Stefan Kreuzpaintner è il nuovo Head of Sales of Lufthansa Group

Stefan Kreuzpaintner assumerà la responsabilità delle worldwide sales activities di Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines il 1° gennaio 2021. Inoltre, Stefan Kreuzpaintner entrerà a far parte dell’Executive Board of Lufthansa Airlines come Chief Commercial Officer (CCO) all’inizio del 2021, assumendo la responsabilità per il Munich hub of Lufthansa Airlines. Oltre alla responsabilità commerciale della compagnia aerea, in futuro sarà responsabile dello station and cabin crew management, dello sviluppo sostenibile del Munich hub e della cooperazione con Munich Airport.

Kreuzpaintner succede a Heike Birlenbach come Head of Sales, che assume il nuovo dipartimento Customer Experience Lufthansa Group Airlines il 1° gennaio 2021. In questo ruolo, svilupperà offerte innovative e raggrupperà in-flight and ground products lungo la travel chain, end-to-end digital customer experience, informazioni ai clienti chiare e comprensibili e assistenza ai clienti in tutto il mondo. Con questa mossa, Lufthansa Group sottolinea la sua ulteriore maggiore attenzione alle esigenze dei clienti. Birlenbach riporta direttamente a Christina Foerster, Lufthansa Group Executive Board Member for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Il Dr. Stefan Kreuzpaintner lavora per Lufthansa dal 2003. Ha iniziato la sua carriera a Francoforte come Network Manager. Tre anni dopo è passato al Revenue Management presso il Lufthansa hub in Munich, dove è diventato Head of Division nel 2010. Nel 2012 ha assunto il sales management di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group a Madrid per i mercati spagnolo e portoghese. Nel 2015 si è trasferito in Brussels Airlines a Bruxelles come Vice President Pricing, Revenue Management & Distribution. Nel maggio 2017, Kreuzpaintner è tornato alla sede centrale del Gruppo come Vice President Sales Europe, Middle East & Africa di Lufthansa Group Airlines.

Prima di entrare in Lufthansa, il Dr. Stefan Kreuzpaintner ha studiato Management internazionale alla University of Maastricht (Paesi Bassi). Nel 2003 ha conseguito il dottorato presso l’University of St. Gallen, in Svizzera.

Kreuzpaintner riporta direttamente a Harry Hohmeister, Executive Board Member Lufthansa Group Commercial Passenger Airlines.

