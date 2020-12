News Brevi – 03.12.2020

AIR TECH ITALY NOMINA GIULIO DE CARLI PRESIDENTE E ALESSIA FORTE VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE – Il Consiglio Direttivo di AIR TECH ITALY, la prima Associazione di imprese italiane fornitrici di prodotti, tecnologie, impianti, servizi del settore aeroportuale e delle imprese che operano nella gestione e nel controllo del traffico aereo, patrocinata da ENAC, ha nominato in qualità di presidente Giulio De Carli, Managing Partner di One Works, e in qualità di vicepresidente Alessia Forte, presidente del CdA di Forte Secur Group. Giulio De Carli, architetto, ha oltre 30 anni di esperienza in masterplanning, pianificazione e progettazione in Europa e Medio Oriente di infrastrutture di trasporto e aeroportuali, operando nella consulenza e nel progetto al fianco dei primarie realtà del settore. Tra i progetti più recenti figurano l’ampliamento dell’Aeroporto Internazionale di Venezia, così come numerose stazioni delle nuove metropolitane di Riyadh e Doha. Considerato tra i grandi esperti del settore, De Carli ha realizzato consulenze di alto profilo tra cui la redazione delle linee guida per il Piano Nazionale della Rete Aeroportuale Italiana commissionato da ENAC e, proprio nel 2020, ha lavorato al fianco di ACI EUROPE nella stesura delle Guidelines for a Healthy Passenger Experience, presentate in concomitanza con la firma dell’accordo tra ACI EUROPE e EASA a sostegno della ripresa dell’aviazione in condizioni di sicurezza. Alessia Forte, presidente del CdA delle società di Forte Secur Group, leader nel comparto della sicurezza integrata, specializzato nella security di infrastrutture critiche e di aziende corporate, ha una business unit dedicata ai temi dell’aviation security con focus sulla consulenza, formazione e servizi di sicurezza aeroportuali. De Carli e Forte lavoreranno a sostegno dell’Associazione, insieme al Consiglio Direttivo, con l’obiettivo di valorizzare, verso le società di gestione degli aeroporti italiani ed esteri e verso le istituzioni operanti nel settore infrastrutture e trasporti, le eccellenze e il know-how dell’industria italiana.

IBERIA CONTINUA A RICOSTRUIRE IL SUO NETWORK – A dicembre Iberia riprende i voli tra Spagna e Marocco, con tre voli settimanali Casablanca-Madrid, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Questi voli saranno operati da Iberia Regional Air Nostrum con aeromobili con una capacità di 100 passeggeri. Inoltre, gli orari di questi voli favoriscono i collegamenti dal Marocco con i voli pomeridiani verso tutta l’Europa e i voli notturni verso l’America Latina. A dicembre Iberia scommette sul recupero di voli e destinazioni per contribuire alla ripresa economica e, a poco a poco, inizia a tornare alla normalità in ambienti sicuri. In totale, Iberia offre voli questo mese verso più di 75 destinazioni in 30 paesi in Europa, America e Africa, che rappresentano circa il 70% degli aeroporti della rete pre-COVID e il 40% della capacità. La compagnia aerea ha aumentato le sue destinazioni in Europa e Africa a circa 60 con il lancio di rotte come Casablanca e più voli giornalieri verso le principali città spagnole, Barcellona, Bilbao, A Coruña e Valencia, oltre a Maiorca, Gran Canaria e Tenerife, e il resto dell’Europa: Parigi, Bruxelles, Roma, Milano, Ginevra e Londra, tra gli altri, che facilitano i collegamenti con i suoi voli in America Latina. Iberia punta ancora una volta sull’America Latina e ha ideato un programma per dicembre che, tramite voli speciali o regolari, le consente di operare in 20 destinazioni negli Stati Uniti e in America Latina con fino a 80 frequenze settimanali.

DELTA LANCIA IL PRIMO CONTACT TRACING PER I VIAGGIATORI CHE TORNANO NEGLI U.S. – Delta sta collaborando con i Centers for Disease Control and Prevention per tenere informati i clienti internazionali della potenziale esposizione a COVID-19 attraverso la ricerca dei contatti. A partire dal 15 dicembre, Delta diventerà la prima compagnia aerea statunitense a chiedere ai clienti che si recano negli Stati Uniti da una località internazionale di fornire volontariamente cinque dati per aiutare la ricerca dei contatti e gli sforzi di follow-up, tra cui: Nome e cognome, Indirizzo email, Indirizzo negli Stati Uniti, Telefono principale, Telefono secondario. “Studi indipendenti hanno dimostrato che i molti livelli di protezione che Delta ha già messo in atto stanno effettivamente riducendo al minimo il rischio di trasmissione di COVID-19 e il tracciamento dei contatti aggiunge un ulteriore livello importante ai nostri sforzi per garantire la sicurezza durante il viaggio”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer di Delta. “Vogliamo che i clienti si sentano al sicuro quando tornano in viaggio e questo programma volontario è un altro modo in cui possiamo fornire ulteriore rassicurazione ai clienti e ai dipendenti”. I clienti e coloro che sono nel loro itinerario possono partecipare volontariamente al programma di tracciamento dei contatti se volano su qualsiasi volo operato da Delta; se sono cittadini stranieri e/o titolari di passaporto statunitense che si recano negli Stati Uniti come destinazione finale. Nell’ambito del nuovo processo Delta collabora con il CDC per snellire gli sforzi di tracciamento dei contatti trasmettendo direttamente e in modo sicuro i cinque dati dei clienti al CDC tramite l’U.S. Customs and Border Protection. Ciò consentirà al CDC di accedere ai dati in pochi istanti, riducendo drasticamente il tempo necessario per informare i clienti interessati tramite i dipartimenti sanitari locali.

