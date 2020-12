Qantas Group prosegue nel suo piano di recupero

Qantas Group prevede di iniziare a ripristinare il proprio bilancio durante la seconda metà del FY21, poiché l’impatto della riapertura dei confini nazionali, i progressi sui programmi di riduzione dei costi e la continua forte performance delle divisioni Loyalty e Freight aiutano a passare alla modalità di recupero.

Sebbene il Gruppo registrerà una sostanziale perdita per il FY21, si aspetta di essere vicino al pareggio a livello di Underlying EBITDA per il primo semestre e net free cash flow positive (esclusi i licenziamenti) nella seconda metà, consentendo l’inizio del processo di ripristino.

Ciò presuppone che non vi siano chiusure sostanziali dei confini nazionali. Si presume inoltre nessun viaggio internazionale materiale almeno fino alla fine di giugno 2021 oltre a un aumento dei voli Trans Tasman in Nuova Zelanda, anche se questo potrebbe migliorare a seconda della velocità dei vaccini.

Mentre i progressi sui vaccini forniscono ulteriore fiducia che il peggio di questa crisi è passato, Qantas Group intende mantenere una forte liquidità per proteggersi da shock aggiuntivi e inaspettati. Al 30 novembre 2020, il Gruppo aveva una liquidità disponibile di $3,6 miliardi, composta da $2,6 miliardi in contanti e $1,0 miliardi in una linea di credito revolving non utilizzata. Questa struttura dovrebbe essere aumentata di circa $500 milioni entro il 31 dicembre 2020 per fornire ulteriore liquidità in standby.

Il Gruppo rimane una delle poche compagnie aeree al mondo a mantenere un rating di credito investment grade durante la pandemia.

L’incertezza continua a causa della crisi COVID e i cambiamenti strutturali nel settore dell’aviazione sottolineano l’importanza del programma di ristrutturazione di Qantas Group.

Il piano di ripresa annunciato nel giugno di quest’anno è sulla buona strada per fornire 600 milioni di dollari in benefici sui costi strutturali nel FY21, raggiungendo almeno 1 miliardo di dollari in miglioramenti dei costi annuali dal FY23 in poi.

Parte di questo include una revisione delle ground handling operations di Qantas, con la decisione di esternalizzare il resto di questa funzione e offrire un risparmio di $100 milioni all’anno. In combinazione con i cambiamenti in Jetstar, ciò comporterà che altre 2.500 persone lasceranno l’azienda, portando il numero totale di perdite di lavoro in tutto il Gruppo a causa di COVID a 8.500.

Di questo totale, più di 5.000 ruoli avranno lasciato l’attività entro il 31 dicembre di quest’anno, la stragrande maggioranza tramite licenziamento volontario.

Il recente aumento dei viaggi nazionali ha visto aumentare il numero di ruoli equivalenti a tempo pieno da circa 9.000 in ottobre a 11.500 in dicembre; questo dovrebbe aumentare a circa 14.000 nel terzo trimestre. Attualmente, rimangono circa 13.500 ruoli licenziati.

La Group Domestic capacity aumenterà al 68% dei livelli pre-COVID per dicembre, raggiungendo quasi l’80% per il terzo trimestre. Ciò si confronta con la capacità del 20% nel primo trimestre e di circa il 40% nel secondo trimestre. Il Gruppo prevede di mantenere la sua attuale quota di mercato nazionale superiore al 70%.

Le operazioni internazionali del Gruppo rimangono in gran parte a terra, con le eccezioni dei servizi di rimpatrio in corso e un numero limitato di voli per la Nuova Zelanda in regime di one-way bubble. A ottobre Qantas ha ripreso i voli di rimpatrio da India, Sud Africa e Regno Unito, portando il numero totale di questi servizi gestiti per conto del governo australiano a quasi 150 dall’inizio della pandemia. Altri 24 voli, operati dalla sua flotta di 787 Dreamliner, sono previsti a dicembre e gennaio, compresi i servizi diretti da Francia e Germania. Sono previsti servizi aggiuntivi non appena sarà disponibile la capacità di quarantena.

Qantas Freight continua a registrare risultati estremamente positivi a causa del picco dei volumi di e-commerce nella sua rete e dei rendimenti più elevati. Sono stati aggiunti servizi aggiuntivi tra Los Angeles, Sydney e Hong Kong e sono attualmente operativi diversi aerei passeggeri che operano come freighter. Qantas Freight sta anche svolgendo un lavoro preliminare sulla logistica per il trasporto dei vaccini COVID-19 a basse temperature.

Qantas Loyalty, pur non essendo immune dagli impatti sulla domanda di viaggi, ha mostrato un livello molto elevato di resilienza e continua a generare flussi di cassa significativi.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Abbiamo assistito a un notevole miglioramento delle condizioni nell’ultimo mese, poiché molte più persone sono finalmente in grado di viaggiare di nuovo sul territorio nazionale. C’è stata un’ondata di prenotazioni man mano che ogni restrizione alle frontiere veniva revocata, dimostrando che c’è molta domanda di viaggi latente sia nel settore del tempo libero che in quello commerciale. Riportare la capacità domestica a quasi il 70% a dicembre è molto positivo rispetto a dove siamo stati, e così anche vedere più persone tornare al lavoro. Ma nel complesso il Gruppo è ancora lontano da tutto ciò che si avvicina alla normalità. Non è chiaro quale sarà la forma dell’economia nazionale nel prossimo anno, in particolare quando tornerà un più ampio sostegno del governo. Fino a quando non verrà lanciato un vaccino, il rischio di ulteriori focolai rimane. È probabile che i viaggi internazionali rimarranno praticamente fermi almeno fino al luglio del prossimo anno e ci vorranno anni per riprendersi completamente, il che significa che nel frattempo stiamo sostenendo spese generali per miliardi di dollari. Stiamo anche affrontando un calo delle entrate di almeno $11 miliardi solo quest’anno finanziario rispetto al pre-COVID.

Nel complesso, siamo ottimisti sulla ripresa, ma anche cauti viste le varie incognite. Abbiamo anche molto lavoro di riparazione da fare sul nostro bilancio dal debito extra che abbiamo assunto per superare gli ultimi nove mesi. Questo è il motivo per cui rimaniamo concentrati sulla realizzazione del nostro programma di recupero, che sfortunatamente implica il rispetto di alcune decisioni difficili per ristrutturare e rispondere alla nuova serie di circostanze che dobbiamo affrontare”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)