asia e Best Airline for Transpacific Service. Qantas ha ottenuto il riconoscimento Best Business Class to Australia/New Zealand/South Pacific.

La vittoria di oneworld ai Best in Business Travel Awards arriva poco più di un mese dopo essere stata nominata Best Airline Alliance ai Business Traveller Awards 2020 nel Regno Unito.

Sebbene i volumi della domanda di viaggio globale siano stati notevolmente ridotti quest’anno, questi riconoscimenti continuano a sottolineare la posizione dell’alleanza tra i global business travellers.

(Ufficio Stampa oneworld)