AIR FRANCE E SNCF RAFFORZANO IL PRODOTTO “TRAIN + AIR” – Da 25 anni Air France e SNCF offrono ai propri clienti un servizio che consente loro di combinare viaggi in treno e in aereo in un’unica prenotazione. Chiamato “Train + Air” (ex TGV Air) e utilizzato ogni anno da oltre 160.000 clienti, attualmente collega 14 stazioni agli hub Air France di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly (Angers Saint-Laud, Avignon TGV, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Nantes, Nîmes, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasburgo e Valence TGV). Dal 3 dicembre, Train + Air sarà offerto anche da Air France tra la stazione di Bordeaux Saint-Jean e l’aeroporto di Parigi-Orly, a partire dal 15 dicembre, con collegamenti disponibili per l’intera rete internazionale di Air France in partenza dall’aeroporto di Parigi-Orly, in particolare ai territori francesi d’oltremare (Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de La Réunion). I clienti viaggeranno in treno da Bordeaux a Massy TGV, prima di trasferirsi a Parigi-Orly con un servizio taxi. Ci saranno 5 partenze giornaliere da Bordeaux Saint-Jean e 4 partenze giornaliere da Massy TGV, con orari adeguati per collegamenti rapidi. I clienti che viaggiano da Bordeaux godranno di tutti i vantaggi del prodotto Train + Air. Air France e SNCF stanno attualmente lavorando per estendere il prodotto Train + Air ad altre rotte e migliorare l’esperienza del cliente durante il viaggio.

IATA ESORTA IL CANADA A SOSTENERE L’AVIAZIONE – IATA ha espresso profonda frustrazione per il fatto che il governo canadese non sia riuscito a fornire misure concrete di sostegno al settore del trasporto aereo canadese nel government’s Fall Economic Statement. IATA continua la sua richiesta al governo canadese di fornire supporto finanziario per mantenere il settore vitale e per ristabilire in sicurezza la connettività senza quarantena utilizzando i test. I maggiori ostacoli nello stimolare il traffico aereo internazionale continuano ad essere le chiusure delle frontiere e le quarantene, entrambe le quali il governo del Canada ha appena prorogato fino al 21 gennaio 2021. Durante la 76° Assemblea generale annuale tenutasi la scorsa settimana, i membri delle compagnie aeree IATA hanno chiesto all’unanimità ai governi di utilizzare test per riaprire le frontiere per viaggiare senza quarantena. “Oltre al sostegno finanziario, il governo ha bisogno di un piano per ricollegare i canadesi internamente e al mondo. Le quarantene uccidono la domanda di viaggi aerei e distruggono posti di lavoro nel settore dei viaggi e del turismo. I test COVID-19 per i viaggi manterrebbero i canadesi al sicuro e salverebbero posti di lavoro. Questa è un’ emergenza. La stessa velocità e determinazione con cui si interrompe la connettività deve essere applicata al supporto dei test come opzione sicura per ristabilire la connettività, riunire le famiglie e catalizzare l’economia. Il governo è sotto pressione per controllare la pandemia e sostenere l’economia. Un piano per l’aviazione lo aiuterà a fare entrambe le cose. E non c’è tempo da perdere”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President, The Americas.

KLM: CAMBIAMENTI NELL’EXECUTIVE TEAM – Eelco van Asch, Executive Vice President of Information Services & CIO at KLM, ha deciso di proseguire la sua carriera al di fuori di KLM. A partire dal 1° marzo 2021, entrerà a far parte del Board of Managing Directors of NS Dutch Railways come Director of Operations. In qualità di EVP of Information Services & CIO, Eelco van Asch faceva parte del KLM Executive Team. Dal 2000 ha ricoperto diversi incarichi commerciali, operativi ed esecutivi presso KLM, Air France-KLM e Cargo. Van Asch manterrà il suo incarico presso KLM fino al 1° marzo 2021. KLM utilizzerà il prossimo periodo per nominare un successore.

