News Brevi – 02.12.2020

LANCIATO CON SUCCESSO IL SATELLITE FALCONEYE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI – L’Earth observation satellite FalconEye è stato lanciato con successo ieri sera dallo spazioporto europeo (CSG) di Kourou, Guyana francese, da un razzo Arianespace Soyuz. Di proprietà e gestito dagli Emirati Arabi Uniti, FalconEye è stato sviluppato da Airbus Defense and Space e Thales Alenia Space come co-prime contractor. Il FalconEye system supporterà le esigenze delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti. Il satellite pesa 1.190 kg al momento del lancio e verrà portato a una helio-synchronous orbit di 611 km. Airbus Defence and Space è responsabile della progettazione, integrazione e test del satellite e ha fornito la piattaforma. Thales Alenia Space ha progettato e fornito lo strumento ottico e la image processing chain. “FalconEye offrirà un’osservazione della Terra di alta qualità, fornendo ai nostri clienti il meglio di ciò che le immagini spaziali possono offrire. L’high-performance optical satellite system rappresenta un passo importante nella cooperazione tra gli Emirati Arabi Uniti e la Francia”, ha affermato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems at Airbus. “Grazie alla fiducia del nostro cliente degli Emirati Arabi Uniti e al supporto del governo francese, siamo stati in grado di realizzare un grande lavoro di squadra tra Airbus e Thales Alenia Space”.

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di novembre 2020. A novembre Ryanair Group ha trasportato 2,0 milioni di passeggeri (10,9 milioni a novembre 2019, -82%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 61,4 milioni di passeggeri (151,6 milioni lo scorso anno, -60%).

DELTA DONA FINO A 50 MILIONI DI SKYBONUS POINTS PER SUPPORTARE LE PICCOLE IMPRESE – Nello spirito del GivingTuesday, Delta donerà fino a 50 milioni di SkyBonus points a diverse organizzazioni, con particolare attenzione alle aziende di proprietà di donne e minoranze iscritte all’airline travel rewards program for small-to-mid-sized companies. Delta donerà 25 milioni di punti in anticipo agli account SkyBonus idonei mentre invita i clienti a partecipare a questa importante iniziativa donando punti SkyBonus o biglietti inutilizzati. Questi punti e il valore dei biglietti donati inutilizzati verranno distribuiti in ugual misura a questi stessi account idonei. “Il 2020 è stato un anno difficile per molti poiché affrontiamo insieme le sfide di COVID-19″, ha affermato Kristen Shovlin, Vice President – Sales Operations and Development. “Durante questa crisi, molte organizzazioni diverse, come le imprese di proprietà di donne e minoranze, sono state colpite negativamente. Nello spirito di garantire che le nostre comunità locali rimangano dinamiche e diversificate, Delta ha cercato nuovi modi per supportare le comunità che serviamo”.

RICEVUTE TUTTE LE APPROVAZIONI NORMATIVE NECESSARIE PER LA VENDITA DI BOMBARDIER TRANSPORTATION AD ALSTOM – Bombardier e Alstom hanno annunciato oggi di aver ricevuto tutte le approvazioni normative necessarie per completare la vendita di Bombardier Transportation ad Alstom. Bombardier e Alstom ora prevedono che la transazione si concluda il 29 gennaio 2021.

ANA: SEI AZIENDE STUDIANO CARBON RECYCLING BUSINESS MODELS PER CONVERTIRE LA CO2 IN SAF – Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Toshiba Corporation, Toyo Engineering Corporation, Idemitsu Kosan Co., Ltd., All Nippon Airways Co., Ltd. e Japan CCS Co., Ltd. hanno raggiunto un accordo per iniziare a rivedere i recycling business models per il riutilizzo della CO2 da fonti come exhaust gases in Sustainable Aviation Fuel (SAF) tramite Power-to-Chemicals (P2C) processes, utilizzando tecnologie sviluppate dal Toshiba Corporate Research & Development Center che convertono l’anidride carbonica (CO2) in monossido di carbonio (CO) attraverso l’elettrolisi. Queste revisioni identificheranno le sfide e i futuri modelli di business sfruttando l’esperienza, le tecnologie e le strutture di ciascuna azienda per le supply chains che forniscono SAF. In particolare, le società esamineranno le possibilità di SAF supply chains razionalizzate da monte a valle, utilizzando energia rinnovabile e idrogeno per produrre SAF dalla CO2 che viene separata e catturata da fonti come i gas di scarico di emettitori industriali, e successivamente fornire questo carburante per i voli. Saranno necessarie varie innovazioni ecocompatibili per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 indicati nel Japan’s Nationally Determined Contribution per il Paris Agreement. Nel settore dell’aviazione, ICAO ha anche definito obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nel suo Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) e sollecita fortemente una produzione e una fornitura stabili di SAF poiché il suo utilizzo nell’aviazione è uno mezzi efficaci per raggiungere questi obiettivi.

