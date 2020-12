La Repubblica del Mali ordina un Airbus C295 aggiuntivo

Il Ministero della Difesa della Repubblica del Mali ha emesso un ordine fermo per un ulteriore Airbus C295 airlifter nella transport configuration. Questo secondo velivolo, in consegna nel 2021, andrà ad affiancare il primo C295 già operativo da dicembre 2016, che ha già accumulato 1.770 ore di volo e trasportato oltre 38.000 passeggeri e 900 tonnellate di merci in meno di quattro anni di operatività.

Questo nuovo ordine include anche un pacchetto di supporto logistico integrato con pezzi di ricambio per i due aeromobili e formazione per gli equipaggi di volo e i meccanici.

Questa acquisizione risponde all’urgente necessità delle autorità della Repubblica del Mali di disporre di capacità di trasporto aereo permanente in tempi brevissimi, fornendo un collegamento vitale a supporto di operazioni e azioni per lo sviluppo di aree isolate nelle regioni settentrionali del Paese.

Bernhard Brenner, Head of Marketing and Sales at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Questo ordine ripetuto dimostra le eccellenti capacità e performance dei nostri aerei. Il C295 sta diventando lo standard tactical airlifter del 21° secolo in Africa, con 37 aerei ordinati nella regione, da Algeria, Egitto e Ghana a Costa d’Avorio, Burkina Faso e Mali”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)