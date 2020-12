I viaggiatori non dovrebbero essere trattati come high-risk per COVID-19, secondo le ECDC/EASA guidelines

Le persone che viaggiano durante la pandemia COVID-19 non dovrebbero essere automaticamente considerate ad alto rischio di diffusione dell’infezione, ma dovrebbero piuttosto essere trattate allo stesso modo dei membri della popolazione locale che non hanno avuto alcun contatto diretto con una persona infetta da COVID-19, affermano le nuove linee guida europee per i viaggi aerei.

Le ‘Guidelines for COVID-19 Testing and Quarantine of Air Travellers’ sono state pubblicate congiuntamente dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) su richiesta della Commissione europea. Il documento costituisce un addendum all’Aviation Health Safety Protocol pubblicato per la prima volta nel maggio 2020.

“I viaggiatori non dovrebbero essere considerati come una popolazione ad alto rischio, né trattati come contatti di casi di COVID-19, a meno che non siano stati in contatto noto con un caso positivo confermato”, affermano le linee guida, aggiungendo: “I viaggiatori dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei residenti locali ed essere soggetti alle stesse normative o raccomandazioni applicate alla popolazione locale”.

Sulla base delle più recenti prove scientifiche e informazioni, le conclusioni del documento riflettono il fatto che si stima che la prevalenza del nuovo coronavirus tra i viaggiatori sia inferiore a quella della popolazione generale. Inoltre, le misure in atto nel settore dell’aviazione riducono al minimo la possibilità di trasmissione durante il processo di viaggio aereo.

“Questo nuovo documento è un vero contributo europeo a beneficio dei cittadini europei”, ha affermato Patrick Ky, Executive Director at EASA. “Si basa sulle misure che abbiamo già messo in atto con l’Aviation Health Safety Protocol e rafforza l’opinione che non vi è alcun rischio intrinseco nel viaggio aereo – anzi, i viaggiatori aerei sono visti come una popolazione relativamente “COVID-safe”. Vorremmo incoraggiare i responsabili delle decisioni nazionali a tenere conto delle raccomandazioni fornite qui quando elaborano le loro politiche”.

Rivolte principalmente ai decisori a livello nazionale e promuovendo un approccio coordinato al processo decisionale, le raccomandazioni tengono conto anche dell’attuale ampiezza della pandemia. Il fatto che il virus sia ora ben radicato in tutte le aree economiche dell’Unione europea e nel Regno Unito, nonché nella maggior parte delle altre zone geografiche del mondo, è un’importante considerazione alla base delle sue conclusioni.

“In tale scenario, i test e la quarantena hanno solo un impatto limitato sulla riduzione del rischio di diffusione, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti tra aree di rischio simile o quando si passa da aree “verdi” meno rischiose a aree “arancioni” o “rosse” con una maggiore prevalenza della malattia. Infatti, i test di routine sui passeggeri in questi casi potrebbero avere un impatto negativo: deviando le risorse da bisogni più urgenti come il tracciamento dei contatti e il test di coloro che hanno avuto contatti diretti con casi infetti”, afferma il comunicato.

“Le prove scientifiche incluse nell’addendum all’ECDC-EASA Aviation Health Safety Protocol concludono che gli Stati membri non dovrebbero concentrarsi sullo screening dei viaggiatori”, ha affermato Andrea Ammon, Direttore dell’ECDC. “Testare i viaggiatori in arrivo sarebbe una misura efficace se i paesi raggiungessero un controllo costante del virus SARS-CoV-2. A questo punto, è probabile che i casi importati contribuiscano poco alla diffusione del virus. Pertanto, consigliamo agli Stati membri di concentrarsi invece sulla costruzione di solide capacità di test per casi sospetti, insieme all’isolamento delle persone che risultano positive, nonché alla ricerca dei contatti e alla quarantena dei contatti nella comunità”.

Al contrario, l’EASA e l’ECDC raccomandano vivamente di fornire anticipatamente ai viaggiatori informazioni sul COVID-19, sulla situazione epidemiologica nei paesi di destinazione e sulle misure in atto negli aeroporti e a bordo degli aerei per prevenire la trasmissione. È inoltre imperativa una procedura semplificata per ottenere le informazioni di contatto tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri, preferibilmente in formato digitale, e condividerle tra le autorità secondo necessità.

“Lo scenario principale in cui un regime di test e quarantena potrebbe essere utile, secondo le linee guida, è quando i viaggiatori si spostano da un’area ad altissima incidenza – ben oltre la soglia “rossa” più bassa di 50 casi su 100.000 su base di 14 giorni – in un’altra zona “rossa” con un tasso di infezione molto più basso o in qualsiasi zona “arancione” o “verde”. Le raccomandazioni valutano le diverse strategie di test / quarantena da adottare in questo caso, definendo le opzioni per i paesi per consentire loro di gestire il rischio residuo di infezione importata.

Gli Stati membri dell’Unione europea, nel frattempo, dovrebbero sempre ammettere i propri cittadini, nonché altri cittadini dell’Unione e i loro familiari che risiedono nel paese, e facilitare il rapido passaggio attraverso i loro territori per coloro che sono in transito, affermano le linee guida”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa EASA)