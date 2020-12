Emirates: nuova offerta per visitare Dubai

Emirates rende ancora più indimenticabile l’“estate invernale” a Dubai grazie alla nuova offerta che prevede un soggiorno gratuito presso il JW Marriott Marquis Dubai, uno degli hotel a 5 stelle più alti del mondo. All’interno del grattacielo, l’hotel dispone anche di ristoranti pluripremiati, di una galleria commerciale e di una Spa celebre in tutto il mondo. Inoltre, la sua posizione strategica consente ai visitatori di raggiungere comodamente mete come il Dubai Mall, il Burj Khalifa e la Dubai Opera.

I clienti Emirates che prenotano i biglietti di andata e ritorno per Dubai in Economy Class dal 2 al 23 dicembre, per i voli operati tra il 6 dicembre e il 28 febbraio 2021 (con partenze da Roma, Milano o Bologna), avranno diritto ad un soggiorno gratuito di una notte, la prima del viaggio, al JW Marriott Marquis Dubai. I clienti che invece viaggeranno in Business e First Class, avranno diritto a due notti gratuite (a partire dall’arrivo a Dubai). Maggiori info a questo link: https://www.emirates.com/it/italian/offers/2020/11/your-first-nights-are-on-us/.

Emirates offre ai clienti di tutte le classi anche una generosa franchigia bagaglio aggiuntiva di 10 kg, valida per il volo di ritorno da Dubai, in modo tale da consentire ai viaggiatori di fare shopping in maniera spensierata. L’esperienza di volo con la Compagnia aerea emiratina sarà ancora migliore grazie agli oltre 4.500 canali presenti su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo degli aerei Emirates, e grazie ai pasti di ispirazione regionale e alle bevande gratuite.

I clienti Emirates possono programmare con tranquillità il proprio viaggio, grazie alla flessibilità delle opzioni di prenotazione dei biglietti e alla nuova copertura assicurativa di viaggio multirischio che copre anche eventuali costi derivanti dal Covid-19. Emirates ha anche implementato una serie di misure di sicurezza atte a proteggere la salute dei clienti e dipendenti durante ogni fase del viaggio.

Questa attenzione alle contromisure per fronteggiare la pandemia del Covid-19, è valsa ad Emirates il riconoscimento, da parte del Safe Travel Barometer, quale compagnia aerea più sicura al mondo. Il “Safe Travel Score” di 4.4 su 5 è valso ad Emirates il primo posto nella speciale classifica che ha visto coinvolte oltre 230 compagnie aeree di tutto il mondo. Il punteggio ottenuto da Emirates si basa su una valutazione indipendente che tiene conto di 26 parametri legati alla salute e alla sicurezza.

Dubai è nuovamente pronta a dare il benvenuto ai viaggiatori – che siano coppie, amici, famiglie o single – che potranno visitare la città in totale tranquillità, grazie all’introduzione di protocolli di sicurezza caratterizzati da standard elevatissimi. A Dubai, sarà possibile vivere uno scorcio d’estate nelle spiagge assolate, ammirare le incredibili attrazioni, passeggiare nelle celebri vie dello shopping, mangiare nei raffinati ristoranti.

Come misura precauzionale, coloro che visiteranno Dubai devono sottoporsi ai test PCR entro e non oltre 96 ore prima della partenza. Una volta arrivati a Dubai, potrebbe essere richiesto dall’Autorità sanitaria di Dubai di dover sottoporsi ad un ulteriore test direttamente in aeroporto. Sono esenti dal test i bambini di età inferiore a 12 anni, nonché i passeggeri con disabilità grave o moderata.

A Dubai è obbligatorio in ogni momento l’utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici, nonché sui voli Emirates (sono esentati unicamente i bambini di età inferiore a sei anni, qualora abbiamo difficoltà ad indossare la mascherina). È possibile togliersi la mascherina quando si è seduti in bar o ristoranti. Il distanziamento sociale è applicato in tutti i luoghi della città e anche sui mezzi pubblici.

In tutti gli hotel di Dubai, incluso il JW Marriott Marquis, viene effettuato il check-in contactless e le stanze sono igienizzate per garantire completa sicurezza. In tutti i locali al coperto, inclusi i centri commerciali, è previsto il controllo obbligatorio della temperatura all’ingresso. Vengono utilizzate inoltre linee guida digitali di sicurezza, inclusi i menù contactless nei ristoranti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)