Lufthansa: forte crescita delle prenotazioni durante le prossime vacanze

Lufthansa sta registrando un forte aumento delle prenotazioni intercontinentali e intraeuropee per l’imminente stagione dei viaggi di Natale e Capodanno. La scorsa settimana, fino al 400% in più di persone hanno prenotato destinazioni all’estero, nel sud e nel nord Europa rispetto alla settimana precedente. Particolarmente richieste sono state le destinazioni di volo in Sud Africa (Città del Capo, Johannesburg), Namibia (Windhoek), Isole Canarie, Madeira e destinazioni soleggiate nel Mediterraneo, ma anche aree innevate nel nord della Finlandia.

“La voglia di viaggiare è grande in tutto il mondo. Non appena le restrizioni di viaggio diminuiscono, assistiamo a un aumento significativo delle prenotazioni. Ciò è particolarmente vero per le festività natalizie intorno a Natale e Capodanno. Tenendo conto dei più elevati standard di igiene e sicurezza, vogliamo realizzare i sogni di vacanza dei nostri ospiti laddove possibile. Nelle prossime settimane continueremo quindi ad adattare in modo flessibile i nostri orari dei voli alle richieste con breve preavviso”, ha affermato Harry Hohmeister, member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

Lufthansa sta rispondendo alla crescente domanda con nuovi voli da e per destinazioni in Europa, ma anche aumentando la frequenza dei collegamenti esistenti.

Ad esempio, Lufthansa ora vola da Francoforte e Monaco verso quasi tutte le isole delle Canarie e offrirà per la prima volta voli senza scalo da Francoforte alle isole di La Palma e Fuerteventura dal 19 dicembre. Torneranno in programma anche Siviglia e Palermo da Francoforte e Monaco. Da Francoforte è in programma anche Heraklion, Creta, che può vantare temperature notevolmente più calde anche in inverno.

Oltre alle classiche destinazioni soleggiate, le stazioni sciistiche innevate e spettacolari della Finlandia settentrionale sono tornate nel programma dei voli. Così si raggiungono durante le vacanze da Francoforte Ivalo e Kuusamo così come da Monaco Kittilä.

Per i voli da Francoforte a Maiorca, Tenerife, Gran Canaria, Madeira, Malta, Larnaca/Cipro e Faro/Algarve e da Monaco a Maiorca, Faro/Algarve, Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, le capacità sono state notevolmente ampliate e queste destinazioni soleggiate sono ora offerte più volte alla settimana in alcuni casi.

Inoltre, le rotte classiche di Lufthansa saranno reintrodotte nell’orario dei voli. Da Francoforte, ad esempio, Dublino, Danzica, Salisburgo, Torino e Napoli sono tra le destinazioni offerte. I voli da Monaco ora includono anche Parigi, Madrid, Helsinki, Atene, Roma, Oslo, Varsavia e Lisbona.

Ulteriori informazioni sono disponibili su lufthansa.com. I voli possono essere prenotati immediatamente, combinati con opzioni di cambio di prenotazione interessanti e flessibili.

Quando pianificano il loro viaggio, i clienti dovrebbero considerare le attuali norme di ingresso e quarantena delle rispettive destinazioni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)