IBERIA SI UNISCE ALLA RICHIESTA DI ELIMINARE LE QUARANTENE IMPLEMENTANDO TEST RAPIDI E CORRIDOI AEREI – A seguito della pubblicazione delle linee guida EASA/ECDC, che confermano che meno dell’1% di tutti i casi COVID-19 rilevati si è verificato in passeggeri aerei e che questi non aumentano la velocità di trasmissione di COVID-19, le associazioni aeronautiche esortano i governi a prendere in considerazione tecnologie di test rapido e corridoi aerei per contribuire a ripristinare la fiducia dei passeggeri e supportare la diagnosi precoce dei casi asintomatici. Iberia aderisce alla richiesta delle associazioni dell’industria aeronautica europea e internazionale (IATA, A4E, ACI, ERA) sollecitando i governi europei ad abolire immediatamente le quarantene e altre restrizioni di viaggio seguendo le nuove linee guida pubblicate da EASA e ECDC, che ne respingono inequivocabilmente l’applicazione nella situazione attuale, dove la trasmissione del virus è già diffusa. Il settore richiede un approccio più armonizzato e coordinato tra gli Stati membri dell’UE, lo Spazio economico europeo (SEE) e il Regno Unito per aumentare la chiarezza e la prevedibilità per i cittadini e le imprese a seguito dell’ultima raccomandazione del Consiglio dell’UE.

SAS: CAMBIO DEL MUMERO DI AZIONI IN SEGUITO AL PIANO DI RICAPITALIZZAZIONE – SAS AB ha, come precedentemente annunciato, implementato con successo il piano di ricapitalizzazione ed effettuato emissioni di azioni per un totale di 6.883.620.656 azioni ordinarie. 6.877.479.859 delle azioni emesse nell’ambito del piano di ricapitalizzazione sono state registrate presso lo Swedish Companies Registration Office (SCRO) nell’ottobre 2020. Nel mese di novembre 2020 sono state registrate presso SCRO 5.976.882 ulteriori azioni ordinarie sottoscritte e pagate nell’emissione dei diritti, pertanto il numero delle azioni e dei voti in SAS è aumentato di 5.976.882. In totale, 6.883.456.741 azioni ordinarie delle 6.883.620.656 azioni ordinarie sottoscritte nel piano di ricapitalizzazione sono state quindi registrate presso SCRO. Prima delle registrazioni delle azioni nel mese di novembre 2020, c’erano in totale 7.260.062.410 azioni in SAS, di cui tutte azioni ordinarie, corrispondenti a 7.260.062.410 voti. Al 30 novembre 2020, ci sono in totale 7.266.039.292 azioni in SAS, di cui tutte azioni ordinarie, corrispondenti a 7.266.039.292 voti.

AIR FRANCE FOUNDATION SOSTIENE L’EDUCAZIONE AMBIENTALE IN FRANCIA – Air France Foundation ha collaborato con Léo Lagrange Federation per sostenere il nuovo programma “Carbon Scol’ERE France” per un’educazione ambientale positiva. Questo originale progetto eco-cittadino è stato lanciato da Léo Lagrange Federation in ottobre ed è attualmente in fase di implementazione nella regione di Parigi, prima di essere esteso a tutta la Francia a partire da gennaio 2021. Il sostegno finanziario di Air France Foundation coprirà i costi dei laboratori organizzati in una ventina di scuole elementari nei comuni vicini agli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly. Attraverso questa partnership, questi due attori stanno lavorando per consentire ai giovani e alle loro famiglie di adottare quotidianamente nuovi comportamenti e azioni sostenibili. La Air France Foundation e la Léo Lagrange Federation, entrambe attivamente coinvolte nel settore dell’istruzione, condividono valori forti e l’ambizione comune di promuovere l’impegno a comportamenti eco-responsabili, dando alle persone, in particolare alle giovani generazioni, un posto centrale. Dalla sua creazione nel 1992, Air France Foundation ha finanziato e sostenuto le associazioni nei loro progetti educativi. Per molti anni le questioni ambientali sono state al centro del suo impegno.