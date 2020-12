Pratt & Whitney lancia un servizio di compensazione delle emissioni di CO2 per business jet operators

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che la sua unità Pratt & Whitney Canada sta lanciando un servizio di compensazione delle emissioni di anidride carbonica per business jet operators con motori iscritti a un programma di manutenzione Eagle Service Plan (ESP). Gli operatori saranno in grado di compensare l’impronta di carbonio dei loro aerei, contribuendo nel contempo a una maggiore sostenibilità ambientale. La società annuncia inoltre il proprio impegno a compensare le emissioni dell’intera flotta di corporate aircraft sotto Raytheon Technologies.

“Pratt & Whitney Canada ha un impegno di lunga data nell’offrire ai propri clienti prodotti e soluzioni rispettosi dell’ambiente. Dall’essere una delle prime aziende a certificare i suoi motori per l’utilizzo con carburanti sostenibili per l’aviazione alla ricerca di modi per ridurre al minimo l’impatto delle sue operazioni e dei suoi motori sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita”, ha affermato Satheeshkumar Kumarasingam, vice president of customer service at Pratt & Whitney Canada. “Siamo entusiasti di annunciare questa ultima soluzione che supporta il desiderio dei nostri clienti di agire in modo responsabile dal punto di vista ambientale”.

Come parte del servizio di compensazione delle emissioni di carbonio, Pratt & Whitney Canada e South Pole, un fornitore riconosciuto a livello mondiale di soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, assumono il ruolo di stimare e compensare le emissioni degli aerei per il cliente. L’iscrizione è facile e il servizio è conveniente, trasparente, economico e flessibile, con i clienti che pagano le spese di servizio sulla loro fattura ESP solo quando il loro aereo è in volo. Tutti i clienti riceveranno un certificato che conferma che le loro emissioni di carbonio sono state compensate.

Pratt & Whitney inoltre ha introdotto un livello di copertura migliorato, noto come Platinum, per i motori PW535E/E1 e PW617F-E/F1-E iscritti nella sua pay-per-hour engine maintenance solution Eagle Service Plan (ESP). Questi motori equipaggiano i business jet Embraer Phenom 300/300E e 100/100E/100EV.

“In particolare, la copertura ESP Platinum include l’environmental repair coverage, una considerazione importante per gli operatori Phenom, molti dei quali volano in regioni costiere con ambienti di aria salmastra”, afferma Tim Swail, vice president, customer programs at Pratt & Whitney. “Il mercato in generale si è spostato costantemente verso una copertura più completa e i nostri clienti Phenom hanno chiesto che fosse inclusa la corrosione causata dall’ambiente operativo. Platinum offre tutto questo, a quello che riteniamo essere un prezzo molto competitivo”.

Gli aeromobili Phenom sono lower-utilization aircraft con lunghi periodi di volo prima che siano prescritte le manutenzioni programmate, come le ispezioni e le revisioni della sezione calda. Di conseguenza, una copertura completa è interessante per gli operatori per garantire la massima tranquillità e nessuna sorpresa alle shop visits. La copertura Platinum completa per questi motori include anche ispezioni periodiche di routine, manodopera, parti e materiali di consumo e lavaggi motore annuali.

Pratt & Whitney ha anche annunciato che sta ampliando ulteriormente il suo Global Service Network. Ha nominato tre Designated Maintenance Facilities (DMF) che forniranno line maintenance and Mobile Repair Team (MRT) services per una serie di motori Pratt & Whitney Canada operanti in vari paesi: Servicios Aereos y Terrestres Aviasur S.A a Pudahuel, Region Metropolitana, Chile (motori PT6A, PW500); Aero-Dienst GmbH a Norimberga, Germania (motori PW305, PW306, PW307, PW308); Prince Aviation D.O.O. a Belgrado, Serbia (motori PT6A, PW500, PW600, JT15D).

Questi tre nuovi DMF portano il totale a 16 nel network Pratt & Whitney, unendosi ad altri in Asia, nelle Americhe e in Europa.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)