Wizz Air annuncia una ulteriore espansione in UK con la nuova base a Cardiff

Wizz Air UK, la controllata inglese della compagnia aerea, ha annunciato una nuova base all’Aeroporto di Cardiff, la quarta in UK dopo London Luton, Gatwick e Doncaster Sheffield. La compagnia baserà un velivolo Airbus A321 a Cardiff, un nuovo aeroporto nel network Wizz Air e lancerà 9 nuove rotte leisure.

La nuova base offrirà per la prima volta tariffe basse tutto l’anno da Cardiff, con collegamenti per destinazioni al sole che includono Alicante, Faro, Larnaca e Tenerife così come rotte stagionali estive per Corfu, Heraklion e Palma de Mallorca e rotte verso Lanzarote e Sharm El Sheikh durante la stagione invernale. I biglietti sono disponibili da ora su wizzair.com o sulla app WIZZ con tariffe a partire da £27.99.

Come prima attività di Wizz Air in Galles, la nuova base rappresenta un investimento significativo nell’aeroporto di Cardiff e nella regione locale, creando oltre 40 posti di lavoro diretti e oltre 250 posti di lavoro indiretti, supportando industrie come aviazione, trasporti, ospitalità e turismo. Il collegamento del Galles con nove famose destinazioni turistiche fornirà una spinta all’economia locale aumentando la capacità annuale dell’aeroporto di Cardiff di oltre 350.000 posti, offrendo ai passeggeri locali opportunità di viaggio ancora più convenienti a portata di mano.

Questo annuncio segue un periodo di recente espansione per la compagnia aerea, con Wizz Air UK che ha inaugurato nuove basi a Gatwick e Doncaster Sheffield Airport in ottobre e ha aggiunto un undicesimo aereo alla sua base di Londra Luton a luglio. Con l’assegnazione di questo velivolo, la flotta di Wizz Air UK arriverà a 14 aerei e l’aggiunta di queste nuove rotte dall’aeroporto di Cardiff porta a 132 le rotte di Wizz Air da 11 aeroporti nel Regno Unito.

Owain Jones, Managing Director di Wizz Air UK, ha dichiarato: “Questo è un momento estremamente emozionante per Wizz Air, poiché aumentiamo ulteriormente la nostra presenza nel Regno Unito. La creazione della nostra quarta base nel Regno Unito presso l’aeroporto di Cardiff riflette il continuo impegno di Wizz Air a servire il mercato del Regno Unito e generare crescita economica, mentre creiamo posti di lavoro locali, stimoliamo i settori del turismo e dell’ospitalità e manteniamo la nostra promessa di fornire voli economici e diretti per emozionanti destinazioni di vacanza. L’espansione odierna in Galles porta una maggiore connettività alla regione, in modo che i passeggeri possano approfittare delle tariffe ultra basse di Wizz Air per viaggiare verso i loro luoghi di vacanza soleggiati preferiti a bordo della nostra flotta di aeromobili giovane e green. Con il lancio di 47 nuove rotte dal Regno Unito solo quest’anno, ci stiamo assicurando che i passeggeri possano recuperare il tempo perso creando incredibili ricordi di viaggio”.

Spencer Birns, interim CEO dell’Aeroporto di Cardiff, ha detto: “A nome del team, siamo lieti di dare il benvenuto a Wizz Air UK in Galles. Il fatto che una delle principali compagnie aeree low cost al mondo abbia scelto di stabilire la sua prossima base a Cardiff è una notizia fantastica per il Galles. La base Wizz Air nel Regno Unito offrirà ai nostri clienti un’ampia scelta per viaggiare verso alcune delle destinazioni di vacanza più popolari da Cardiff, a prezzi convenienti. Sappiamo che molte persone che vivono in Galles desiderano una meritata vacanza dopo un anno così impegnativo e questi nuovi voli in vendita oggi da Cardiff offriranno così tante altre opportunità per le vacanze da pianificare ora che daranno a tutti noi qualcosa da guardare avanti per il prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Wizz Air UK prima del lancio della loro base di Cardiff, in tempo per le operazioni che inizieranno la prossima primavera e sfruttando questa entusiasmante opportunità per il Galles”.

Ken Skates, Minister for Economy, Transport and North Wales, ha aggiunto: “Questa è una buona notizia e un passo positivo che aiuterà l’aeroporto di Cardiff a uscire dall’impatto della pandemia Covid-19. I nuovi servizi Wizz aumenteranno la scelta per i passeggeri, creeranno posti di lavoro e aumenteranno i vantaggi economici dell’aeroporto. Non vedo l’ora che le nove nuove rotte siano rese disponibili nei prossimi mesi”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)