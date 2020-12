Ryanair ordina 75 ulteriori Boeing 737 MAX

Boeing e Ryanair hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha effettuato un ordine fermo per altri 75 aerei 737 MAX, aumentando il suo portafoglio ordini a 210 jet. Ryanair ha nuovamente scelto il 737 8-200, una versione di maggiore capacità del 737-8.

“Il Board di Ryanair e il personale sono fiduciosi che i nostri clienti adoreranno questi nuovi aeromobili. I passeggeri apprezzeranno i nuovi interni, uno spazio per le gambe più generoso, un consumo di carburante inferiore e performance più silenziose. E, soprattutto, i nostri clienti adoreranno le tariffe più basse, che questi aeromobili consentiranno a Ryanair di offrire a partire dal 2021 e per il prossimo decennio, poiché Ryanair guida la ripresa delle industrie dell’aviazione e del turismo in Europa”, ha affermato Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group.

O’Leary e i Leader Ryanair si sono uniti al team Boeing per una cerimonia di firma a Washington, DC. Entrambe le società hanno riconosciuto gli impatti di COVID-19 sul traffico aereo a breve termine, ma hanno espresso fiducia nella resilienza e nella forza della domanda passeggeri a lungo termine.

“Non appena il virus COVID-19 si ritirerà – e probabilmente accadrà nel 2021 con il lancio di molteplici vaccini efficaci – Ryanair e i nostri aeroporti partner in tutta Europa – con questi aeromobili ecologicamente efficienti – ripristineranno rapidamente voli e orari, recupereranno il traffico perso e aiuteranno le nazioni europee a recuperare le loro industrie turistiche e a far tornare i giovani a lavorare nelle città, nelle spiagge e nelle località sciistiche dell’Unione europea”, ha detto O’Leary.

Ryanair è il cliente di lancio per la high-capacity 737-8 variant, avendo effettuato il suo primo ordine per 100 aerei più 100 opzioni alla fine del 2014, seguito da ordini fermi per 10 aeroplani nel 2017 e 25 nel 2018. Il 737 8-200 consentirà a Ryanair di configurare il proprio aeromobile con 197 posti, aumentando il potenziale di guadagno e riducendo il consumo di carburante del 16% rispetto ai precedenti aerei della compagnia.

“Ryanair continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nel nostro settore quando l’Europa si riprenderà dalla pandemia COVID-19 e il traffico aereo tornerà a crescere in tutto il continente. Siamo lieti che Ryanair riponga ancora una volta la sua fiducia nella famiglia Boeing 737 e costruisca la sua futura flotta con questo ordine fermo ampliato”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di The Boeing Company.

“Boeing rimane concentrata sulla restituzione in sicurezza dell’intera flotta 737 in servizio e sulla consegna del backlog di aeroplani a Ryanair e agli altri nostri clienti. Crediamo fermamente in questo aereo e continueremo il lavoro per riconquistare la fiducia di tutti i nostri clienti”, ha detto Calhoun.

Ora che il Boeing MAX è stato certificato dalla FAA per tornare in servizio, Ryanair prevede di acquisire le prime consegne di questi nuovi velivoli dall’inizio del 2021 e ha confermato 210 ordini fermi con Boeing, che saranno consegnati in un periodo di 4 anni tra la primavera del 2021 e il dicembre 2024.

“Ryanair e Boeing hanno concordato date di consegna riviste e hanno anche concordato compensazioni per i costi diretti sostenuti da Ryanair negli ultimi 18 mesi a causa di questi ritardi di consegna, sebbene parte di questa compensazione sia stata presa in considerazione in una riduzione del prezzo di questo nuovo ordine di aeromobili che ha incoraggiato Ryanair ad aumentare l’ordine fermo da 135 a 210 aeromobili”, afferma la compagnia.

“Ringraziamo sinceramente i nostri partner in Boeing, che hanno lavorato a stretto contatto con noi negli ultimi 18 mesi per riprogrammare le consegne degli aeromobili e per concordare questo nuovo ordine ampliato di aeromobili. Stiamo lavorando a stretto contatto con Boeing e i nostri senior pilot per assistere il nostro regolatore EASA nella certificazione di questi aeromobili in Europa e per completare l’addestramento dei nostri piloti ed equipaggi sui nostri 3 nuovi simulatori Boeing MAX a Dublino e Stansted”, conclude il Ryanair’s Group CEO, Michael O’Leary.

(Ufficio Stampa Boeing – Ryanair – Photo Credits: Boeing – Ryanair)