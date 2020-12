Delta e KLM Royal Dutch Airlines offrono COVID-tested flights da Atlanta ad Amsterdam

I Trans-Atlantic partners Delta Air Lines e KLM Royal Dutch Airlines stanno lanciando COVID-tested flights da Atlanta ad Amsterdam, a partire dal 15 dicembre 2020. Le compagnie aeree partner hanno lavorato con il governo olandese, Amsterdam Airport Schiphol e Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport per fornire un programma completo di test COVID-19 che consentirà ai clienti idonei di essere esentati dalla quarantena all’arrivo dopo aver ricevuto un risultato negativo del test PCR all’atterraggio nei Paesi Bassi.

“Questo è un passo avanti molto importante e grande. Fino a quando un vaccino funzionante approvato non sarà disponibile in tutto il mondo, questo programma di test rappresenta il primo passo verso la ripresa del settore dei viaggi internazionali. Sono grato per la collaborazione costruttiva con i nostri partner Delta Air Lines, Schiphol Group e del supporto del governo olandese per rendere possibile questo COVID-free travel corridor trial. Tutte le parti interessate devono lavorare insieme su un approccio sistematico ai test rapidi e integrare questi test nell’esperienza dei passeggeri, in modo che le misure di quarantena possano essere revocate il più rapidamente possibile. Questo è fondamentale per ripristinare la fiducia dei passeggeri e dei governi nei viaggi aerei”, ha affermato Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM Royal Dutch Airlines.

I COVID-tested flights opereranno quattro volte alla settimana da Atlanta ad Amsterdam, con Delta e KLM che opereranno due frequenze ciascuna. A bordo saranno accettati solo passeggeri con esito negativo del test. I voli dureranno inizialmente tre settimane e, in caso di successo, le compagnie aeree sperano di estendere il programma ad altri mercati.

I clienti potranno scegliere COVID-tested flights quando acquistano i biglietti online o optare per uno dei voli giornalieri alternativi Delta o KLM tra Atlanta e Amsterdam che non sono coperti dal programma di prova.

“La creazione di COVID-free travel corridors, oltre ai molteplici livelli di misure di sicurezza e igiene che abbiamo implementato attraverso Delta CareStandard, fornirà ai clienti e alle autorità maggiore fiducia che possono rimanere in buona salute durante il volo”, ha affermato Steve Sear, Delta President – International e Executive Vice President – Global Sales. “Delta ha lavorato con i nostri partner e le autorità sanitarie per riaprire i cieli in modo sicuro e riprendere i viaggi aerei internazionali fino a quando non sarà in atto un vaccino che rimuova il requisito della quarantena”.

I requisiti di ingresso per i Paesi Bassi normalmente includono dieci giorni di quarantena. Tuttavia, completando un test PCR negativo 5 giorni prima dell’arrivo nei Paesi Bassi e autoisolandosi fino alla partenza, i clienti possono scegliere di completare la quarantena prima del volo in partenza. Non sarà richiesta alcuna quarantena all’arrivo una volta che il cliente sarà risultato negativo tramite un secondo test PCR all’aeroporto di Schiphol.

Questo nuovo protocollo sarà disponibile per tutti i cittadini statunitensi autorizzati a recarsi nei Paesi Bassi per motivi essenziali, come per lavoro, salute e istruzione, nonché per tutti i cittadini olandesi e dell’Unione europea. I clienti che transitano via Amsterdam verso altri paesi saranno comunque tenuti a rispettare i requisiti di ingresso e l’eventuale quarantena obbligatoria in atto nella loro destinazione finale.

Dick Benschop, Royal Schiphol Group CEO, ha dichiarato: “Questo è un passo importante per convalidare che i regimi di test rendano possibili viaggi aerei sicuri e responsabili, riducendo la necessità di divieti di viaggio e misure di quarantena lunga. Ringraziamo il governo olandese e i nostri partner”.

Per volare sui COVID-tested flights di Delta e KLM da Atlanta ad Amsterdam, i clienti dovranno: effettuare un test COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) 5 giorni prima dell’arrivo ad Amsterdam; effettuare un Rapid antigen test prima di salire a bordo all’aeroporto di Atlanta; effettuare un PCR test direttamente all’arrivo a Schiphol.