AIRBUS FORNISCE IL RADAR INSTRUMENT PER LA COPERNUCUS ROSE-L MISSION – Airbus è stata selezionata da Thales Alenia Space per costruire lo strumento radar avanzato per la missione “Radar Observatory System for Europe in L-band” (ROSE-L). Airbus Defence and Space a Friedrichshafen (Germania) guiderà un consorzio industriale per lo strumento radar che coinvolgerà aziende di nove paesi per realizzare il progetto. Il contratto, assegnato ad Airbus dal primo appaltatore della missione Thales Alenia Space, ha un valore di circa 190 milioni di euro. Con il lancio previsto nel luglio 2027, la missione Copernicus ROSE-L trasporterà un active phased array synthetic aperture radar instrument. Dalla sua orbita polare di 690 km ROSE-L fornirà il monitoraggio giorno e notte della terra, degli oceani e dei ghiacci offrendo immagini più frequenti ad alta risoluzione. Utilizzerà tecniche radar avanzate, tra cui polarimetria e interferometria, per creare i suoi dati. L’antenna radar sarà la più grande antenna planare mai costruita misurando ben 11 metri per 3,6 metri, all’incirca la dimensione di 10 tavoli da ping-pong. Durante i suoi 7,5 anni di vita, la missione ROSE-L soddisferà le esigenze di molti utenti, inclusi i servizi di monitoraggio del territorio e gestione delle emergenze Copernicus dell’Unione europea.

ROUTES AMERICA 2022 SI TERRA’ A SAN ANTONIO – Route Americas tornerà negli Stati Uniti nel 2022, con San Antonio in Texas selezionato come ospitante del 15th annual route development forum. L’evento, che si tiene ogni anno in un luogo diverso, riunirà compagnie aeree, aeroporti e autorità turistiche per discutere air service strategy and future networks. L’industria del trasporto aereo sarà fondamentale per consentire la ripresa economica globale a seguito della pandemia COVID-19. Una maggiore connettività aerea offre sostanziali vantaggi economici a una destinazione: incentiva il commercio, il turismo, gli investimenti, l’offerta di lavoro e l’efficienza del mercato. Steven Small, direttore di Routes, ha dichiarato: “L’aeroporto internazionale di San Antonio è un importante contributore al successo economico di San Antonio e dell’intera regione del Texas meridionale, sostenendo oltre 97.500 posti di lavoro regionali e fornendo quasi $1,6 miliardi di guadagni annuali. Ospitando Routes Americas 2022, San Antonio sarà al centro delle conversazioni che ricostruiranno la connettività aerea in tutta la regione”. Routes Americas 2022 si terrà presso l’Henry B. González Convention Center.

LEONARDO RICONOSCIUTA “BUSINESS HERO” NEL REGO UNITO – L’organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il riconoscimento di Business Hero per l’eccezionale contributo assicurato durante l’emergenza da Covid-19. D’intesa con le Camere di Commercio locali, la British Chambers of Commerce ha scelto di attribuire un riconoscimento alle aziende del Regno Unito la cui risposta alla pandemia si è rivelata superiore alle aspettative. A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica di Business Hero per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al supporto garantito alle operazioni di trasporto elicotteristico di personale e materiali in tutto il Paese per fronteggiare la pandemia. Anche i dipendenti dell’azienda hanno ricevuto un encomio per aver realizzato, nel tempo disponibile al di fuori degli orari di lavoro, migliaia di dispositivi di protezione individuale destinati al National Health Service. “In questa fase straordinaria i nostri dipendenti hanno ripetutamente rafforzato il proprio impegno dinanzi alle sfide”, ha sottolineato Norman Bone, Presidente e Direttore Generale di Leonardo UK. “Ci siamo adattati con rapidità ai drastici cambiamenti allo scopo di continuare a fornire la tecnologia e le capacità su cui le nostre Forze Armate hanno fatto affidamento nei propri ininterrotti sforzi durante la crisi. Sono profondamente orgoglioso della dedizione e dell’impegno dimostrato dalle nostre persone: non solo per i nostri clienti, ma anche per le comunità in cui vivono e lavorano in tutto il Paese”.

QANTAS: NUOVA POSSIBILITA’ DI GUADAGNARE PUNTI PER I FREQUENT FLYER – Qantas ha ampliato il proprio portafoglio assicurativo dando ai Frequent Flyer la possibilità di guadagnare Qantas Points sulla loro assicurazione sulla casa. I membri possono guadagnare fino a 40.000 Qantas Points sottoscrivendo una polizza Qantas Home Insurance entro il 28 febbraio 2021. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “I prodotti che abbiamo lanciato tramite Qantas Insurance hanno visto i frequent flyer intascare miliardi di punti. Questo è il motivo per cui Qantas Insurance è diventata uno dei modi in più rapida crescita per guadagnare punti nel programma ed è un importante punto di differenza per noi nel mercato”.