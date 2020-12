Il nuovo 10-Year Market Outlook di Embraer identifica le tendenze che influenzano il settore

Il Commercial Market Outlook 2020 di Embraer, pubblicato di recente, esamina la domanda passeggeri per i viaggi aerei e le consegne di nuovi aeromobili nei prossimi 10 anni, con particolare enfasi sul segmento di prodotto di Embraer, cioè gli aeromobili fino a 150 posti. Il rapporto identifica le tendenze emergenti che influenzeranno la crescita, i fattori che daranno forma alle future flotte aeree e le regioni del mondo che guideranno la domanda nel settore commerciale.

La pandemia globale sta causando cambiamenti fondamentali che stanno rimodellando i modelli di viaggio aereo e la domanda di nuovi aeromobili. Ci sono quattro fattori principali:

– Ridimensionamento delle flotte: passaggio a velivoli di capacità inferiore e più versatili per soddisfare la domanda più debole.

– Regionalizzazione: le aziende che cercano di proteggere le proprie supply chains da shock esterni avvicineranno le imprese, generando nuovi flussi di traffico.

– Comportamento dei passeggeri: la preferenza per i voli a corto raggio e il decentramento degli uffici dai grandi centri urbani richiederà reti aeree più diversificate.

– Ambiente: rinnovata attenzione su tipi di aeromobili più efficienti e più ecologici.

“L’impatto a breve termine della pandemia globale ha implicazioni a lungo termine per la domanda di nuovi aeromobili”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “La nostra previsione riflette alcune delle tendenze che stiamo già osservando: il pensionamento anticipato di aeromobili più vecchi e meno efficienti, una preferenza per aeroplani più piccoli e più redditizi per soddisfare la domanda più debole e la crescente importanza dei domestic and regional airline networks nel ripristino dei servizi aerei. Gli aerei con un massimo di 150 posti saranno determinanti per quanto velocemente il nostro settore si riprenderà”.

Crescita del traffico

Il Global passenger traffic (in Revenue Passenger Kilometres – RPK) tornerà ai livelli del 2019 entro il 2024, ma rimarrà del 19% al di sotto della precedente previsione di Embraer nel decennio, fino al 2029. Gli RPK in Asia Pacifico cresceranno più velocemente (3,4% all’anno).

Consegne di Aeromobili Jet

Entro il 2029 verranno consegnati 4.420 nuovi jet fino a 150 posti. Il 75% delle consegne sostituirà i vecchi aeromobili, il 25% rappresenta la crescita del mercato. La maggior parte sarà alle compagnie aeree in Nord America (1.520 unità) e Asia Pacifico (1.220).

Consegne di Aeromobili Turboprop

1.080 nuovi turboelica saranno consegnati entro il 2029. La maggior parte sarà alle compagnie aeree in Cina / Asia Pacifico (490 unità) ed Europa (190).

Per ulteriori dettagli, comprese le sinossi regionali per Nord America, America Latina, Europa, Africa, Medio Oriente, Cina e Asia / Pacifico e CSI, si può scaricare il Market Outlook 2020 all’indirizzo www.embraermarketoutlook2020.com.

(Ufficio Stampa Embraer)